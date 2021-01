FL: Ramón Rodrígues da Silva sa vrátil do AS, musí ale presvedčiť

Trenčín 4. januára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista AS Trenčín odštartuje v stredu zimnú prípravu na druhú časť aktuálneho ročníka najvyššej domácej súťaže. Do tréningového procesu sa zapojí fanúšikom dobre známa tvár, keď sa po viac ako piatich rokoch vracia Ramón Rodrígues da Silva.



Ako informoval oficiálny klubový web AS, skúsený stopér však bude musieť najskôr presvedčiť o svojej aktuálnej výkonnosti. "Som veľmi rád za túto príležitosť. Ako vždy, budem bojovať. Chcem ukázať, že môžem tímu pomôcť svojimi skúsenosťami. Veľmi dobre poznám mužstvo. Odkedy som odišiel, vždy som si pozrel zápasy AS, ak bola možnosť. Tímu chcem pomôcť k návratu víťaznej mentality," povedal Ramón.



O jeho dlhšom zotrvaní v klube sa rozhodne počas prípravného obdobia. "Navzájom sa poznáme veľmi dobre. Jeho futbalový osud sme rovnako ako v prípade ostatných našich chalanov pozorne sledovali. Vieme všetky plusy a mínusy. Svojim prístupom a príkladom môže mladému tímu pomôcť. Všetko však ukáže samotný tréningový proces. Šancu na návrat na trávniky už raz zvládol," uviedol generálny manažér klubu Róbert Rybníček.



Tridsaťročný rodák z brazílskeho Ipiaú odohral v rokoch 2012–2015 v trenčianskom drese 76 ligových stretnutí. Do Trenčína prišiel po vážnom zranením kolena. Dokázal sa však vrátiť a stať sa oporou majstrovského tímu z ročníka 2014/2015. Pod Čákov hrad prišiel ako dvadsaťjedenročný z holandského AZ Alkmaar po ročnej pauze spôsobenej pretrhnutím predných krížových väzov v kolene. Do Alkmaaru ho doviedol legendárny Louis van Gaal. Ramón pôsobil po odchode z Trenčína v dánskych kluboch FC Nordsjaelland a SonderjyskE. V minulom ročníku pôsobil v rezerve rakúskeho FC Wacker Innsbruck.