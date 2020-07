Senica získala z Dunajskej Stredy brankára Slančíka

Senica 19. júla (TASR) - Ďalšou novou posilou futbalového klubu FK Senica sa stal brankár Adrián Slančík, ktorý v minulom ročníku Fortuna ligy pôsobil v FC DAC 1904 Dunajská Streda.



"Od začiatku rokovaní so Senicou som mal zo všetkého dobrý pocit, po podpise zmluvy sa to nezmenilo. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto tímu," citovala 21-ročného Slančíka oficiálna stránka senického klubu. Rodák zo Zvolena vyrastal v akadémiách Dukly Banská Bystrica a Tatrana Prešov, v drese ktorého ako 18-ročný debutoval v najvyššej súťaži v zápase proti Slovanu Bratislava. V lete 2018 sa z východu republiky sťahoval do Dunajskej Stredy, teraz bude jeho kariéra pokračovať na Záhorí. So Senicou podpísal zmluvu na dva roky s ročnou opciou.



"Bol to môj vnútorný pocit, ktorý volal po zmene a novom impulze. Rovnako sa mi páči vízia klubu, ktorou sa momentálne prezentuje Senica. Ako som už spomínal, zo všetkého som mal dobrý pocit, ktorý mi pri rozhodovaní pomohol. Keďže prichádzam na prestup, mojou ambíciou je byť pre mužstvo prínosom a klubu splatiť dôveru vo mňa," dodal Slančík.



Pre funkcionárov FK Senica bolo podsstatné vyskladať vyrovnaný a vyvážený brankársky tím. "Spoločne s trénerom brankárov Miroslavom Mentelom sme sa rozhodli angažovať perspektívneho brankára s ligovými skúsenosťami, ktorého vývoj bude pod kontrolou jedného z najlepších odborníkov vo svojom 'fachu'. Adrián potreboval zmeniť prostredie, cítiť väčšiu dôveru. Je to brankár, ktorý môže v budúcnosti kedykoľvek plnohodnotne zasiahnuť do ligových bojov, čo pomôže aj vývoju našich mladších brankárov, ktorí dostanú väčšiu hernú prax v dorasteneckom tíme do 19 rokov a zároveň priestor v mužskom futbale na našej farme. Pevne veríme, že v najbližších dňoch bude náš brankársky tím v kompletnom zložení pre novú sezónu," poznamenal športový riaditeľ FK Senica Filip Holec.