VIDEO: Podbrezová omladzuje tím, na jar už bez Grendela a Breznaníka

Program zimnej prípravy:



14. januára: Zbrojovka Brno – FK Železiarne Podbrezová



14. januára: SK Líšeň – FK Železiarne Podbrezová /v Brne/



21. januára: Újpest FC – FK Železiarne Podbrezová



25. januára: MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová



28. januára: FK Železiarne Podbrezová – FK Pohronie



4. februára: FC Košice – FK Železiarne Podbrezová



4. februára: FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová

Podbrezová 3. januára (TASR) - Futbalisti Podbrezovej začali v utorok zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna ligy už bez dvojice skúsených hráčov Erika Grendela a Michala Breznaníka. Na úvodnom zraze sa hlásilo trénerom 22 hráčov a traja brankári.Chýbali aj ďalší hráči. Martin Talakov sa pripojí k mužstvu neskôr, Alex Molčan netrénoval pre zranenie a Petra Kováčika čaká po operácii dlhšia rekonvalescencia. Káder opustili dve skúsené ikony "železiarov" - Erik Grendel (prestup do Pohronia) a Michal Breznaník (hrať bude v Kalinove). Na odchode do zahraničia je i útočník Moses Cobnan a štvrtým odchádzajúcim je Marcel Vasiľ.vyjadril sa k spomínaným odchodom generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček, pričom k ďalšiemu pôsobeniu Cobnana dodal:Podbrezová získala z Pohronia Patrika Blahúta, ktorý vie hrať aj na hrote útoku. Ide nateraz o jedinú zimnú posilu. Tento 25-ročný futbalista doposiaľ pôsobil iba v Pohroní, nový angažmán je pre neho výzvou.uviedol na utorňajšom zraze Patrik Blahút.Z príchodu Blahúta má radosť aj tréner Podbrezovej Roman Skuhravý:Podbrezovskí futbalisti počas zimnej prípravy odohrajú sedem duelov, z toho iba jeden v domácom prostredí. Najbližšie ich čaká dvojzápas v Brne proti tamojšej Zbrojovke a SK Líšeň (14. januára), následné vycestujú do Budapešti, kde si 21. januára zmerajú sily s FC Újpest. O štyri dni neskôr sa stretnú v Žiline s fortunaligovým MŠK a 28. januára privítajú na vlastnom ihrisku druholigistu FK Pohronie.Generálkou na jarnú časť v najvyššej súťaži majú byť 4. februára dva zápasy, oba na východe republiky na ihriskách súperov s FC Košice a FC Tatran Prešov.