FORTUNA LIGA: Pod Čebraťom v centre pozornosti boj o hornú šestku

Ružomberok 11. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok vstupuje do jarnej časti najvyššej súťaže Fotuna ligy s cieľom udržať si pozíciu v prvej šestke tabuľky a následne zabojovať o európske súťaže. Káder neprešiel výraznejšími zmenami, počas zimnej prestávky ho opustil len Filip Hašek, ktorému sa skončilo hosťovanie, a z Dunajskej Stredy prišiel Ladislav Almási. Na odchode je aj albánsky stredopoliar Kristi Qose.



"Na úvod mužstvo čakajú štyri zápasy o prvú šestku. V tabuľke sú minimálne bodové rozdiely medzi viacerými mužstvami. Verím, že túto fázu zvládneme a potom budeme bojovať ďalej. Vieme, že sa v prvom rade počíta pohárová Európa. Určite sa chceme o ňu usilovať," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii generálny riaditeľ "Ruže" Ľubomír Golis. V rovnakom duchu pokračoval aj hlavný tréner Ján Haspra. "Ak chlapci zvládnu úvodné štyri kolá, opadne z nich nervozita, keďže nosná úloha bude splnená. Európska súťaž to by bolo niečo neuveriteľné, ale pokúsime sa o to," vyhlásil. Stopér a kapitán Ján Maslo spomenul aj ďalšiu ambíciu: "Sme vo štvrťfinále Slovenského pohára, aj s ním spájame nemalé očakávania."



Liptáci sa na jar najprv pripravovali v domácich podmienkach, potom boli desať dní v Turecku a od uplynulej stredy dolaďujú "fazónu" predovšetkým na vlastnom umelom trávniku. "Príprava dopadla na jednotku, všetko, čo sme si predsavzali, sa aj splnilo. Pobyt v Turecku vyšiel po všetkých stránkach, bol naozaj špičkový. Už sme plní očakávania," uviedol Haspra. Mužstvo odohralo šesť stretnutí s bilanciou tri víťazstvá a tri prehry.



Do kádra zvonku pribudol len jeden hráč, slovenský reprezentant do 21 rokov Ladislav Almási z Dunajskej Stredy, ktorý na jeseň hosťoval v druholigovej Petržalke. "Pri posilnení mužstva sme sa aj preto rozhodli pre útočníka, že v jesennej časti bolo našich gólov pomenej. S Lacom som zatiaľ maximálne spokojný. Po hráčskej i ľudskej stránke. Dúfam, že sa presadí aj v ligových stretnutiach. Práve takýto typ hráča dopredu sme chceli," vysvetľoval Haspra.



Na 25–člennej súpiske s tromi brankármi, už nefiguruje meno stredopoliara Kristiho Qoseho. "Nakoľko po skončení sezóny Qosemu u nás vyprší zmluva, intenzívne riešime jeho prestup. Na tomto poste už dávame priestor hráčom s perspektívou," uviedol Golis. "Boli sme v rokovaní s viacerými českými klubmi, pričom s jedným už prišlo takmer k dohode, no možný nový angažmán odmietol hráč a jeho agent," doplnil šéf MFK.



Jediným dlhodobejší maródom v kabíne je Matej Kochan, ale aj on po plastike predného krížneho väzu už individuálne trénuje a zapája sa aj do niektorých spoločných tréningov.



Na tlačovke zazneli tiež informácie o investičnom dobudovaní klubovej futbalovej akadémie. "V decembra 2019 sme zavŕšili naše takmer dvojročné úsilie. Boli dokončené nové ubytovacie kapacity, vyrástlo ihrisko s umelým trávnikom menších rozmerov, nová tribúna na sedenie pri doterajšej 'umelke' a zrekonštruoval sme štadión v našej mestskej časti v Černovej," zhrnul zrealizované projekty Golis.



Káder: Jakub Červeň, Matúš Macík, Ivan Krajčírik – Alexander Mojžiš, Ján Maslo, Mário Mrva, Filip Twardzik, Michal Jonec, Matej Čurma, Lukáš Kojnok, Alex Holub, Matúš Kmeť, Mário Almaský, Dalibor Takáč, Martin Regáli, Matej Kochan, Tihomir Kostadinov, Michal Dopater, Matej Zsigmund, Viktor Jedinák, Timotej Múdry, Adam Brenkus, Tomáš Bobček, Štefan Gerec, Ondřej Novotný, Ladislav Almási



Príchody: Ladislav Almási (DAC Dunajská Streda)



Odchody: Filip Hašek (skončenie hosťovania)