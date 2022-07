Podbrezová získala zo Slovana útočníka Masaryka

Podbrezová 9. júla (TASR) - Nováčika futbalovej Fortuna ligy FK Železiarne Podbrezová posilní Andy Masaryk. Sedemnásťročný ofenzívny futbalista na Horehronie zamieril z ŠK Slovan Bratislava, kde počas minulej sezóny strelil štrnásť gólov za dorastenecký výber.



Masaryk je aj členom národného tímu Slovenska do 17 rokov. "Prichádza na krídelnú pozíciu. Je to síce ročník 2005, ale je v ňom veľký potenciál, hlavne z pohľadu fyzickej, ale aj technickej stránky. Trénuje už s áčkom, sľubujeme si od neho veľa. Je to pracovitý hráč s veľmi zaujímavými hernými parametrami,“ predstavil novú posilu generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček pre klubovú stránku.



"Pre Podbrezovú som sa rozhodol, pretože ma zaujal ich štýl hry. Zapáčilo sa mi zázemie klubu a ich práca s mládežou. Chcem rozvíjať svoje schopnosti a byť prínosom nielen pre reprezentáciu do 19 rokov, ale postupne sa stať stálym členom A-mužstva a podávať čo najlepšie výkony,“ vysvetlil svoje rozhodnutie zmeniť dres Masaryk.