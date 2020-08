Žilina zdolala MFK Michalovce 6:2 v 5. kole Fortuna ligy

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 6:2 (2:0)



Góly: 17.,74. Kurminowski (prvý z 11 m), 40. Ďuriš, 49. Myslovič, 61. Kiwior, 68. Bičachčjan - 56. Žofčák, 66. Bagala ŽK: Vojtko. Rozhodovali: Dohál – Hancko, Košecký, 1192 divákov



Žilina: Petráš – Vallo, Kiwior, Minárik(66. Kopas), Sluka – Bičachčjan, Fazlagić (66. Gono), Myslovič (66. Bernát) – Ďuriš (72. Kaprálik), Kurminowski, Iľko (62. Rusnák)



Michalovce: Marković – Kolesár, Soler, Spoljaric, Vojtko – Begala, Neofytidis, Ivanov – Žofčák (74. Vovkun), Kountouriotis (46. Griger), Phillips (46. Popovits)

Na snímke vľavo Vaan Bičachčjan (Žilina) a brankár Matej Markovič (Michalovce) počas zápasu 5. kola futbalovej Fortuna ligy MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce v Žiline v nedeľu 30. augusta 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na archívnej snímke tréner MŠK Žilina Pavol Staňo 25. augusta 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na archívnej snímke tréner MFK Zemplín Michalovce Jozef Majoroš 23. júla 2020 v Michalovciach. Foto: TASR – Roman Hanc

Žilina 30. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v dueli 5. kola Fortuna ligy doma nad MFK Zemplín Michalovce 6:2. V neúplnej tabuľke im patrí priebežne druhá priečka so šesťbodovým mankom na lídra DAC Dunajská Streda. Dva góly domácich zaznamenal poľský útočník Dawid Kurminowski.Duel Žiliny s Michalovcami začal šancou Vojtka, ktorý sympatickým pokusom zľava poriadne natiahol domáceho gólmana. Vo veľkej šanci sa v 15. minúte ocitol Bičachčjan, po peknom vysunutí Mysloviča bol s brankárom hostí v súboji 1 na 1, svoj pokus však napálil do Markovića. O chvíľu neskôr prihrával Bičachčjan, vysunul Kurminowskeho, toho v šestnástke fauloval Spoljarić a rozhodca ukázal na biely bod. Sám faulovaný premenil strelu k pravej žrdi a domáci sa tak ujali vedenia. Tlak domácich pokračoval, vyťažili z neho strelu Mysloviča spoza šestnástky a Marković mal čo robiť, aby ju vyboxoval preč. Žilinčania mali viac z hry, hostia to skúšali z protiútokov. Jeden taký zakončil bombou z 20 metrov Neofytidis, jeho strela však minula horný roh domácej brány. Na konci 31. minúty sa po osi Ďuriš - Bičachčjan - Myslovič dostali k šanci domáci, posledne menovaný však z pozície v pokutovom území netrafil bránu súpera. V 36. minúte Vallo vymyslel šikovnú prihrávku medzi dvoch brániacich hráčov na Kurminowskeho, Marković mu však včas zmenšil uhol na strelu. V 40. minúte sa zrodil druhý gól zápasu, šikovný lob Sluku našiel naskakujúceho Ďuriša a ten hlavou upratal loptu k pravej žrdi - 2:0.Druhý polčas začal za výdatného dažďa. V 49. minúte sa domáci dostali do pokutového územia, po akcii zprava našiel Vallo v pokutovom území Mysloviča a ten z 11 metrov napálil do brány Markovića, ktorý bol bez šance. V 56. minúte sa dostali hostia k priamemu kopu z hranice 16-ky, loptu si vzal Žofčák. Jeho pokus obstrelil múr a zapadol k žrdi Petrášovej brány. 3:1. Michalovčanov gól nakopol, dvojité polčasové striedanie sa takisto prejavilo na ich zvýšenej útočnej aktivite. V 62. minúte netradične rozbehol útočnú akciu stopér Kiwior, ktorý si narazil s krajanom Kurminowskim a sám zakončil akciu z ľavej strany presne - 4:1. V 64. minúte sa lopta poodrážali ku Grigerovi, ktorý sa zrazu ocitol v šprinte proti sám proti brankárovi. Skúsil naňho kľučku, lenže o loptu prišiel a obrana domácich ju napokon stihla upratať. Na konci 65. minúty sa opäť menilo skóre, po rohovom kope sa lopta poodrážala až k Begalovi, a ten prepálil všetko čo mu stálo v ceste - 4:2. Domáci sa vrátili k trojgólovému vedeniu už v 68. minúte, protiútok domácich zakončil po presnej prihrávke Kurminowskeho Bičachčjan a nedal gólmanovi súpera šancu strelou k pravej tyči. Hra v druhom polčase mala vysoké tempo, náznaky šancí sa striedali na obidvoch stranách. V 73. minúte sa po jednom z protiútokov domácich odhodlal k strele Kurminowski a spoza 16ky napálil dostatočne razantne a presne - 6:2. Hostia sa nevzdávali a snažili sa aspoň znížiť. V strede poľa Michalovčania vypichli loptu súperovi, na Petráša sa rútili Neofytidis a Griger, prvý menovaný zakončil sám lobom, lenže veľmi nepresne a jeho pokus do brány nezapadol. V dvojminútovom nadstavení sa už väčšia šanca nekonala a Žilina tak zdolala Michalovce po výsledku 6:2.Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "