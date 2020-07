FL: Pindroch a Orávik predĺžili zmluvy, vo ViOne aj Slovinec Haljeta

Zlaté Moravce 17. júla (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista ViOn Zlaté Moravce predĺžil zmluvy s dvojicou Peter Orávik a Branislav Pindroch. Odchovanec Orávik sa s vedením dohodol na zmluve do 31. decembra 2020, v prípade brankára Pindrocha ide o ročný kontrakt s následnou opciou. Klub zároveň získal slovinského útočníka Nermina Haljetu, s ktorým sa dohodol na ročnom kontrakte s možnou ročnou opciou.



Pindroch prišiel do klubu minulý rok v lete. Od začiatku sezóny 2019/2020 dostal priestor medzi tromi žrďami a stal sa stabilnou jednotkou a oporou mužstva. "Sme radi, že dohodou s Pindrochom sme zavŕšili v tíme skúsenosť, ktorú sme tu chceli mať v ďalšom období. Nechceli sme ísť do akejsi neistoty, ktorú sme mali na brankárskom poste takto pred rokom. Preto bol kontrakt s Braňom prioritou. Počas celej uplynulej sezóny 'Pinďo' ukazoval svoju kvalitu a stálosť formy. Sme presvedčení, že v tomto trende bude pokračovať. Tešíme sa, že záujem bol obojstranný, a že pomerne rýchlo sme dospeli k dohode," uviedol generálny manažér Marek Ondrejka. Bývalý brankár Karvinej, Notts County či Nitry si v dvadsiatich piatich zápasoch udržal desaťkrát čisté konto. "Samozrejme, za túto sezónu som vďačný. Keď som prichádzal do Moraviec, pozíciu jednotky som si nepredstavoval. Dostal som príležitosť a mám radosť, že ma v niektorých zápasoch tréneri podržali. Snažil som sa vždy odvádzať maximum. Škoda, že nám ušla vysnívaná prvá šestka či pohárové finále. Napriek tomu, nemáme sa za čo hanbiť a už teraz sa teším na nový ročník," povedal Pindroch.



Po Martinovi Chrenovi bude v klube pokračovať aj druhý najdlhšie slúžiaci hráč pri Žitave Peter Orávik. Tridsaťjedenročný futbalista dostal novú, polročnú zmluvu. "Teším sa, že som mohol predĺžiť zmluvu s takým klubom ako je ViOn. Som tu už krásnych desať rokov a považujem sa za domáceho hráča. Poznám tu všetkých ľudí, od upratovačiek až po riaditeľa. Tento rok a pol nebol pre mňa jednoduchý. Veľa som nehrával. O to viac som vďačný za šancu, že môžem presvedčiť majiteľa a trénerov, že mám tomuto klubu ešte čo ponúknuť. Urobím všetko pre to, aby som tímu pomohol a rovnako i nastupujúcej generácii. Iba spoločnými silami môžeme dosiahnuť lepšie umiestnenia," reagoval Orávik.



Takmer dvojmetrový Haljeta má za sebou pôsobenia v domácej súťaži v NK Domžale, Drava Ptuj či ND Ilirija. V druhej lige naskočil do 41 zápasov, v ktorých strelil šestnásť gólov. V prvej dostal priestor v 21 dueloch a štyrikrát skóroval. Zahrali si aj v Bosne a českom FK Teplice. "Získali sme veľmi zaujímavého mladého útočníka, ktorý má na tomto poste slušné štatistiky. Navyše, vzhľadom na naše výškové zloženie kádra, nám sedí pri jeho fyzických parametroch aj do skladby tímu. Je využiteľný nielen pri ofenzívnych štandardkách, ale takisto aj defenzívnych. Okrem toho má kvalitné zakončenie zo stredných vzdialeností, dobrú kopaciu techniku, pohyb a pracuje pre tím. Ide teda o komplexného futbalistu. Do nášho prostredia zapadá tiež charakterovo. Sme presvedčení, že bude pre nás prínosom," uviedol Ondrejka.



"Som veľmi šťastný a spokojný, že sa nám našu dohodu podarilo spečatiť podpisom. Som presvedčený, že ViOn je pre moju budúcnosť tým správnym klubom. Už skôr som s mužstvom absolvoval niekoľko tréningových jednotiek. Domáce podmienky mi sadli, všetko tu bolo korektné a v poriadku. Chalani ma prijali dobre. Mám iba pozitívne pocity. Na ihrisku nechám v každom stretnutí maximum. Verím, že spoločnými silami naplníme klubové ciele," uviedol Haljeta.