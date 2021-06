Sereď pod Jarábkovou taktovkou poškuľuje po prvej šestke

Káder ŠKF Sereď:



Brankári: Mathew Yakubu (individuálne, po operácii kolena), Ayotunde Ezekiel Ikuepamitan, Tomáš Šípka, Alex Fojtíček (na skúške, Blackpool), Adam Kováč (na skúške, Othellos Athienou)



Hráči do poľa: Tomáš Hučko, Martin Mečiar, Ľubomír Michalík, Adam Morong, Alexander Tóth (individuálne, po zranení kolena), Martin Slaninka, Nicolas Šumský, Ondřej Machuča, Roko Jureškin, Denis Potoma, Filip Tatranský, Šimon Kozák (trénuje s mužstvom), Stanley Obinna Anaebonam (na skúške), Adanu (na skúške), Johnson Nsumoh Kalu (na skúške), Alexander Horvát (na skúške), Viktor Radványi (trénuje s mužstvom), Samuel Prachar, Miloš Lačný (ďalšie pôsobenie v štádiu riešenia), Dino Špehar, Jean Fritz Boom (na skúške, Fortuna Sittard U21), Marek Pittner (na skúške, KFC Komárno), Michal Cehula (na skúške, FC Nitra)



Odchody: Iman Salimi (koniec zmluvy), Tilen Mlakar (koniec zmluvy), Andrej Fábry (koniec hosťovania, návrat do FC DAC 1904 Dunajská Streda), Stanislav Danko (ukončenie spolupráce), Daniel Espinar (koniec zmluvy), Denis Bušnja (koniec hosťovania, návrat do HNK Rijeka), Alex Iván (koniec zmluvy, FC Spartak Trnava), Alen Mehič (koniec zmluvy), Mario Kvesič (koniec hosťovania), Matúš Kuník (koniec zmluvy), Iván Santiago Díaz (koniec zmluvy), Peter Eneji Moses – pripojí sa k tímu po 20. jún

Program prípravných zápasov:



19. júna 2021: ŠKF Sereď – MFK Skalica (10.30)



24. júna 2021: Dinamo Záhreb (Chorvátsko) – ŠKF Sereď (Štadión Fazanerija, Murska Sobota, 18.00)



30. júna 2021: ŠKF Sereď – FC Petržalka



3. júla 2021: SK Sigma Olomouc (ČR) – ŠKF Sereď (Slatinice, 15.00)



10. júla 2021: ŠKF Sereď – FK Železiarne Podbrezová



17. júla 2021: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠKF Sereď (generálka, umelá tráva)

Sereď 15. júna (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď odštartovali v utorok popoludní šesťtýždňovú letnú prípravu na nový ročník Fortuna ligy. Nový tréner Juraj Jarábek privítal na úvodnom zraze 28 hráčov. Tajným cieľom mužstva do novej sezóny je podľa bývalého kouča trnavského Spartaka a Karvinej postup do hornej šestky tabuľky.povedal Jarábek a pokračoval:V rámci trojdňového minikempu v Slovinsku (Murska Sobota) si Sereďania zmerajú sily s niekoľkonásobným chorvátskym šampiónom – GNK Dinamo Záhreb.povedal na margo kvalitného súpera 58-ročný kouč Serede.Za hráčsku kabínu sa k začiatku letnej prípravy vyjadril kapitán mužstva Ľubomír Michalík:Skúsený 37-ročný stopér Serede načrtol aj ciele mužstva v nasledujúcom ročníku Fortuna ligy.Michalík sa dotkol aj tajného sna – zahrať si v hornej šestke Fortuna ligy.