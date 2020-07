FL: Radványi verí v úspešný posledný krok, Galád sľubuje záchranu

Program 5. kola nadstavby FL 2019/2020, sobota 11. júla (všetky začiatky 18.00 h):



o titul



MFK Ružomberok - DAC Dunajská Streda (Ziemba - Ferenc, Hrmo), MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce (Smolák - Benko, Žákech, OrangeSport), Slovan Bratislava - Spartak Trnava (Chmura - R. Bobko, Weiss, RTVS)



tabuľka:



1. Slovan Bratislava 26 21 4 1 57:14 67 - majster/LM

2. MŠK Žilina 26 14 6 6 43:25 48 - predkolo EL

3. DAC Dun. Streda 26 14 5 7 41:28 47 - predkolo EL

4. Spartak Trnava 26 10 4 12 30:32 34

5. MFK Ružomberok 26 7 11 8 28:32 32

6. MFK Zemplín Michalovce 26 8 8 10 31:44 32



o udržanie



FK Pohronie - FK Senica (Glova - Bednár, Jánošík), ViOn Zlaté Moravce - ŠKF iClinic Sereď (J. Straka - Ádám, Mihalík, OrangeSport)), AS Trenčín - FC Nitra (Očenáš - Roszbeck, Poláček)



tabuľka:



7. AS Trenčín 26 11 6 9 52:40 39

8. ViOn Zlaté Moravce 26 7 9 10 26:33 30

9. ŠKF iClinic Sereď 26 6 9 11 29:40 27

10. FK Senica 26 6 8 12 26:39 26

11. FK Pohronie 26 5 8 13 24:44 23

12. FC Nitra 26 6 4 16 20:36 22

Bratislava 10. júla (TASR) - Boj o posledné miesto tabuľky, domáce majstrovské oslavy Slovana v 156. ligovom derby s Trnavou a rozlúčka Viktora Pečovského budú najviac sledované udalosti sobotňajšieho záverečného kola futbalovej Fortuna ligy 2019/2020. Súboj na diaľku o 11. miesto zaručujúce vyhnutie sa baráži s víťazom 2. ligy zvedú predposledné Pohronie a posledná Nitra. Nováčik z Pohronia, ktorý má pred Nitrou náskok jeden bod, bude doma hostiť už zachránenú Senicu, resp. Nitra na ihrisku v Senici nastúpi proti "domácemu" Trenčínu.Tréner Pohronia Mikuláš Radványi vedie A-tím FK Pohronie od polovice októbra minulého roka. "Som rád, že mužstvo sa dostalo tam, kde je, že máme veci vo vlastných rukách. Posledné zápasy, ktoré boli veľmi dôležité, sme zvládli a dostali sme sa na pozíciu, kde sa nachádzame. Viem si však predstaviť, že z niektorých zápasov sme mohli získať viac bodov, než sme získali," povedal v rozhovore pre klubový web tréner, ktorému už po koronakríze chýbajú po vypršaní zmlúv Jacy Maranhao Olivera, Ismar Tandir či Roland Gerebenits. "" dodal.V predchádzajúcom kole Nitra doma absolútne nezvládla priamy zápas o záchranu s Pohroním, prehrala 0:2 a ani raz nevystrelila na bránu. Tréner Ivan Galád, ktorý prišiel naplniť záchranársku misiu, mal na prípravu mužstva iba šesť dní, napriek tomu ho slabá hra zverencov zaskočila. "," citoval ho portál MY Nitra. Pred rokom sa Galádovi podarilo zachrániť Trenčín, ani teraz flintu do žita nehádže. "" dodal už piaty tréner „trogárov“ v tejto sezóne.Na Tehelnom poli si "belasí" po zápase s rivalom prevezmú majstrovský pohár. Už v stredu zdvihli nad hlavu trofej za triumf v Slovenskom pohári - Slovnaft cupe a oslávili piate double v ére samostatnosti. Tréner Ján Kozák hráčom bujaré oslavy ešte nedovolil, čas na ne nastane až po derby. "" Vo finále 51. ročníka SP rozhodol o víťazstve 1:0 gólom z penalty slovinský útočník Alen Ožbolt. "," povedal Ožbolt pre klubový web.V skupine o titul sa ešte hrá aj o druhé miesto, na diaľku oň zabojujú Žilina a Dunajská Streda, ktorých delí len jeden bod. "Šošoni" doma hostia Michalovce a DAC sa predstaví v Ružomberku. Obaja už majú istotu postupu do predkola Európskej ligy UEFA. Pod Dubňom sa bude lúčiť s profesionálnou hráčskou kariérou dlhoročný líder Žiliny, Banskej Bystrice a v minulosti aj člen kádra slovenskej futbalovej reprezentácie Viktor Pečovský. Dosiaľ má na konte 421 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži. Žiaden iný hráč sa takouto bilanciou nemôže pochváliť.Keďže Slovan vyhral pohár, sezóna vyvrcholí ligovou barážou o EL, resp. barážou o FL 14. a 17. júla. O EL zabojujú Trnava, Ružomberok, Michalovce a víťaz skupiny o udržanie Trenčín, resp. o účasť medzi elitou v nasledujúcej sezóne si to rozdá posledný klub FL s víťazom 2. ligy, ktorým bude jeden z dua MFK Banská Bystrica a FK Dubnica nad Váhom.