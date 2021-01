Nemecký stopér Ferjani podpísal zmluvu s FC Nitra

Nitra 26. januára (TASR) – Fortunaligový klub FC Nitra podpísal 1,5 ročnú zmluvu s 19-ročným nemeckým stopérom Ramzim Ferjanim. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke



Ferjani má nemecko-tuniské korene a futbalovo vyrastal v akadémii Borussie Dortmund, s ktorou získal ligové tituly v kategóriách do 17 a 19 rokov. „Je to talentovaný hráč. Verím, že mu pomôžeme v napredovaní a že on pomôže klubu dosiahnuť naše ciele,“ uviedol zástupca FC Nitra Peter Hammer.