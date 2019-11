Ružomberčania natiahli sériu bez prehry na osem duelov

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 1:2 (0:1)



Góly: 90.+ Bernát – 25. Takáč, 62. Regáli. ŽK: Pečovský, Kaša, Demiri – Zsigmund, Kojnok, Regáli. Rozhodovali: Gemzický – Benko, Perát, 1692 divákov



Žilina: Holec – Vallo (38. Kiwior), Kaša, Králik, Demiri – Pečovský (46. Fazlagič) – Káčer, Bernát – Kurminowski (79. Balaj), Boženík, Ďuriš



Ružomberok: Macík – Kojnok (89. Jedinák), Čurma, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš – Zsigmund (87. Qose)– Kostadinov, Takáč - Regáli, T. Bobček (83. Gerec)

Hlasy:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: „Neodohrali sme vôbec dobrý zápas. Náš výkon v prvom polčase sa nedá hodnotiť, hrali sme komplikovane, do šírky, nedarila sa nám kombinačná hra, súper dobre bránil, pokryl náš stred poľa a bol nebezpečný v protiútokoch. Urobili sme zmeny, prinieslo to mierne zlepšenie, ale aj keď sme mali prevahu, hrali sme do šírky a nevedeli sme sa presadiť cez kompaktnú obranu hostí, ktorí využívali každú príležitosť na nebezpečný brejk. Nie som spokojný ani s výkonom, ani s výsledkom a verím, že prestávku využijeme na to, aby sme sa už v zápase v Nitre zlepšili.“



Ján Haspra ml., tréner Ružomberka: „Náš herný plán bol zamedziť Žiline v rozvoji ich taktického zámeru, ochrániť stred poľa a hroziť z rýchlych protiútokov, hrať jednoducho a kolmo. Darilo sa nám to a cez polčas som chlapcom povedal, že som hrdý, že ich môžem ako tréner viesť. Na chlapcoch bolo vidieť, že veľmi chcú vyhrať u súpera, kde sa im to nepodarilo niekoľko rokov. Všetko bolo dobré, až na záver, ktorý sme si sami zdramatizovali. Ja sa asi pokojného záveru nedožijem počas kariéry, ale posúva ma to ďalej. Chcem poďakovať chlapcom za výkon a za víťazstvo.“

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 4:0 (0:0)



Góly: 55. Yenne, 66., 83. Castaňeda, 90. Akinyoola. Rozhodovali: Smolák - Roszbeck, Jekkel, ŽK: Castaňeda (Senica), 532 divákov



Senica: Vorel - Didiba, Dias, Favaro, Yenne, El Moudane (46.Baumgartner), Cvek, Klapan, Addo (64.Totka), Castaňeda, Sulley (27.Akinyoola)



Michalovce: Kira - Kountouriotis, Carrillo, Soler, Rota, Savvidis, Martinez (59.Danko), Kolesár M., Žofčák, Kvocera (68.Kolesár P.), Sidibe (37.Mensah)

Hlasy:

Michal Ščasný, tréner Senice: “Očakávali sme veľmi náročný zápas proti dobrému súperovi. Michalovce pre mňa hrajú dlhodobo vynikajúci futbal, sú veľmi nebezpeční. Prvý polčas sme mali problém s niektorými situáciami v defenzíve, súper mal rovnako ako my niekoľko šancí. Druhý polčas sme sa zlepšili a začali sme byť efektívni. Som šťastný za tri body, ktoré sú veľmi dôležité do tabuľky.”



Anton Šoltis, tréner Michaloviec: “Som veľmi sklamaný, prišli sme sem s určitým zámerom, súper však vyhral zaslúžene. Odkedy som v Michalovciach nepamätám si, aby mužstvo pôsobilo tak odovzdane. Druhý polčas bol z našej strany veľmi zlý. Nemám čo hodnotiť, súper vyhral zaslúžene.”

ŠKF iClinic Sereď - FC Nitra 0:1 (0:0)



Gól: 73. Ristovski. ŽK: 86. Bilovský (hostia). Rozhodovali: Pavlík – Vorel, Vitko, 524 divákov



Zostavy:



ŠKF iClinic Sereď: Iliev – Dabó, Ba, Hučko, Slaninka – Ventúra, Rorič (46. Špehar) – Iván, Pankarićan, Cleber (67. Luka) - Morong



FC Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorín, Magda, Fabiš - Faško, Bílovský - Šefčík (56. Dubeň), Gatarič (90.+3 Štefanec), Chobot (90.1+ Fábry) - Ristovski

FC DAC 1904 Dunajská Streda – AS Trenčín 3:1 (1:1)



Góly: 3. K. Vida 57. Kalmár, 78. M. Vida – 16. Koolwijk Žlté karty: 23. Davis, 39. Blackam – 43. Skovajsa. Rozhodovali: Ziemba – Hrčka, Galo, 7027 divákov



DAC: Jedlička - Blackman, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis - Oravec, Ronan (+90. Veselovský) – K. Vida (65. Koštrna), Fábry (69. M. Vida), Divković - Kalmár



Trenčín: Chudý - Ligeon, Kleščík, Skovajsa, Julien - Zubairu, Koolwijk, Roguljič (74. El Mahdioui) - Bukari, Čatakovič (69. Comvalius), Van Kessel (82. Depetris)



Hlasy:

Peter Hyballa, tréner DAC-u: "Najcharakteristickejšie boli posledné tri minúty zápasu, keď Trenčín chcel hrať na dlhé lopty a my sme ich napádali. To od mužstva očakávam, aby sme prechádzali do útoku a napádali. Dnes nám to vyšlo. Kompliment súperovi, prišiel hrať futbal. Keď hráme s mužstvom, ktoré chce hrať futbal, je to lepšie, ako hrať proti mužstvu, ktoré hrá defenzívne. Strelili sme tri krásne góly a bol to veľmi dobrý zápas. Vidím veľa zápasov v lige, často aj nudné, ale dnes to bolo výborné. Prispel k tomu aj Trenčín, lebo hrá ofenzívnym štýlom."



Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: "Bol to zaujímavý zápas. Prvý polčas to bolo hore-dole, v druhom prestala fungovať ofenzívna kvalita. Mali sme veľmi ľahké straty v ofenzíve, potom sme sa dostali pod tlak a domáci to využili. Prvý polčas bol z našej strany dobrý, v druhom bolo veľa ľahkých strát. Chýbala väčšia túžba po víťazstve, víťazná mentalita."

Žilina/Senica/Myjava/Dunajská Streda 9. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v úvodnom sobotňajšom zápase 15. kola Fortuna ligy s MFK Ružomberok 1:2.Futbalisti Serede prehrali v sobotňajšom stretnutí 15. kola Fortuna ligy s Nitrou 0:1.Krajské derby počas prvých dvadsiatich minút veľa vzruchu neprinieslo. Ružomberok sa zameral na dôslednú defenzívu a dobré protiútoky, Žilinčania nevedeli svoje vysoké percento držania lopty využiť na zaujímavejšiu akciu. Aj preto mal jeden z brankárov možnosť predviesť sa až v 21. minúte, ale zato parádne, keď Kostadinov z hranice bieleho bodu namieril do siete, ale Holec reflexívne ľavou nohou na bránkovej čiare vyrazil loptu do poľa. O pár minút po varovaní prišiel od hostí gólový trest, keď si Takáč pekne vylepšil v 16-tke pozíciu a strelou k ľavej žrdi prekonal Holeca. Domáci nevedeli nič vymyslieť a prvý ich pokus medzi tri žrde, aj ten nie veľmi nebezpečný, poslal až v 35. minúte Kurminowski. V 41. minúte sa pokúsil Macíka prekonať Boženík, ale jeho pokus skončil iba na vrchnej sieti brány Ružomberka. V záverečnej minúte ešte videli diváci Zsigmundovu dobrú strelu z diaľky, ale mierila iba vedľa ľavého horného rohu Holecovej brány.Domáci začali druhé dejstvo striedaním a v 47. minúte aj pokusom Bernáta mieriacim medzi tri žrde, ktorý Macík zastavil. Aktivitu Žiliny však Ružomberok postupne otupil a diváci videli iba nudné dobýjanie hradby desiatich Ružomberčanov. Tí trpezlivo vyčkávali na chyby domácich a v 62. minúte jednu z nich potrestal krížnou strelou do ľavého dolného rohu Regáli. Aspoň o zníženie sa mohol postarať Boženík, no hlavičkou vybojoval iba roh. Žilinčania sa nedokázali dostať ani do tlaku, ani do šancí a vyzeralo to, že sa ani v druhom zápase po sebe na vlastnom trávniku nedokážu strelecky presadiť, ale v prvej minúte štvorminútového nadstaveného času center Kiwiora z ľavej strany zužitkoval po odrazenej lopte na gól Bernát. Na viac však už domácim nezvýšil čas, a tak aj po druhý za sebou prehrali, tentoraz 1:2, naopak Ružomberčania natiahli sériu bez prehry na osem duelov a zvonku doviezli už po piaty raz za sebou všetky body.Vo 4. minúte našiel El Moudane prihrávkou za obranu Castaňedu, nebyť zlého spracovania kolumbijského útočníka, hosťujúci gólman Kira mohol mať problémy. V 8.minúte centroval do šestnástky hostí Addo, Kira si však na dvakrát s centrom poradil. V 12.minúte vyslal Addo do samostatného úniku Sulleya, krížna strela domáceho útočníka nesmerovala na bránu. O minútu neskôr sa dostali k slovu aj hostia, strelu Martineza dokázal Favaro zblokovať. V 17.minúte sa do najväčšej príležitosti zápasu dostal Sidibe po prihrávke od Žofčáka, Vorel jeho strelu z vnútra šestnástky dokázal zlikvidovať. V 20.minúte odcentroval z pravej strany Martinez, lopta si na zadnej tyči našla Kountouriotisa - Vorel však na bránkovej čiare predviedol bravúrny zákrok a zabránil jasnému gólu. Akcia pokračovala ďalej, Castaňeda však samostatný nájazd nepremenil - jeho zakončenie smerovalo nad bránu Kiru. V 24.minúte sa po prihrávke od Castaňedu dostal k zakončeniu Sulley, keď si zasekol dvojicu obrancov Michaloviec - Kira však predviedol dobrý zákrok. O niekoľko desiatok sekúnd neskôr zakončoval aktívny Castaňeda, hostia jeho pokus zblokovali na roh. V 34.minúte vynikol individuálnou akciou po krídle Yenne, Kira v bráne hostí predviedol rovnako dobrý zákrok a odvrátil loptu na roh. Z následného rohu vychytal gólman hostí v ďalšej veľkej príležitosti Favara. V 42. minúte sa dosal k zakončeniu Kountouriotis, jeho pokus len tesne minul ľavú žrď Vorelovej bránky. Do kabín tak išli mužstvá za nerozhodného stavu.Po zmene strán pálil nebezpečne z ľavej strany hosťujúci Kolesár, jeho strela letela tesne nad našu bránu. Na druhej strane sa rútil na bránu Kiru Castaňeda, Michalovčania jeho strelecký pokus dokázali zblokovať. V 55.minúte predviedol krásnu individuálnu akciu Addo, loptu poslal prízemným centrom na zadnú žrď kde bol pripravený Yenne - 1:0. V 63.minúte odcentroval z ľavej strany aktívny Addo, loptu si v šestnástke spracoval Castaňeda, jeho následná strela len tesne minula ľavú žrď. O minútu neskôr vyrazil dobrý pokus Akinyoolu Kira. V 66.minúte pridal náš druhý gól v zápase Castaňeda, keď zúžitkoval výbornú prihrávku za obranu od Baumgartnera - 2:0. V 83.minúte pridal svoj druhý gól v zápase po rýchlom protiútoku Castaňeda, kedy zúžitkoval prihrávku od Akinyoolu a zoči voči Kirovi sa nemýlil - 3:0. V 90.minúte využil chybu brankára Kiru Akinyoola a strelou do prázdnej brány uzavrel skóre zápasu.Nitra potrebuje v súboji o záchranu každý bod a tomu podriadila aj taktiku súboja v Myjave. Hráči Serede boli od úvodu aktívnejší, no do vyložených príležitostí ich defenzíva modro-bielych nepustila. V mrazivom počasí tak prázdny štadión na Kopaniciach videl iba minimum šancí. V prvom polčase stojí za zmienku iba jedna strela mimo tri žrde domáceho Clebera.Po prestávke prišiel posilniť útok Serede Chorvát Špehar a už o päť minút sa ocitol v príležitosti, no neuspel. Onedlho mohol otvoriť skóre Chobot, ktorý minul bránu iba tesne. Hrdinom Nitry sa napokon stal Macedónčan Milan Ristovski, ktorý rovnako ako pred týždňom proti Trnave rozvlnil sieť po krásnej strele. Tentokrát trafil v 73. minúta z priameho kopu. Nitra tak využila z minima maximum a získala tri body.Pred zápasom domáci zagratulovali Ericovi Davisovi, ktorý proti Trenčínu nastúpil na 100. ligový zápas vo farbách DAC. Dunajská Streda už v 3. minúte išla do vedenia, Divković poslal center z ľavej strany, K. Vida loptu najprv spracoval a z jedenástich metrov poslal loptu do siete – 1:0. V 16. minúte Trenčín vyrovnal, Van Kessel prešiel na pravej strane, centrovanú loptu poslal Koolwijk do bránky – 1:1. V 22. minúte Zubairu pohrozil z pravej strany, jeho strelu však Jedlička chytil. V 24. minúte po Fábryho rohovom kope hlavičkoval Beskorovajnyj tesne vedľa. V 32. minúte to skúšal Ronan, ale z 24 metrov poslal loptu tesne vedľa pravej žrde. V prvom polčase prevládal obojstranne útočný futbal, možností na skórovanie mali obe mužstvá. V 43. minúte zahrávala Dunajská Streda priamy kop z 24 metrov, ale loptu poslal Fábry len do brániaceho múru. V 44. minúte sa výborne predviedol aj brankár Chudý, ktorý zlikvidoval strelu K. Vidu.Druhý polčas začala aktívnejšie Dunajská Streda, ktorá viedla nebezpečné útoky na bránu Trenčína. V 57. minúte DAC opäť strhol vedenie na svoju stranu, peknými nožničkami sa presadil Zsolt Kalmár – 2:1. V 66. minúte prešiel Fábry na pravej strane, po spätnej prihrávke sa lopta dostala k Divkovićovi, strela bola zblokovaná, odrazenú loptu poslal Blackman do rúk Chudého. V 74. minúte sa dostal do dobrej pozície Divković, ale jeho strela z pokutového územia letela vedľa. V 78. minúte to z rovnakej pozície ako Divković skúšal Máté Vida, jeho lopta po peknej strele skončila v sieti – 3:1.