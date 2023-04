Ružomberok zdolal L. Mikuláš v 5. kole skupiny o udržanie

Trenčín poskočil na deviate miesto

skupina o udržanie sa - 5. kolo:



MFK Ružomberok - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:0 (1:0)



Góly: 35. Boďa, 55. Boďa, 60. Šefčík. Rozhodovali: Kišš, Pacák, Čajka. ŽK: Madleňák, Mojžiš – Gerát, 927 divákov.

Ružomberok: Ťapaj – Fabiš, Malý, Mojžiš, Selecký (73. Tučný) – Domonkos – Šefčík (82. Macejko), Chrien, Madleňák (63. Gerec) – Boďa (73. Luterán), Bobček (82. Kelemen).

Liptovský Mikuláš: Sváček – Tumma, Bedecs (66. Župa), Spyčka – Gerát, Václavík – R. Bartoš (66. Dedič), Popović (86. Jendrišek), Voško (Gaži), Nečas (46. Laura) – Steinhübel. Ján Svrček





MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 1:1 (1:0)



Góly: 43. Peňa - 51. Hurtado. Rozhodovali: Očenáš - Pozor, Hrmo, ŽK: Čeklič, Peňa, Jánošík - Hollý, Mášik, 437 divákov.

Michalovce: Száraz - Magda, Ranko, Volanakis - Vaško (7. Čeklič), Qose (76. Šimamura), Njie (76. Begala), Marcin - Jánošík (76. Petřík), Peňa, Kanu (61. Issa)

Skalica: Šemrinec - Krčík, Blažek, Hurtado, Rudzan - Morong (86. Kousal), Hollý (70. Černek), Vlasko (65. Fábry), Mášik, Yao - Haša (86. Medveď)



AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (0:0)



Góly: 70. Pires, 90.+1. Emeka – 6. Čerepkai. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Štofik, ŽK: Bainovič, Emeka, Stojsavljevič, Kukučka - Demitra, Sloboda, Čonka, Bednár

Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Bagin, Stojsavljevič – Bainovič (67. Oladoye), Hollý, Gajdoš (81. Lavrinčík) - Azango (90.+1. Kmeť), Emeka, Soares

Zlaté Moravce-Vráble: Lukáč - Suľa, Toml, Bednár, Čonka - Čerepkai (89. Brenkus), Duga - Almeida (77. Ikugar), Demitra (56. Pinte), Mondek - Sloboda





Žilina 15. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v sobotu v dueli 5. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa nad posledným tímom tabuľky MFK Tatran Liptovský Mikuláš hladko 3:0. Domáci neprehrali už päť kôl a patrí im siedma pozícia.V liptovskom derby domáci jednoznačne prevýšili Tatran a zaslúžene vyhrali rozdielom triedy. V 21. min. Martin Boďa sám pred brankárom Tatrana Dominikom Sváčkom ešte neskóroval, ale v 35. min. už zužitkoval prudkú prihrávku Samuela Šefčíka - 1:0. V 55. min. Boďa po ukážkovej biliardovej akcii zvýšil na 2:0 a o päť minút neskôr zavŕšil skóre Šefčík.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica remizovali 1:1 v sobotňajšom zápase 5. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige. Michalovčania si štvrtou remízou po sebe upevnili priebežne druhú pozíciu za Ružomberkom. Skalica remizovala v treťom zápase po sebe a na predposledné Zlaté Moravce má štvorbodový náskok.Domáci išli do vedenia v 43. minúte, keď sa po individuálnej akcii presadil Brian Peňa. Hostia vyrovnali šesť minút po zmene strán po tom, čo sa po rohovom kope Jána Vlaska najlepšie zorientoval Roman Haša.Futbalisti AS Trenčín vyhrali v sobotňajšom zápase 5. kola skupiny o udržanie nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1. Poskočili tak na deviate miesto a pred Skalicou vedú o jeden bod.Víťazný gól domácich strelil v prvej minúte nadstavenia Chinonso Emeka. Ten istý hráč zariadil v rovnakom čase remízu v predošlom stretnutí proti Michalovciam. V sobotu skóroval krátko po tom, čo jeho tím nevyužil pokutový kop a hostia tak zostali na jedenástom mieste. To znamená baráž s druhým najlepším tímom druhej ligy. Na Skalicu strácajú štyri body, no pred posledným Liptovským Mikulášom majú päť kôl pred koncom sezóny pohodlný 11-bodový náskok.