Ružomberok zdolal Žilinu, o oba góly sa postaral Kochan

MŠK Žilina - MFK Ružomberok 0:2 (0:2)



Góly: 14. a 38. Kochan (druhý z 11 m). Rozhodovali: Dohál – Somoláni, Roszbeck, ŽK: Anang – Regáli, Luterán



Žilina: Petráš – Anang, Minárik, Nemčík, Sluka – Gono (63. Slebodník), Bičachčjan (87. Myslovič), Mráz – Rusnák (63. Kaprálik), Jambor (74. Jibril), Ďuriš (63. Iľko)



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán (69. Zsigmund), Kochan – Rymarenko (90. Bobček), Takáč (61. Brenkus), Regáli (90. Tancík) – Gerec (61. Kostadinov)

Na snímke vľavo Matúš Rusnák (MŠK Žilina) a Martin Regáli (MFK Ružomberok) počas zápasu 9. kola Fortuna ligy MŠK Žilina - MFK Ružomberok v Žiline v sobotu 25. septembra 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

ŠKF Sereď - MFK Zemplín Michalovce

ŠKF Sereď - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)



Gól: 80. Popovits. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Zemko, ŽK: Karrica - Begala, Meca, Száraz, 153 divákov.



ŠKF Sereď: Iliev – Popovič (90. Iglesias), Ljubičič, Dias, Jureškin – Machuča (46. Karrica), Potoma – Kadlec, Gatarič (90. Kříž), Yao – Haša (90. Radič)



MFK Zemplín Michalovce: Száraz – Vaško, Ranko, Meca – Kotula, Ošima, Begala, Magda – Žofčák (46. Casado), Trusa (66. Popovits), Kanu (76. Mendez, 90. Šuľa)

hlasy po zápase:

Juraj Jarábek, tréner Serede: "Predstavovali sme si iný vstup do stretnutia, už sa nám to stalo tretíkrát odkedy hráme v Trnave. Chceli sme hrať aktívne a opak je pravdou. Súper bol kombinačne lepší, šance si však nevytvoril. Cez polčas som spustil na hráčov poriadny fén, za Sereď sa hrá inak. V prvom polčase mi chýbala agresivita a pohyb, v druhom polčase to bolo lepšie, futbal nám ukázal horšiu tvár. Súper z minima vyťažil gól, po veľkej chybe gólmana, ale také veci sa stávajú, výsledok si Michalovce už postrážili."



Miroslav Nemec, tréner Michaloviec: "Počítali sme s tým, že Sereď na nás v úvode vybehne, hrali sme celkom dobre, vytvorili sme si aj šance. Po vystriedaní sme sa zamerali na defenzívu a čakali na svoje šance. Strelili sme šťastný gól, Sereď nás následne pritlačila, dostala sa do šancí a som rád, že sme to ubránili."

FK Senica - Slovan Bratislava

FK Senica - Slovan Bratislava 0:3 (0:3)



Góly: 26., 35. Mráz, 2. Dražič. Rozhodovali: Marhefka – Hrmo, Vitko, ŽK: Mašike, Kučera, Gáč, Šimčák – Green, 1114 divákov.



Senica: Ravas – Twardek, Pavlík, Gáč, Šimčák – Duda (46. Mašulovič), Halabrín (65. Egy Maulana Vikri) – Oršula (65. Kučera), Jurdík (46. Niarchos), Šumbera – Mašike (86. J. Buchel)



Slovan: Chovan – Medveděv, Kashia (90. Mustafič), Božikov, De Marco – Kankava (68. Lichý), de Kamps – Dražič (81. Hrnčár), Adler, Green (81. Rabiu) – Mráz (68. Henty)

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:0)



Góly: 40. Mondek, 53. M. Švec - 56. Staš, 85. Voško. Rozhodoval: Sedlák, ŽK: Tóth, Čonka, Gamboš, Bednár - Staš, Pintér, Voško. 657 divákov.



FC ViOn Zlaté Moravce: Lukáč – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Mondek, Kolesár (79. Ďubek), Gamboš, Bednár, Kyziridis – M. Švec (69. Chren)



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Janec (80. Flak) – D. Krčík (64. Gerát), Staš – J. Švec (90. Kotora), Bartoš, Laura (80. Voško) – Pinte (90. Kačerík)

hlasy po zápase:

Ľuboš Benkovský, tréner ViOn-u: "Vieme hrať futbal, ale niekedy nám zväzuje nohy nervozita. Aj dnes sme mali šancu uzavrieť zápas na 3:1, dali sme tyč a potom sme inkasovali vyrovnávajúci gól. Verím svojim hráčom, verím svojej práci a verím, že prídu aj lepšie výsledky."



Branislav Benko, asistent trénera Liptovského Mikuláša: "Dnes sme videli zaujímavý zápas a diváci videli štyri pekné góly. Do Zlatých Moraviec sme prišli skromne, chceli sme získať aspoň bod, napokon sme mohli získať viac. Po druhom góle sa chlapci zmobilizovali, za čo ich musím pochváliť. S bodom sme spokojní."

Žilina 25. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v sobotnom stretnutí 9. kola Fortuna ligy na štadióne MŠK Žilina 2:0. Oba góly strelil v prvom polčase Matej Kochan.Prvú vážnejšiu šancu zápasu mal domáci Rusnák, jeho strelu vyrazil hosťujúci brankár Krajčírik a skóre otvorili Ružomberčania. V 14. minúte boli po priamom kope pri lopte, Gerec našiel Kochana a ten zužitkoval jeho prihrávku. Krajčírik svoje mužstvo podržal aj pri strele Jambora, na opačnom konci tesne nevyšla spolupráca Regáliho s Gerecom, tesne nad vypálil Takáč. V závere prvého polčasu si hostia vybojovali pokutový kop po súboji Rusnáka s Madleňákom. Jedenástku premenil Kochan a pridal svoj druhý zásah v zápase.Druhé dejstvo bolo v znamení žilinského dobýjania súperovej bránky. Ďuriš neusmernil loptu do siete z bezprostrednej blízkosti a neujali sa ani ďalšie príležitosti. Strelu Iľka vykryl Krajčírik, neskôr Bičachčjan odcentroval na Sluku, ktorý hlavičkoval tesne vedľa. Po rohovom kope to Žilinčania vyskúšali strieľaným centrom, ten presvišťal kúsok ponad brvno. Jibril sa takmer dostal do samostatného úniku, ale v poslednej chvíli ho odvážnym sklzom zastavil Fabiš. V závere riadneho hracieho času si Krajčírik poradil s ďalšou možnosťou Jibrila, keď popri žrdi vyrazil jeho zakončenie na roh a Ružomberok ubránil čisté konto.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola Fortuna ligy na ihrisku ŠKF Sereď 1:0 a poskočili na 6. miesto tabuľky.Ako prvý ohrozil brankára Ilieva v trinástej minúte pri odkope spoluhráč Dias, Michalovce však ani z následného rohu gól po zakončení Ranka neskórovali. V 22. minúte skúsil strelu z spoza šestnástky Machuča, ale jeho pokus mieril iba vedľa brány Száraza. O minútu neskôr napriahol z ľavej strany hosťujúci Magda, jeho prudká strela mierila iba do bočnej siete. Šancu na otvárací gól mal v 37. minúte obranca Ljubičič, ktorý po rohovom kope poslal odrazenú loptu tesne mimo brány a podobne mieril aj Haša o tri minúty neskôr.Druhý polčas otvorila nepresná strela z priameho kopu v podaní Ljubičiča, gól na kopačke mal v 50. minúte Haša, ale z tesnej blízkosti namieril svoj pokus iba do rúk Száraza. V 74. minúte mohol skórovať Karrica, jeho strelu z vnútra šestnástky reflexívne nohami vyrazil Száraz. Prišla však 80. minúta, po pravej strane unikol striedajúci Popovits a svojou strelou prekvapil Ilieva, ktorému lopta prešla okolo nôh do brány – 0:1. V závere mohli vyrovnať Kadlec aj Karrica, ich strely zneškodnil brankár Zemplína a tri body si tak odniesli Michalovce.Futbalisti Slovana Bratislava po troch zápasoch bodovali naplno, keď v sobotnom stretnutí 9. kola Fortuna ligy vyhrali na ihrisku FK Senica 3:0.Do Senice, ktorá je zatiaľ prekvapením súťaže, zavítal majstrovský Slovan, ktorý musel riešiť nepríjemnú situáciu už pred zápasom, keď sa pri rozcvičke zranil brankár Šulla a do brány musel nastúpiť Chovan. Slovan začal v Senici s veľkým náporom a v podstate celý prvý polčas dominoval. Na úvodný gól diváci nemuseli dlho čakať. Už v 2. minúte si na center De Marca nabehol Dražič a loptu usmernil k ľavej žrdi. V 13. minúte tvrdo pálil Green, Ravas loptu vyrazil. V 24. minúte sa na kraji ihriska presadil cez Šimčáka Adler, jeho prízemnú strelu Ravas vyrazil na roh. O dve minúty padol druhý gól po chybnej rozohrávke Dudu, loptu zachytil Adler vysunul Mráza, ktorý zoči-voči brankárovi nezaváhal. V 35. minúte opäť chybovala obrana Senice v rozohrávke a po centri Medveděva nemal Mráz problém dostať loptu do siete. Seničania sa síce snažili a bojovali, ale do zakončenia sa dostal až v 42. minúte Mašike, lopta išla vedľa.Po prestávke sa Seničania striasli prílišného rešpektu a zlepšili sa oproti prvému polčasu. Aj Slovan sa viac stiahol do defenzívy. V 47. minúte vystrelil domáci Oršula po zemi, brankár loptu kryl. V 60. minúte si dobre naskočil na roh Mašuloviča Mašike, lopta letela tesne nad. O tri minúty na druhej strane vystrelil Adler, lopta bola tečovaná na roh. V 79. minúte sa dostal do zakončenia striedajúci Henty po rohu Greena, jeho hlavičku výborne na bránkovej čiare vyrazil Ravas. Pekné zakončenie vyskúšal Mašike v 83. minúte, keď zakončil nožničkami, lopta letela tesne vedľa ľavej žrde. V závere takmer využil chybu v rozohrávke Slovana Twardek, ale lopta po jeho strele išla vedľa. Na druhej strane mohol ešte prikrášliť vedenie Henty, ale Ravas si s jeho strelou poradil.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce remizovali v sobotnom zápase 9. kola Fortuna ligy s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2.V stretnutí tabuľkových susedov sa od úvodu hrala vyrovnaná partia. V prvej sľubnej šanci sa ocitol v 7. minúte domáci Kyziridis, ktorý Mondekov center poslal tesne nad brvno. Na opačnej strane sa po štvrťhodine hry zavesil do vzduchu Hranáč, ktorého hlavičku Lukáč kryl. Do vedenia mohli ísť hostia v 19. minúte. Švec vybojoval loptu v súboji s Tóthom, sám pred Lukáčom neuspel a následnú strelu Staša odvrátil na bránkovej čiare Menich. Liptáci opäť pohrozili v 35. minúte, keď Stašov center našiel v pokutovom území Lauru, ale pozorný Lukáč sa nenechal prekvapiť. Už o minútu Laura preloboval Lukáča, ale aj bránku. V 40. minúte vystrelil Mondek z 18 m a aj s pomocou pravej žrde prekonal bezmocného brankára Liptákov.Druhé dejstvo začalo zostra. V 50. minúte horelo v pokutovom území hostí, ale Mondekovu gólovú hlavičku odvrátil Pintér. V 53. minúte Bartoš z hranice šestnástky mieril do pravej žrde, Pinte na odrazenú loptu nedočiahol a z následnej kontry vysunul Kolesár Šveca, ktorý s prehľadom zvýšil na 2:0. Hostia sa vrátili do zápasu v 56. minúte. Na Janecov center si vyskočil Staš a presnou hlavičkou znížil. V 80. minúte mohlo byť o víťazovi zápasu rozhodnuté, ale Kyziridisova krížna strela skončila len na žrdi bránky hostí. Vyrovnanie priniesla 85. minúta, keď striedajúci Voško hlavou zo šiestich metrov zariadil deľbu bodov.