Pohronie remizovalo s Trenčínom 1:1 a po troch rokoch opúšťa súťaž

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - AS Trenčín 1:1 (1:0)



Góly: 17. Klabník - 64. Štrba (vlastný). Rozhodovali: Ziemba – Ádám, Kmec, ŽK: Lačný, Šmatlák, Steinhübel – Hollý, ČK: 87. Steinhübel (po 2. ŽK).



Pohronie: Le Giang – Sanneh, Štrba, Klabník, Šimčák – Hounlete (46. Šmatlák), Ožvolda (73. Bangala) - Blahút, Steinhübel, Mihalík (65. Prachar) – Lačný (65. Netolický)



Trenčín: Babka – Yem, Stojsavljevič, Pirinen, Madu – Bainovič (61. Lavrinčík) – Kmeť (61. Gaži), Kadák (90.+1. Ibrahim), Hollý (82. Gajdoš), Soares – Kupusovič (61. Letenay)

Žiar nad Hronom 16. apríla (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa po troch sezónach opúšťajú najvyššiu slovenskú súťaž. Definitívne o tom rozhodla ich domáca remíza s AS Trenčín 1:1 v sobotnom zápase 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie. Na predposledné Zlaté Moravce stráca Pohronie 13 bodov a do konca ročníka môže v štyroch stretnutiach získať maximálne 12.Skóre mohli otvoriť Trenčania, no Stojsavljevič v 11. min po rohovom kope minul bránu. Z rovnakej štandardnej situácie tak udreli domáci. Do šestnástky centroval Steinhübel a Klabník poslal loptu hlavou do siete. Trenčín si snažil udržať prvú priečku v skupine o záchranu, ktorá znamená boj o Európu a vyvinul veľkú snahu vyrovnať. Už o tri minúty neskôr sa musel zaskvieť brankár Le Giang proti Kupusovičovi, o ďalšie tri minúty neskúr Pirinen po rohu iba tesne minul žrď. Šancu si však do prestávky dokázali vypracovať aj domáci, Klabník po priamom kope Šimčáka mieril presne, brankár Babka loptu iba s námahou vyrazil na brvno.Napokon si klinec do vlastnej rakvy pribili hráči zo Žiaru nad Hronom sami, center Soaresa v 64. min si vrazil do vlastnej siete Štrba. Trenčanom bod nestačil. Pre záchranárske práce domácich nemali pochopenie a pokračovali v ofenzíve. Po ich aktivite fauloval Steinhübel v šestnástke Kadáka a pískal sa pokutový kop. Sám faulovaný hráč musel penaltu zahrávať na dvakrát pre vbehnutie spoluhráča do šestnástky a druhý pokus mu Le Giang zneškodnil. Záver stretnutia strávil Trenčín na polovici súpera, no tri body nezískal. Duel musel dohrať bez Kadáka, ktorý sa zrazil s brankárom súpera a museli ho odniesť na nosidlách.