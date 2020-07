Ružomberok odštartoval prípravu na novú sezónu Fortuna ligy

Prípravné zápasy:



25. júla 10:30: FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok



1. augusta 17:00: FC Kisvárda – MFK Ružomberok (Kisvárda/Maď.)

Ružomberok 22. júla (TASR) – V piatok futbalisti MFK Ružomberok vybojovali v baráži účasť v Európskej lige 2020/2021 a dnes dopoludnia sa už pustili do krátkeho prípravného bloku pred novou sezónou Fortuna ligy. Pre Ružomberčanov to bude 24. ročník medzi slovenskou elitou.Hráči tak nemali veľa času na oddych, no kapitán mužstva Ján Maslo poznamenal, že tradičnú medzisezónnu prestávku si tentoraz "užili" počas koronavírusovej pauzy.Na zraz prišlo 28 hráčov z jarného kádra, no zo zdravotných dôvodov sa nie všetci zapojili do tréningu. Tréner Ján Haspra privítal aj dve čerstvé posily – Martina Boďu z Martina a Dávida Galloviča z Popradu.uviedol Haspra, ktorého čaká ťažká a nepríjemná úloha, zúžiť súčasné mužstvo na 20-21 hráčov.Celá príprava Ružomberka bude prebiehať v domácich podmienkach, pričom v pláne sú dve zápasové previerky, už v sobotu nastúpia Ružomberčania v Podbrezovej a o týždeň neskôr absolvujú generálku v maďarskej Kisvárde proti tamojšiemu FC.priblížil Haspra.