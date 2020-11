FL: Senica sa inšpirovala Holanďanmi,tribúny zaplní plyšovými hračkami

Senica 10. novembra (TASR) - Tribúny štadióna v dohrávke 13. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FK Senica a ŠKF Sereďou nebudú zívať prázdnotou. Senický klub sa inšpiroval Holanďanmi a prázdne miesta, ktoré v čase pandémie koronavírusu charakterizujú športové podujatia takmer na celom svete, zaplnia na budúci utorok plyšovými hračkami. Tie následne poputujú do detských domovov.



Týždeň pred zápasom so Sereďou majú Seničania k dispozícii už vyše 3500 hračiek. K naplneniu celkovej dostupnej kapacity štadióna chýba Záhorákom vyzbierať niekoľko posledných stoviek plyšákov. Darovať hračky môže každý záujemca do nedele 15. novembra.



"Veľmi milo nás prekvapil počet plyšových hračiek, ktorý sa nám od konca októbra podarilo vyzbierať. Poďakovanie, samozrejme, patrí všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli zapojiť do tejto akcie a darovali nám svojich plyšákov. Veríme, že v domácom zápase proti Seredi zaplníme plyšovými hračkami plnú kapacitu nášho štadióna," povedal pre web Fortuna Ligy mediálny manažér Senice Igor Tabiš.



Seničanov inšpiroval k dobročinnej akcii holandský účastník najvyššej súťaže Eeredivisie SC Heerenveen. "V tejto náročnej dobe sme sa rozhodli pre ďalšiu formu pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Všetky vyzbierané plyšové hračky darujeme detským domovom v okolí, kde potešia tých, ktorí to potrebujú najviac. Nakoľko sa zápasy momentálne odohrávajú bez divákov na tribúnach, využijeme tento fakt a posadíme plyšové hračky v zápase proti Seredi do hľadiska," vysvetlil Tabiš.