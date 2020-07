Futbal-FL: Nitra sa ospravedlnila za rasistické bučanie na Faderu

Bratislava 5. júla (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FC Nitra sa v nedeľu večer na sociálnej sieti ospravedlnil za rasistické prejavy svojich fanúšikov v sobotňajšom 4. kole nadstavby Fortuna ligy s FK Pohronie (0:2). Terčom bučania sa stal hosťujúci stredopoliar tmavej pleti Alieu Fadera z Gambie.



"FC Nitra striktne odsudzuje rasistické prejavy niekoľkých jednotlivcov zo skupiny fanúšikov v domácom sektore C voči hráčovi hosťujúceho mužstva Alieuovi Faderovi. Takéto chovanie v žiadnom prípade nepatrí na futbalové štadióny a preto sa od toho ako klub dištancujeme. V mene klubu sa ospravedlňujeme jednak samotnému hráčovi, ale i celému klubu FK Pohronie," uviedol klub na svojom oficiálnom profile na facebooku.



Nespokojní domáci fanúšikovia sa po zápase snažili vniknúť na hraciu plochu a jednému sa to aj podarilo. Následne sa chceli dostať aj do vnútorných priestorov štadióna.



Nitra prehrala s nováčikom 0:2 a klesla na posledné miesto tabuľky skupiny o udržanie, na predposledné Pohronie stráca bod. O tom, ktoré z týchto dvoch mužstiev napokon obsadí poslednú 12. priečku, rozhodnú na budúcu sobotu stretnutia záverečného 5. kola nadstavbovej časti. Pohronie privíta Senicu, Nitru čaká duel s Trenčínom. Posledný tím Fortuna ligy nastúpi v baráži proti víťazovi 2. ligy, ktorým bude jeden z dvojice MFK Dukla Banská Bystrica - FK Dubnica nad Váhom. Stretnutia baráže sú na programe 14. a 17. júla, nový ročník Fortuna ligy odštartuje 8. augusta.