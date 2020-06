Šarmír avizuje poslovenčenie kádra: V Michalovciach mi otvorili oči

Trnava 28. júna (TASR) - S trpkými pocitmi odchádzali futbalisti FC Spartak Trnava z Michaloviec. V sobotňajšom fortunaligovom zápase proti domácemu MFK Zemplín stratili náskok 2:0, ich brankár Dobrivoj Rusov navyše utrpel nepríjemné zranenie a dobrý pocit z výkonu nemal ani tréner Spartaka Marián Šarmír: "Vyzeralo to, že náš realizačný tím má väčšie chcenie než niektorí hráči."



Šarmírovi zverenci nezvládli najmä úvod druhého polčasu, v ktorom prišli o nádejný náskok 2:0. Ten si vybudovali v prvom dejstve, no krátko po prestávke sa nechali zatlačiť a z toho rezultovali dva zásahy domácich. "Určite sme chceli bodovať a keď sme vyhrávali 2:0, tak sme verili v zisk troch bodov. Potvrdilo sa však, že náskok 2:0 vie byť veľmi zradný, pretože keď prehrávajúce mužstvo zníži, tak ide psychicky hore. My sme si už nedávno vraveli, že keď inkasujeme gól, nemôžeme zvesiť hlavy, ale, naopak, zabrať," uviedol stredopoliar Spartaka Martin Gamboš, ktorý si gólom na priebežných 2:0 pre hostí otvoril strelecký účet v najvyššej súťaži. Po zápase však z neho veľkú radosť nemal, škrela ho strata náskoku, ale aj zranenie brankára Rusova. Toho v druhom polčase zasiahol kolenom do brady domáci stredopoliar Christos Kountouriotis, čím sa pre Rusova zápas skončil. "Možno to hralo trochu rolu. Naše hlavy išli dole nielen po dvoch góloch, ale aj po tom zákroku na nášho brankára. Už sme na tom neboli emočne tak ako v iných zápasoch," poznamenal Gamboš.



Duel bol o dvoch rozdielnych polčasoch. Prvý vyznel herne aj gólovo pre Spartak, druhý však bol v réžii Michaloviec. "Po prestávke bolo naše mužstvo kompletne mentálne a psychicky vymenené. Nerozumiem tomu. Zbytočne sme dovolili domácim vyrovnať v priebehu prvých siedmich minút druhého polčasu," soptil Šarmír.



Nevýrazný výkon svojich zverencov v druhom polčase sa pokúsil oživiť striedaniami, ale naďalej mali viac z hry Michalovčania: "Vyzeralo to, že realizačný tím chce viac ako niektorí hráči a s takými sa v lete rozlúčime. Títo hráči mi dnes otvorili oči. Káder budeme musieť poslovenčiť, pretože je v ňom veľmi veľa cudzincov a všetci budú musieť 'makať' tak, ako sa na Spartak patrí," poznamenal Šarmír.



Strata bodov a nevýrazný výkon v druhom polčase však nebolo to, čo trénera Spartaka najviac škrelo. "Mrzí ma nezmyselné zranenie nášho brankára. Ten hráč, ktorý ho atakoval, určite vedel, že na loptu nedosiahne. Rusov má teraz rozrazenú peru a dieru v brade. Toto do futbalu nepatrí a kompetentní by sa mali zamyslieť, či to treba potrestať," konštatoval tréner Spartaka Trnava.