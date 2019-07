Senicu posilnil venezuelský stredopoliar Ramirez

Ramirez si obliekol počas svojej doterajšej kariéry reprezentačný dres Venezuely vo všetkých mládežníckych kategóriách.

Senica 8. júla (TASR) - Futbalistov FK Senica posilnil ofenzívny stredopoliar z Venezuely Luis Ramirez. Do tímu fortunaligistu prišiel z tamojšieho prvoligového klubu Estudiantes de Caracas, zainteresovaní sa dohodli na trojročnom hosťovaní.



"Som veľmi šťastný, že som tu v Senici. Od prvého momentu ma všetci privítali s otvorenou náručou. Mužstvu chcem pomôcť v boji o popredné priečky v tabuľke," povedal 22-ročný Ramirez pre klubový web.



Ramirez si obliekol počas svojej doterajšej kariéry reprezentačný dres Venezuely vo všetkých mládežníckych kategóriách. V roku 2017 sa predstavil na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Na záverečnom turnaji v Južnej Kórei sa prebojovali mladíci z Venezuely až do finále, v ktorom podľahli favoritovi z Anglicka.