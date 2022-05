FL: Ružomberok obsadí druhé miesto, Trenčín sa udržal

Sumáre - 9. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy:



skupina o titul



ŠKF ORION TIP Sereď - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)



Góly: 34. a 65. Barseghjan, 78. Mráz. ŽK: Jureškin, Ljubičič (obaja Sereď). Rozhodovali: Micheľ - Hancko, Jánošík



Sereď: Chudý - Morong, Dias (46. Todoroski), Šulek, Ljubičič - Potoma, Iglesias, Fábry (46. Haša) - Yao (46. Košťál), Cobnan (74. Sanusi), Jureškin



Slovan: Hrdina - Pauschek, Abena, Lovat, Vojtko (80. Medveděv) - Agbo, Holman (70. Hrnčár), Mustafič (83. Schlossár) - Barseghjan (70. Zmrhal), Da Silva (70. Mráz), Green







MŠK Žilina - Spartak Trnava 1:2 (1:1)



Góly: 25. Iľko – 10. Bukata, 71. Olejník. Rozhodovali: Marhefka – Straka, Hrmo, ŽK: Kaprálik, Stojčevski – Vlasko, Kóša, Azevedo, Procházka



Žilina: Petráš – Kopásek, Kopas, Nemčík, Bari – Mráz (65. Myslovič), Stojčevski – Kaprálik, Slebodník (78. Jambor), Ďuriš – Iľko



Trnava: Takáč – Koštrna, Tumma, Kóša, Kozák – Procházka – Iván (65. Bamidele), Bukata, Vlasko (77. Mikovič), Azevedo – Olejník (86. Ristovski)







FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok 2:3 (1:2)



Góly: 2. Dimun, 84. Krstovič - 6. Regáli, 20. Mojžiš, 76. Bobček. ŽK: Kružliak - Luterán, Krajčírik, Bobček, Domonkos, Gerec. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Poláček, 5068 divákov.



DAC: Veszelinov – Blackman, Kružliak, Brunetti, Davis – Njie (46. Ciganiks) – Dimun (76. Andrezinho), Moumou (72. Verlinden), Nebyla – Andzouana (58. Balogh), Sharani (46. Krstovič)



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán (89. Múdry), Lichý - Regáli (61. Gerec), Domonkos, Rymarenko (66. Ďungel) - Bobček

tabuľka:



1. Slovan 31 22 7 2 69:23 73-x



2. Ružomberok 31 16 12 3 55:22 60-y



3. Trnava 31 16 9 6 35:17 57-y



4. Dun. Streda 31 12 10 9 39:36 46-z



5. Sereď 31 10 9 12 33:43 39-z



6. Žilina 31 8 9 14 41:50 33-z







x - majster



y - účasť v EKL



z - účasť v baráži o EKL

o udržanie sa



FK Senica - AS Trenčín 0:3 (0:3)



Góly: 37. Tučný, 40. Kupusovič, 45. Azango. Rozhodovali: Dzivjak - Košecký, Štofík, ŽK: Totka - Pirinen, 323 divákov



Senica: Chropovský – Koprna, Mašulovič (71. Ladislav), Mihal, Totka – Bíly, Halabrín - J. Buchel, Duda (20. Vrablic), Kudláč (61. Škodáček) – Macho (51. Bogdalík)



Trenčín: Iliev – Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Madu (81. Kozlovský) – Bainović – Azango, Hollý (46. Kmeť), Lavrinčík (74. Kadák), Tučný (63. Gaži) – Kupusović (63. Ikoba)







FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:3 (1:1)



Góly: 13. Menich - 16. Tóth (vlastný), 70. Klabník, 74. Sandal. Rozhodovali: Kišš - Zemko, Halíček, ŽK: Mondek, Tóth, Pintér (všetci ViOn), 350 divákov



ViOn: Lukáč – Čögley, Tóth, Menich, Čoka - Mondek (46. Kyziridis), Grozdanovski, Duga (67. Kolesár), Suľa (67. Neofytidis) - Ďubek (74. Pintér), Jibril (46. T. Horák)



Pohronie: Le Giang – Sanneh, Pajer, Klabník (85. Štrba), Šimčák - Ožvolda, Hašek (64. Sandal) - Blahút, Chrien (82. Šmatlák), Steinhübel (64. Bangala) - Lačný (82. Prachar)







MFK Zemplín Michalovce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:2)



Góly: 6. Pavúk (vlastný) - 10. Andrič (z 11 m), 27. Švec. Rozhodovali: Ruc - Štrbo, Jekkel, ŽK: Vaško, Volanakis - Krčík, Pavúk.



Michalovce: Száraz - Vaško, Ranko, Volanakis - Žofčák (46. Popovits, 79. Petřík), Peňa (63. Šimamura), Begala, Ošima (87. Ntotis), Mendez - Kanu (62. Záhradník), Marcin



L. Mikuláš: Luksch - Krčík, Šindelář, Filinský, Pavúk - Gerát, Václavik (78. Bielák) - Kačerík (90.+4 Matoš), Staš (78. Flak), Švec (78. Pinte) - Andrič (86. Voško)

tabuľka:



7. Trenčín 31 13 8 10 56:41 47-z



8. L. Mikuláš 31 11 7 13 42:55 40



9. Michalovce 31 12 3 16 30:40 39



10. Senica 31 9 7 15 29:50 34



----------------------------------------



11. Zlaté Moravce 31 6 9 16 31:50 27*



----------------------------------------



12. Pohronie 31 3 6 22 26:59 15**







z - účasť v baráži o EKL



* - baráž o udržanie sa



** - zostup do II. ligy

Bratislava 16. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok obsadia v tabuľke Fortuna ligy 2021/2022 konečnú druhú priečku za majstrovským Slovanom Bratislava. Post vicemajstra si zverenci Petra Struhára definitívne zabezpečili vďaka víťazstvu 3:1 v Dunajskej Strede v nedeľnom zápase 9. kola nadstavbovej časti v skupine o titul.Tretia Trnava stráca na Ružomberok pred záverečným kolom tri body, v prípade dotiahnutia sa na "Ružu" však má s týmto súperom horšie vzájomné zápasy a preto ho už nemôže ohroziť. Oba tímy budú reprezentovať slovenský futbal v Európskej konferenčnej lige 2022/2023 - MFK začne v 1. predkole, Spartak ako víťaz Slovenského pohára v druhom. Tretiu miestenku do 1. predkola EKL získa víťaz baráže. V semifinále sa stretnú Dunajská Streda (4. miesto) s Trenčínom (7.), ktorý vyhral skupinu o udržanie sa. Sereď (5.) si zmeria sily so Žilinou (6.).Nováčikom nového ročníka FL bude Podbrezová, ktorá v súťaži nahradí Pohronie. V baráži o udržanie sa nastúpia Zlaté Moravce ako predposledný tím FL proti druhému mužstvu 2. ligy, ktorým sa stala Banská Bystrica."Gratulujem Ružomberku k druhému miestu. Mužstvo, ktoré strelí viac gólov, si zaslúži vyhrať.""Do zápasu sme išli s tým, že chceme vyhrať. So šťastím sa nám to podarilo. Začiatok sme nezachytili, mali sme veľa nepresných prihrávok, domáci išli zaslúžene do vedenia. Veľmi ma prekvapili moji chlapci, ako vedeli zareagovať na zápas a otočiť. V šatni sme si povedali, čo sme robili zle, a aby sme dali aj gól. Dali sme to cez Bobčeka. Musím pochváliť domácich, pred našou bránou bolo veľmi horúco. Prežívali sme ťažké chvíle, lietali centre. Koniec sme zvládli aj so šťastím, i keď domáci dali šťastný kontaktný gól. Chcel by som popriať chalanom oddych, lebo pracovali celú sezónu vynikajúco. Urobili sme veľký úspech s hráčmi a s ľuďmi v klube a som nesmierne šťastný."