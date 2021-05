FORTUNA LIGA: Titul pre Slovan, zostúpila Nitra a baráž čaká na Senicu

Play off o Európsku konferenčnú ligu



Semifinále 1 /utorok 25. mája o 19.00/: MŠK Žilina (4. tím) – ŠKF Sereď (7. tím)

Semifinále 2 /utorok 25. mája o 19.00/: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (5. tím) – AS Trenčín (6. tím)

Finále /piatok 28. mája o 19.00/: víťaz semifinále 1/2 – víťaz semifinále 1/2



Baráž o Fortuna ligu:



1. zápas /utorok 25. mája o 17.00/: MFK Dukla Banská Bystrica – FK Senica

Odveta /piatok 28. mája o 17.00/: FK Senica – MFK Dukla Banská Bystrica

FK Pohronie – MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gól: 49. Chěja. Rozhodovali: Dohál – Poláček, E. Weiss, ŽK: Weir - Kojnok, J. Maslo, Zsigmund, Mojžiš, ČK: 25. Kojnok (Ružomberok) po 2. ŽK, 399 divákov.



Pohronie: Hrdlička – Mazan, Štrba, Heurtaux (79. P. Pavlík), Petrák – Adamec (87. Špiriak) – Blahút (79. Galuška), Weir (87. N´Zeyi), Fadera (64. Ladji), Badolo – Chvěja

Ružomberok: Krajčírik – Kojnok, J. Maslo, Luka (79. Brenkus), Mojžiš – Gerec, Kochan, Zsigmund (79. Filinský), Luterán (29.Čurma), Kubík (51. Múdry) – R. Kružliak (51. Boďa)

FC Nitra - MFK Zemplín Michalovce 0:4 (0:2)

Góly: 31. Trusa, 45.+1 Oshima, 53. Sharani, 69. Popovits, ŽK: 90+1. Spáčil - 5. Soler. Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Bednár



FC Nitra: Trnovský - Cehula (73. Demian), Ba, Kolčák, Tancík (60. Pekár) - Zejnullahu, Mustafič - Spáčil, Kurt (73. Mészáros), Kindsvater - Franko

MFK Michalovce: Markovič - Magda, Vaško, Soler, Mendez - Neofytidis - Sharani (67. Popovits), Begala (67. Adekuoroye), Oshima (51. Žofčák), Diarra (79. Tandir) - Trusa (79. Ntosis)

ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:1 (2:0)

Góly: 5. Holman, 8. Lichý – 80. Ikoba. Rozhodovali: Očenáš – Hrčka, Ádám, ŽK: Lovat - Lavrinčík



Slovan: Greif – Pauschek, Medveděv, Božikov, Lovat – De Kamps, Lichý (59. Petrák) – Holman (86. Kušnír) – Daniel (75. Laczkó), Strelec (75. Hubert), Ožbolt

Trenčín: Kukučka – Ligeon (72. Yem), Križan, Šulek (46. Da Silva), Pirinen – El Mahdioui – Gaži (58. Corryn), Lavrinčík (85. Gajdoš), Kadák, Ghali – Ikoba

MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 5:1 (3:0)

Góly: 9., 31., 36. a 60. Kurminowski (tretí a štvrtý z 11 m), 82. Jambor - 71. Švec. Rozhodovali: Kišš – Kmec, Zemko, bez kariet



Žilina: Petráš – Anang (58. Rusnák), Kopas, Kiwior (64. Leitner), Suľa – Myslovič, Gono (64. Mráz), Bernát (82. Trabalík) – Slebodník, Kurminowski, Kaprálik (64. Jambor)

Zlaté Moravce-Vráble: Pelko – Orávik (77. Haspra), Tóth, Chren, Čonka – Čögley, Grozdanovski, Mihálik, Ďubek (70. Vujič) – Kyziridis (80. Šmatlák), Švec

ŠKF Sereď - FK Senica 4:1 (2:0)

Góly: 42. a 90.+ Lačný, 23. Bušnja,, 78. Iván - 83. Šimčák. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Fábry - Malec, Totka, Turčák, 125 divákov.



ŠKF Sereď: Ayotunde - Morong, Michalík, Hčko, Slaninka - Machuča - Bušnja (71. Jureškin), Potoma (71. Diaz - 90.+ Prachar), Fábry, Iván (83. Tatranský) - Lačný

FK Senica: Vliegen - Addo, Carillo, Nemec, Šimčák - Košťál (81. Gallovič), Gamboš (46. Majdan), Totka (81. Duda), Guba (57. Malý) - Piroska (68. Turčák) - Malec

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Góly: 34. Divkovič, 53. Balič, ŽK: Schäfer - Gago, Mikovič, Yusuf, Nicolaescu, ČK: 15. Bukata, 57. Mikovič (obaja Trnava). Rozhodovali: Ziemba – Jekkel, Kováč, 500 divákov.



FC DAC: Száraz - Sommer, Kružliak, Beskorovainyi, Davis (60. Vera) - Njie (77. Nicolaescu)- Divkovič, Schäfer, Balič (85. Vida), Andzouana (60. Moumou) – Taiwo (85. Ramirez)

Spartak: Takáč - Koštrna, Anthony, Kóša (81. Trajkovski), Mikovič - Grič, Gago (46. Kolesár)- Cabral, Bukata, Yusuf (83. Turňa) – Vlasko (61. Tsaousis)

Bratislava 22. mája (TASR) - Futbalisti FK Senica budú bojovať o záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. V stretnutí sobotného záverečného 10. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna ligy prehrali v Zlatých Moravciach so Sereďou 1:4 a spadli na jedenástu priečku. V skupine o titul pri víťazstve Žiliny nad Zlatými Moravcami 5:1 strelil Poliak Dawid Kurminowski štyri góly a s devätnástimi zásahmi sa stal najlepším strelcom tejto sezóny.Pred Senicu sa o dva body dostali Michalovce, ktoré uspeli na pôde zostupujúcej Nitry jednoznačne 4:0. Fortunaligovú príslušnosť si udržalo aj Pohronie po domácom víťazstve nad Ružomberkom 1:0. Záhoráci si v baráži zmerajú sily s druhým tímom druhej ligy MFK Dukla Banská Bystrica, v úvodnom zápase nastúpia v utorok 25. mája na ihrisku súpera.Siedmu priečku a účasť v play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL) si vybojovala Sereď, ktorá preskočila Ružomberok. V utorňajšom semifinále na ňu čaká domáca Žilina, v druhom súboji Zlaté Moravce privítajú Trenčín. Kvalifikáciu EKL si zahrajú aj vicemajstrovská Dunajská Streda a tretia Trnava. Šampión Slovan Bratislava, ktorý na záver zdolal Trenčín 2:1, putuje do predkola Ligy majstrov.Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v sobotu v záverečnom 10. kole Fortuna ligy v skupine o udržanie sa doma nad Ružomberkom 1:0. Futbalisti zostupujúceho FC Nitra prehrali s MFK Zemplín Michalovce 0:4. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v domácom stretnutí nad AS Trenčín 2:1. Istotu majstrovskej trofeje mali už pred zápasom, na prvom mieste tabuľky skončili o šesť bodov pred FC DAC 1904 Dunajská Streda.Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili doma nad Spartakom Trnava 2:0. Trnava doplatila na fakt, že v zápase mala vylúčených dvoch hráčov, o Martina Bukatu prišla v 17. minúte, resp. o Martina Mikoviča v 57. minúte.V prvom polčase mali prevahu domáci futbalisti, ale nepretavili ju do gólovej podoby. K dvom dobrým hlavičkám sa dostal v šestnástke Badolo, najprv po centri Mazana zamestnal brankára, neskôr po centri Blahúta mieril nad brvno. Ružomberčania pohrozili v úvode Luteránom spoza veľkého vápna, tečovaná lopta putovala vedľa žrde a v 22. minúte Gerec hľadal z pravej strany voľného Kružliaka pred bránkou a takmer sa mu to podarilo. Pohronie pohrozilo o minútu neskôr z priameho kopu Weira, tentoraz hlavičkoval Štrba a iba tesne minul ľavú žrď. V 25. minúte sa z ihriska po druhej žltej karte porúčal hosťujúci Kojnok. Ružomberčania sa ešte viac zatiahli, ale slušný prienik predviedol Kružliak, mal pred sebou iba dvoch obrancov súpera, neprebil sa napokon cez nich do koncovky. V 38. minúte domáci Adamec z asi 15 m mieril vedľa . O minútu na to zahral rukou v šestnástke Maslo a nariadenú penaltu nevyužil Chvěja, loptu poslal tesne vedľa pravej žrde.Chvěja sa dostal do vyloženej šance aj na začiatku druhého polčasu. Bol voľný v pokutovom území, no prepálil bránku. Chuť si však napravilo malú chvíľu, Petrák poslal z ľavej strany dobrú loptu k bližšej žrdi, kde operoval český kanonier a dokázal zblízka otvoriť skóre – 1:0. Druhý gól mal v 59. minúte na hlave Fadera, no neporadil si s dobrou príležitosťou v malom vápne. Skúšal to i Adamec dobrou strelou z asi dvadsiatich metrov, mieril tesne vedľa pravej žrde. Podobne dopadol aj aktívny Badolo na ľavej strane šestnástky, strieľal síce pohotovo, no lopta putovala pár centimetrov nad brvno. Oslabený Ružomberok sa dostal pred bránku súpera až v 83. minúte po dobrom brejku, no Múdry veľmi zle realizoval koncovku, loptu poslal trestuhodne vedľa žrde. Domáci si záver stretnutia postrážili a zaslúžene vyhrali.Pod Zobor pricestovali Michalovce snažiace sa ešte vyhnúť baráži, pre domácich to bol zas na dlhšie obdobie rozlúčkový zápas s najvyššou súťažou. V 6. minúte rozcvičila brankára Markoviča nevýrazná Mustafičova strela. Skóre zápasu sa však menilo až po polhodine hry, kedy sa výbornej prihrávke Oshimu presadil Matej Trusa - 0:1. Zemplínčania boli aj v ďalšom priebehu prvého polčasu nebezpečnejším tímom. Svoju hernú prevahu zúžitkovali pred odchodom do šatní ešte raz. V nadstavenom čase prvého polčasu sa po peknom centri Diarru presadil hlavou Oshima.Aj v druhom polčase sa Michalovce proti zdecimovanej Nitre futbalom bavili. V 50. minúte síce gól Oshimu pre ofsajdové postavenie uznaný nebol, no hostia dlho nesmútili. Už o tri minúty neskôr predsa len zveľadili svoj náskok. Po krásnom vysunutí Žofčáka, ktorý bol na ihrisku ani nie dve minúty, dokázal prestreliť brankára Nitry legionár z Ghany Sharani - 0:3. Ani za tohto stavu hostia vo svojej aktivite neutíchali. V 69. minúte poslal Diarra fantastickú loptu na striedajúceho Popovitsa, ktorý v dobrej pozícii rutinérsky zvýšil už na 4:0 pre Michalovce. Hostia v ďalšom priebehu kontrolovali hru i svoj komfortný náskok. V samom závere mohli ešte svoj výkon vyšperkovať ďalším gólom, ale Tandir sám proti brankárovi Trnovskému zaváhal. Michalovce odohrali prakticky celý druhý polčas v exhibičnom duchu a napokon sa po hladkej výhre 4:0 vyhli v hodine dvanástej baráži o udržanie v najvyššej súťaži, do ktorej poslali Senicu.Na "belasých" čakalo po zápase odovzdávanie majstrovskej trofeje a za víťaznou oslavou vykročili už v úvodnej desaťminútovke. V 5. minúte si Holman vypracoval pred šestnástkou streleckú pozíciu a otvoril skóre. Slovan veľmi rýchlo pridal aj poisťujúci zásah, Holman prihral Danielovi, ktorého strelu vyrazil hosťujúci brankár Kukučka iba k Lichému a ten dorazil loptu do odkrytej siete - 2:0. Bratislavčania mali aj ďalšie šance na zveľadenie náskoku, Daniel svoju príležitosť až príliš šperkoval a Strelcovi neumožnil zakončiť Šulek. Greif v domácej bránke sa zapotil až pred prestávkou, v 42. minúte ho preveril Ikoba.Krátko po zmene strán neplatil gól Trenčína pre ofsajd, no hostia sa nevzdávali snahy o zápis do streleckej listiny. Grief vyrazil aj ďalší pokus Ikobu a z následného rohového kopu hlavičkoval tesne vedľa Ghali. V 71. minúte sa opäť ozval Slovan, Medveděv trafil žrď. Kukučkovi potom vypadla lopta po centri, ale svoju chybu napravil a zneškodnil strelu Holmana. Trenčania sa dočkali v 80. minúte a dočkal sa aj Ikoba, ktorý skóroval po prihrávke Ghaliho, na body to však už AS nestačilo.Oba tímy už bez ohľadu na výsledok záverečného stretnutia nadstavbovej časti smerovali do play off o Európsku konferenčnú ligu, domáci Kurminowski však stále bojoval o korunu kráľa strelcov. Prvýkrát sa presadil už v 9. minúte, keď sa od neho odrazila lopta do siete po zlej rozohrávke hosťujúceho brankára Pelka. Kurminowski pridal druhý zásah po vyše polhodine hry, tentoraz zužitkoval streleckú pozíciu, ktorú si vypracoval na kraji šestnástky. Hetrik skompletizoval v 36. minúte premenenou jedenástkou.Ten istý hráč skóroval z bieleho bodu aj v 60. minúte a v zápase mal na konte už štyri góly, vďaka ktorým sa dostal na čelo poradia strelcov FL. Len kozmeticky sa do streleckej listiny zapísali aj hostia, keď na priebežných 1:4 z ich pohľadu znížil Švec. Posledné slovo v stretnutí mali Žilinčania, v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času prikrášlil ich víťazstvo na konečných 5:1 Jambor.Od úvodných minút sa odohrával obojstranne rušný zápas. Už v 4. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Bušnja, ale pozorný Vliegen jeho strelu zneškodnil. Na opačnej strane Košťálov center v poslednej chvíli pred Malecom odvrátil Slaninka na roh. Po štvrťhodine hry Bušnja našiel Lačného, ktorého hlavičku senický gólman vyrazil. V 21. minúte Košťálov center Malec hlavou namieril k žrdi, ale pozorný Ayotunde loptu vytesnil na žrď. V 23. minúte po rýchlom protiútoku domácich strela Lačného skončila na žrdi a následnou dorážkou Bušnja otvoril gólový účet zápasu. Skóre sa druhýkrát menilo v 42. minúte, keď Lačný zvnútra pokutového územia nedal Vliegenovi šancu.V druhom polčase Záhoráci, vedomí si svojej situácie, sa snažili tlačiť do ofenzívy, ale ich snaha končila na nepresnej finálnej fáze. Domáci pozorne bránili a čakali na svoje šancu. Tá prišla v 78. minúte, keď po peknej individuálnej akcii zvýšil Iván na 3:0. Na opačnej strane sa v 83. minúte do lopty oprel Šimčák a krásnou strelou korigoval na 1:3. V nadstavenom čase dal gólovú bodku za zápasom strelou pod brvno Lačný. Konečný výsledok znamená, že obe mužstvá čaká baráž. Sereď o účasť v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy, resp. Senicu o účasť vo Fortuna lige.Pred úvodným výkopom prezident SFZ Ján Kováčik a prezident ÚLK Ivan Kozák odovzdali obom mužstvám strieborné a bronzové medaily, za dosiahnuté druhého a tretieho miesta v súťaži. Obe mužstvá nastúpili s menšími zmenami, u domácich chýbal brankár Jedlička a najlepší strelec Ramirez začal len na lavičke. V 9. minúte výbornú loptu dostal za obranu Vlasko, jeho strela tesne minula bránu, no Trnavčan bol v ofsajde. Prvá šanca Dunajskej Stredy prišla v 13. minúte, Taiwovu strelu z ostrého uhla vyrazil brankár Takáč. V 15. minúte za faul na Sommera videl Bukata najprv žltú kartu, no situáciu rozhodca prehodnotil pomocou VAR, a hráč Trnavy dostal červenú kartu. V 30. minúte po Divkovičovom centri Balič hlavou tesne minul bránu. O minútu neskôr Divkovič nastrelil konštrukciu brány. V 34. minúte opäť Divkovič dostal loptu 20 metrov od brány, ľavačkou vystrelil a tá skončila v sieti – 1:0. Napriek tomu, že svoje miesta v tabuľke si už obe mužstvá zaistili, hráči si v zápase nič nedarovali. Nechýbal boj, nasadenie.Druhý polčas začali lepšie domáci. V 53. minúte Davisov center poslal hlavou do brány Balič – 2:0. v 58. minúte Schäfer dostal výbornú loptu na pravej strane, rútil sa na bránu, zozadu ho však fauloval Mikovič. Rozhodca nariadil penaltu, Mikovič po druhej žltej karte videl červenú, Davis ale z bieleho bodu mieril vedľa. V 68. minúte Divkovič zahral priamy kop z 25 metrov, lopta skončila v rukách brankára. V 89. minúte ešte Kružliakovu strelu musel vyraziť Takáč.