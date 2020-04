FORTUNA LIGA: Senica podpísala zmluvy s Deketom a Dudom

Senica 30. apríla (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FK Senica podpísal vo štvrtok zmluvy s defenzívnym stredopoliarom Filipom Deketom a českým stredopoliarom Dominikom Dudom. Obaja prišli do Senice ako voľní hráči a s novým vedením Záhorákov sa dohodli do konca aktuálnej sezóny.



Deket je odchovancom trnavského Spartaka. "Pre mňa osobne to je obrovská možnosť a zároveň výzva najmä po zraneniach, ktoré som v minulosti prekonal. Veľmi si túto šancu vážim a som za ňu rád. Budem sa snažiť vydať zo seba maximum," prezradil pre web Senice 26-ročný futbalista.



Ďalším futbalistom, ktorý vo štvrtok spojil svoju budúcnosť s FK Senica je odchovanec Zbrojovky Brno Dominik Duda. "Príležitosť pripojiť sa k FK Senica vnímam veľmi pozitívne. Verím, že sa nám podarí naplniť naše ciele a budem pre mužstvo prínosom," povedal ofenzívny stredopoliar.