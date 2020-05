Senica sa dohodla na spolupráci s Didibom a Addom

Senica 20. mája (TASR) – Slovenský futbalový fortunaligista FK Senica sa dohodol na spolupráci s Jossom Didibom a Edmundom Addom. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.



V prípade 22-ročného francúzskeho stopéra Didiba si Seničania uplatnili opciu, o dva roky mladší Addo súhlasil s návratom do tímu.



"Sme veľmi spokojní a zároveň veríme, že nám Joss v ďalšom období pomôže a bude rozvíjať svoje schopnosti a talent na ihrisku. Edmund Addo bol jedným z hráčov, s ktorým sme viedli rokovania o návrate späť do tréningového procesu a rovnako tak do klubu.



Sme veľmi radi, že sme aj v tomto prípade našli spoločnú reč v prospech všetkých zúčastnených strán tak, aby mohol hráč naďalej pôsobiť v našom klube a rozvíjať tu svoj talent," uviedol generálny manažér Senice Peter Cinege.