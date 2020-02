FORTUNA LIGA: Obhajca Slovan do jari 2019/2020 s náskokom

Program 19. kola Fortuna ligy 2019/2020:



sobota 15. februára:



14.00 AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce (Gemzický, T. Somoláni, Hrmo)

14.00 FC Nitra - FK Pohronie (Kráľovič, Vorel, Štrbo)

14.00 ŠKF iClinic Sereď - MFK Ružomberok (Sedlák, Weiss, Jánošík, Zlaté Moravce)



nedeľa 16. februára:



o 14.00 MŠK Žilina - Vion Zlaté Moravce (Smolák, Ferenc, Poláček)

o 15.00 DAC Dunajská Streda - FK Senica (Pavlík, Hancko, Žákech, RTVS)

15.00 Spartak Trnava - Slovan Bratislava (Glova, Benko, Hrčka, OrangeSport)

Bratislava 14. februára (TASR) - Jarná časť futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 sa rozbehne po zimnej prestávke v sobotu a nedeľu 19. kolom. Jeho šlágrom bude v nedeľu derby Trnava - Slovan na Štadióne Antona Malatinského. Keďže sa súťaž po 22. kole rozdelí na dve šestky o majstra, resp. o zostup, aj v ďalších zápasoch sa bude bojovať nielen o prestíž, ale najmä o cenné body do tabuľky.Favoritom na zisk titulu je jednoznačne obhajca Slovan. Do jari ide s 10-bodovým náskokom na druhú Žilinu. Boj o pohárovú Európu bude záležitosťou aj DAC Dunajská Streda a Ružomberku, do tejto hry by chceli prehovoriť aj Michalovce a Trnava. Bojovať sa tuho bude aj o záchranu, zatiaľ je na poslednom mieste nováčik z Pohronia, ktorý stráca na desiatu pozíciu zaručujúcu záchranu 4 body. Posledný automaticky vypadáva, nahradí ho vo FL víťaz 2. ligy, mužstvo na 11. mieste po nadstavbovej časti bude hrať baráž s druhým druholigistom."Belasí" pod trénerským vedením Jána Kozáka ml. mali výbornú jeseň, počas ktorej účinkovali aj v skupine Európskej ligy UEFA. Stratili síce najlepšieho strelca Andraža Šporara zo Slovinska, ktorý prestúpil do Sportingu Lisabon, káder ale mierne doplnili a ich ambície sú tie najvyššie. Aj v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe, kde v marcovom štvrťfinále narazia na AS Trenčín. Ak víťaz SP skončí v lige na jednom z prvých troch miest, hrať sa bude aj baráž o EL, v ktorej šancu dostane aj prvý zo skupiny o udržanie.Kluby absolvovali naplánované prípravy prevažne v zahraničí, kádre doznali značných zmien najmä u tímov zo spodných priečok tabuľky, ktoré zabojujú o záchranu. Nových ukrajinských majiteľov má Nitra, v Senici tiež prišlo k zmene, keď Venezuelčanov nahradila domáca spoločnosť, na jej čele je český majiteľ František Moric.Až päť klubov pôjde do jari s novými trénermi. Do Serede sa vrátil Peter Lérant, ktorý vystriedal Slavče Vojneského zo Severného Macedónska. Predposlednú Nitru povedie bývalý najlepší futbalista ZSSR Anatolij Demjanenko. DAC nahradil Nemca Petra Hyballu portugalským Helderom Cristovaom. V Žiline bude sedieť na lavičke hlavný kouč Pavol Staňo, keďže Jaroslav Kentoš prebral SR21. Tesne pred začiatkom jari skončil v Senici český kouč Michal Ščasný, Záhorákov prevzal Jozef Olejník.Sereď oznámila, že sa po zisku financií od mesta pustí do stavby nového štadióna a "doma" bude hrávať v Zlatých Moravciach. Trenčín pre rekonštrukciu svojho stánku bude hrať domáce súboje v Žiline.1. ŠK Slovan Bratislava 18 1 3 1 42:11 452. MŠK Žilina 18 10 5 3 29:15 353. DAC 1904 Dunajská Streda 18 11 2 5 29:22 354. MFK Ružomberok 18 6 7 5 22:23 255. MFK Zemplín Michalovce 18 6 5 7 24:23 236. FC Spartak Trnava 18 7 2 9 22:23 237. ViOn Zlaté Moravce 18 5 8 5 18:20 238. AS Trenčín 18 5 6 7 29:29 219. FK Senica 18 5 4 9 22:30 1910. ŠKF iClinic Sereď 18 4 6 8 17:26 1811. FC Nitra 18 4 3 11 14:29 1512. FK Pohronie 18 3 5 10 19:36 14