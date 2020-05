FL: Seredčania už trénujú spoločne, Lérantovi chýba viacero legionárov

Futbalisti na úvodnom spoločnom tréningu ŠKF iClinic Sereď: Pavol Penksa, Tomáš Hučko, Tidiane Djibi Ba, Martin Slaninka, Martin Mečiar, Ľubomír Michalík, Bankole Olawale Adekuoroye, Alex Iván, Cleber Nascimento Dá Silva, Adam Morong, Tomas Soares Dabo, Filip Duranski, Nicolas Šumsky, Denis Potoma



Chýbajúci hráči: Dino Špehar, Filip Pankaričan, Miroslav Tureček, Maj Rorič, Louka Panagiotis, Adnan Kanurič, Senad Jarovič, Matej Vuk, Aleksandar Vučenovič, Dejan Aleksič

Sereď 11. mája (TASR) - Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠKF iClinic Sereď obnovil v pondelok spoločný tréningový proces. Tréner Peter Lérant privítal zverencov, ktorí sa počas pandémie takmer dva mesiac pripravovali individuálne, chýbalo mu však viacero legionárov.Niektorí zahraniční hráči sa na začiatku koronavírusovej krízy vrátili do svojich rodných krajín. "" vysvetlil Lérant. Z prítomných futbalistov nemohol naplno zaberať jedine brankár Pavol Penksa: "Seredčania dostali na obdobie, keď sa nemohli stretávať na štadióne, individuálne tréningové plány: "Najoptimistickejší termín reštartu Fortuna ligy je 6. jún, najvyššia slovenská súťaž by pokračovala úvodným kolom nadstavby. Sereď sa na rozdiel od svojej nováčikovskej sezóny 2018/2019 neprebojovala do skupiny o titul a musí hrať v skupine o udržanie sa. Po 22 kolách základnej časti skončila na desiatej priečke o tri body pred Nitrou a so šesťbodovým náskokom na posledné Pohronie. Jej prvý súper je podľa vyžrebovania Trenčín.," zdôraznil Lérant. Funkcie hlavného kouča sa ujal cez zimnú prestávku:Lérant vedie po prvý raz mužstvo vo FL ako hlavný tréner a ihneď v takejto špecifickej situácii. "," dodal 43-ročný tréner.