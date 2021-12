Náskok Slovana pred Trnavou klesol po 18. kole na šesť bodov

Hlasy

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "DAC si prišiel pre bod a získal ho. Hral totálnu defenzívu, ale mal aj šancu po našej chybe. My sme mali v druhom polčase tiež šancu, ale neskórovali sme. Našim najväčším nepriateľom je terén, nedá sa na ňom hrať rýchly futbal. Máme najkrajší štadión, ale máme najhorší terén. Bod je spravodlivý. DAC dobre bránil a my sme sa nepresadili."



Joao Janeiro, tréner DAC-u: "Bol to ťažký a bojovný zápas. Prvý polčas bol vyrovnaný, Slovan síce držal viac loptu, ale my sme sa po prestávke snažili zatlačiť ho. S bodom som spokojný."



Martin Jedlička, brankár DAC-u: "Prišli sme neprehrať, čo sa podarilo. Bol to ťažký zápas na ťažkom teréne. Najviac som sa zapotil pri šanci Hentyho, vedel som dopredu čo urobí, našťastie ma trafil."



Sumáre 18. kola FL:



PIATOK:



FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)



Góly: 1. Bukata, 15. Bamidele Yusuf, ŽK: Škrtel, Bukata (obaja Spartak). Rozhodovali: Smolák - Jekkel, Vitko, bez divákov.



Spartak: Takáč - Procházka, Škrtel, Twardzik, Mikovič - Savvidis - Cabral (46. Jones), Grič, Bukata (79. Ramadan), Bamidele Yusuf (79. Vlasko) - Ristovski (65. Boateng)



Michalovce: Száraz - Kotula, Ranko, Vaško, Mendez - Kanu, Ošima - Marcin (86. Ntotis), Trusa (86. Magda), Žofčák (86. Peňa) - Popovits (74. Záhradník)







SOBOTA:



AS Trenčín - MŠK Žilina 1:3 (0:0)



Góly: 74. Kadák - 48. a 61. Kaprálik, 77. Bičachčjan. Rozhodovali: Sedlák - Ferenc, Roszbeck, ŽK: Stojsavljevič, Slávik, Kozlovský (všetci Trenčín), bez divákov.



Trenčín: Kukučka – Slávik (69. Ibrahim), Jovičič, Stojsavljevič, Pirinen – Kadák, Lavrinčík (86. Kozlovský), Hollý (79. Letenay) – Gaži, Jendrišek (69. Tučný), Azango (79. Ghali)



Žilina: Belko – Rusnák, Kopas, Nemčík, Sluka (89. Anang) – Gono (70. Myslovič), Fazlagič, Bičachčjan – Jánošík, Iľko (90. Jambor), Kaprálik







MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (0:1)



Góly: 87. Gerec - 30. Švec. ŽK: Gerec – Šefčík, Čonka. Rozhodovali: Ochotnický – Hrmo, Kuba, bez divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Selecký – Kochan – Šefčík (71. Gerec), Takáč, Regáli – Boďa, T. Bobček (56. Luterán).



Zlaté Moravce: Kira - Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Bednár – Mondek, Sloboda, Kyziridis (88. Chren) – Gamboš (78. Ďubek), Švec (78. Kolesár).







FK Pohronie – FK Senica 0:1 (0:0)



Gól: 54. Niarchos. Rozhodovali: Prešinský – Ádám, Košecký. ŽK: Lásik – Šumbera, Svoboda, bez divákov.



Pohronie: Slančík – Mazan, Štrba, Čmovš, Záhumenský – M. Adamec (65. Ladji), Lásik, Šmatlák – Blahút, Lačný, Badolo.



Senica: Ravas – Svoboda (46. F. Buchel), Gáč, Pavlík, Twardek – Halabrín, Šumbera – Repa, Jurdík (72. Egy Vikri), Oršula (72. J. Buchel) – Niarchos (90+1 Koprna).







FK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠKF Orion Tip Sereď 1:1 (1:1)



Góly: 25. Laura – 15. Yao. ŽK: Bartoš, Gerát, Pintér – A. Kadlec, Ljubičić, Haša, ozhodcovia: Ruc – Weiss, Jánošík, bez divákov



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Kotora – Gerát, Václavik – Laura, Bartoš (C), Flak – Voško.



ŠKF Orion Tip Sereď: A. Kadlec (63. Radić), Ljubičić, Dias (C), Jureškin – Iglesias (90. Machuča), Potoma (90. Kříž) – Morong, Haša, Yao (46. Popović) – Mićin (55. Gatarić).







NEDEĽA:



ŠK Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 0:0



Rozhodovali: Glova – Hancko, Poláček, ŽK: De Marco - Blackman, bez divákov.



Slovan: Chovan - Medveděv, Abena, Kašia, De Marco (76. Zmrhal) - Čavrič (90. Dražič), Agbo, Kankava, Weiss (90. Da Silva) - Henty, Mráz (76. Green)



Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Kružliak, Muhamedbegovič, Davis – Ciganiks, Dimun, Schäfer, Balič (73. Nebyla) – Sharani (81. Andzouana), Hahn (90. Krstovič)











tabuľka:



1. Slovan Bratislava 18 14 3 1 42:12 45



2. Spartak Trnava 18 12 3 3 27:11 39



3. Ružomberok 18 9 7 2 31:13 34



4. Dunajská Streda 18 9 4 5 34:19 31



5. Žilina 18 7 5 6 29:23 26



6. Sereď 18 6 5 7 23:25 23



7. Senica 18 5 6 7 18:25 21



8. Trenčín 18 5 5 8 27:30 20



9. Michalovce 18 6 2 10 18:27 20



10. Zlaté Moravce-Vráble 18 3 6 9 19:33 15



11. L. Mikuláš 18 4 3 11 20:37 15



12. Pohronie 18 2 3 13 14:37 9



Bratislava 12. decembra (TASR) - Náskok lídra tabuľky Slovana Bratislava na čele futbalovej Fortuna ligy sa po 18. kole znížil na šesť bodov. Úradujúci šampión totiž iba remizoval v nedeľu na vlastnom trávniku 0:0 s Dunajskou Stredou.Jeho hlavný prenasledovateľ Spartak Trnava ešte v piatok naplno zabodoval proti Michalovciam, zvíťazil 2:0. Tretí Ružomberok doma uhral iba bod so Zlatými Moravcami.O jedinú zmenu v tabuľke sa postarala Senica, ktorá zvíťazila na ihrisku posledného Pohronia 1:0 a je siedma. Preskočila tak v tabuľke okrem Michalovčanov aj Trenčín, ktorý podľahol doma Žiline 1:3.