Podbrezová po troch rokoch medzi elitu, tréner Skuhravý sa bál osláv

Podbrezová 14. mája (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová sa stali šampiónmi druhej slovenskej ligy v ročníku 2021/2022 a po troch rokoch sa vrátia do elitnej Fortuna ligy. V piatkovom domácom stretnutí deklasovali Partizán Bardejov 7:1 a na čele tabuľky majú pred záverečným kolom nedostihnuteľný päťbodový náskok pred MFK Dukla Banská Bystrica.



Banskobystričania zdolali v predposlednom 29. kole FK Humenné 3:0 a zaistili si miestenku v baráži o FL proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Tretia Skalica za nimi zaostáva po víťazstve nad ŠK Slovan Bratislava B 3:0 o štyri body.



Podbrezovčania si v piatok prevzali pohár pre víťaza súťaže z rúk predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu Stanislava Neuschla a predsedu komisie pre riadenie II. ligy Miroslava Richtárika, ktorý je zároveň vedúci oddelenia riadenia súťaží. V sezóne spomedzi druholigistov doposiaľ dali najviac gólov – 84, vyhrali 23 duelov, prehrali štyri stretnutia a dvakrát remizovali. Zaslúžene sa tak opäť dostali do FL, z ktorej vypadli v ročníku 2018/19.



"Tento krok sa rodil rovnako ťažko, alebo ľahko, podľa toho, kto sa ako na to pozrie, ako zvyšné kroky k postupu. Keď som videl, ako mužstvo pracuje od úvodu sezóny, tak som vedel, že pôjdeme za týmto celkovým triumfom. Mať v 29. kole 71 bodov, 84 gólov, tak to je pochvala pre chlapcov,“ citoval web SFZ po víťazstve trénera Podbrezovej Romana Skuhravého. Pri podbrezovskej postupovej ceste platilo „zlý začiatok, dobrý koniec“. Železiari totiž vstúpili do ročníka prehrou 0:1 v Humennom. „Už sa mi to stalo tretíkrát. Môj systém práce je taký, že od začiatku kladiem na hráčov veľké nároky a z toho vyplývajú aj následné chyby. Vždy je to potom tak, že tím sa postupne zlepšuje a som zvedavý, kde sa toto mužstvo zastaví, pretože je hladné po úspechoch a toto je v dnešnej dobe veľmi dôležité,“ povedal Skuhravý a na margo postupových osláv dodal: "Bojím sa, veľmi sa ich bojím. Dnes som sa viac bál času 19.00, keď sa začínala slávnostná ceremónia, ako výkopu stretnutia. Užijeme si to, ale keďže ja veľmi nepijem, bude to pre mňa náročné."







Pre Rolanda Galčíka to bol posledný zápas za Podbrezovú, keďže si od novej sezóny bude obliekať dres MŠK Žilina. "Galo" sa so železiarmi rozlúčil gólovo. "Prežívam krásne pocity, nedajú sa opísať. Keď som schádzal pri striedaní z ihriska, tak som mal v očiach slzy. Na Podbrezovú budem spomínať len v dobrom, veľmi sa tešíme z vysnívaného postupu,“ uviedol Galčík.



Po piatkových zápasoch je istý aj postupujúci do barážového dvojzápasu o najvyššiu súťaž. Hráči FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble si zmerajú sily s druholigovou Banskou Bystricou. Dukla si druhé miesto v II. lige zaistila výhrou 3:0 nad FK Humenné. "Končíme v druhej lige na druhom mieste, ale cieľ splníme až vtedy, ak postúpime do Fortuna ligy. A je jedno akým spôsobom, pretože Dukla si zaslúži byť v najvyššej súťaži. Posledný druholigový duel s Rohožníkom neviem, či bude dobrou prípravou. Pokiaľ ide o vyskúšanie si nejakých vecí na Zlaté Moravce v zápase s Rohožníkom, Moravce tiež nespia, určite tam budú mať niekoho, takže skúšať môžeme na tréningu a nie v zápase. Čo sa týka prínosu zimných posíl Záhumenského, Mazana a Franka, ten je viditeľný. Aký však budú mať prínos pre nás celkovo, ukážu až barážové zápasy,“ uviedol pre web Dukly tréner Stanislav Varga.