Futbalisti MŠK Žilina remizovali s FC DAC 1904 Dunajská Streda

MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (0:1)



Góly: 56. Paur, 62. Kaprálik - 43. Verlinden, 90.+1 Moumou.

Rozhodovali: Smolák - Štrbo, Ferenc, ŽK: Kružliak (DAC), 574 divákov.



zostavy a striedania:



Žilina: Belko - Leitner, Kopas, Minárik (78. Owusu) - Rusnák, Sauer (69. Myslovič), Mráz (61. Gono), Iľko, Ďuriš - Paur (78. Nemčík), Jánošík (61. Kaprálik)



Dunajská Streda: Ferreira - Blackman, Kružliak, Muhamedbegovič, Ciganiks - Szanthó (61. Moumou), Balič, Njie, Verlinden (66. Nebyla) - Andrezinho (74. Hahn), Krstovič

Žilina 19. marca (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v 3. kole skupiny o titul Fortuna ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:2. Žilinčania sú s 32 bodmi naďalej na poslednom 6. mieste v skupine o titul, Dunajská Streda má s 38 bodmi 7-bodové manko na tretí Ružomberok.V prvom polčase sa hral svižný futbal s viacerými streleckými pokusmi na oboch stranách. Domáci sa do sľubnej šance dostali v 5. minúte, keď sa po strele Minárika dostal k hlavičke Paur, ale netrafil bránku. Domáci nešli do vedenia ani v 24. minúte po strele Jánošíka, ktorý trafil hornú žŕdku s následným odrazom na bránkovú čiaru. Po polhodine hry s k nebezpečnej strele dostali aj hostia, ale Krstovič trafil iba bočnú sieť. Do konštrukcie bránky hostí trafil v 39. minúte aj Ďuriš, no gól padol na opačnej strane. V 43. minúte hostia získali loptu a Verlinden po rýchlej akcii otvoril skóre aj s jemným tečom domáceho hráča - 0:1.Žilinčania nepoľavili a v 56. minúte vyrovnali, keď na center Minárika zareagoval kapitán Paur a hlavičkou prekonal brankára Ferreiru - 1:1. Už o šesť minút domáci viedli. Iľko si v šestnástke hostí poradil s dvoma súpermi a Kaprálik zblízka využil jeho prihrávku - 2:1. V 70. minúte boli Žilinčania blízko k tretiemu gólu, avšak Ferreria a Ciganiks dvakrát zastavili loptu na bránkovej čiare. Rovnako ako v prvom polčase, aj v druhom hostia skórovali v jeho závere. O deľbe bodov rozhodla technická strela Moumoua z nadstaveného času, na ktorú brankár Žiliny Belko nedosiahol.