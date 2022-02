Žilina si po góle v druhom polčase ustrážila výhru nad Michalovcami

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:1)



Góly: 14. Sauer, 51. Nemčík - 23. Yilmaz. Rozhodovali: Kružliak - Straka, Halíček, ŽK: Mashike, Slebodník - Marcin, Toševski, 335 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Rusnák, Minárik, Nemčík, Owusu - Gono, Sauer (76. Myslovič), Iľko (86. Mashike) - Jánošík (77. Addo), Paur (46. Slebodník), Ďuriš (90.+2 Kopas)



MFK Zemplín Michalovce: Kožuchar - Kotula, Ranko, Mendez, Artabe - Kanu (81. Ntosis, Ošima, Begala (72. Magda) - Yilmaz (81. Gembický), Marcin (64. Pena), Popovits (72. Toševski)



Žilina 19. februára (TASR) - Futbalisti Žiliny zvíťazili v dôležitom zápase o prvú šestku nad Michalovcami 2:1 v sobotnom 21. kole Fortuna ligy pod Dubňom.Domáci mohli ísť do vedenia v 9. minúte, Sauer sa po centri Jánošíka z hranice šestnástky ešte len zastreľoval a minul. No v 14. minúte sa lopta k nemu dostala od Gona a zvnútra šestnástky sa mu už reparát podaril. Michalovce dokázali vyrovnať v 23. minúte, keď v pokutovom území domách najvyššie vyskočil Yilmaz a preloboval brankára Belka. Žilina bola aktívnejšia a vytvorila si aj príležitosti. Hlavička Nemčíka v 37. minúte ale išla len do brankára Kožuchara a tvrdá strela Ďuriša v 44. minúte tesne minula.Do druhého polčasu už nenastúpil domáci kapitán Paur, Michalovce zahrozili v 50. minúte, ale Marcinova hlavička do siete nespadla. Už o minútu sa domáci opäť ujali vedenia, po rohu odvrátili hostia loptu k Nemčíkovi, ktorého tečovaná strela sa dostala do siete. Povzbudení "šošoni" mali potom dve šance vďaka Ďurišovi, skóre sa nezmenilo. Ani v 70. minúte p ostrele Jánošíka, ktorú Kožuchar vyrazil na tyč. V závere mohol vyrovnať striedajúci Gembický, tiesnený ale trafil len do nôh Belka.."."