Slovan Bratislava zvíťazil nad Sereďou

16. kolo FL



ŠK Slovan Bratislava - ŠKF ORION TIP Sereď 2:0 (1:0)



Góly: 15. Dražič (z 11 m), 71. Green.

Rozhodovali: Sedlák - Hrmo, Jankovič, ŽK: Kankava - Ljubičič, Hurtado, bez divákov.



Slovan Bratislava: Šulla - Medveděv, Abena, De Marco, Vojtko - Kankava, Lichý (89. Mustafič) - Da Silva (61. Rabiu) - Hrnčár (61. Green), Mráz (61. Henty), Dražič (77. Zmrhal)



ŠKF ORION TIP Sereď: Chudý - Kadlec (75. Popovič), Dias, Hurtado, Jureškin – Ljubičič (75. Gatarič), Iglesias – Morong, Haša (75. Mičin), Potoma (46. Yao) – Radič (46. Karrica)

Na snímke vpravo v popredí Ezekiel Henty (Slovan), vpravo v pozadí Mihaijlo Popovič a vľavo Yao Yann (Sereď) v zápase 16. kola Fortuna ligy vo futbale ŠK Slovan Bratislava - ŠKF Sereď 29. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

Hlasy trénerov :



Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Teší ma víťazstvo na nulu. Nebol to zápas, v ktorom dostali šancu hráči zo širšieho kádra, máme aj veľkú maródku a tresty. Zásahov do zostavy bolo veľa, nie je to jednoduché, lebo vymeniť toľko hráčov je na hre vidieť. Rešpektoval som silu súpera, hrá dobre v lige. Keby som cez polčas mohol, vymením šesť hráčov. Potom prišli skúsení hráči, zlepšilo sa to, ale mužstvo má na viac, ako ukázalo. Hráči musia vydať zo seba viac, majú na Slovensku nadštandardné podmienky. Niektorí z nich nemajú na to, čo my chceme. S bodmi som spokojný, s výkonom nie."



Juraj Jarábek, tréner Serede: "Hrali sme proti najlepšiemu tímu v lige. Slovan má dobrý tím, dokazuje to aj v Európe. Vedeli sme, že tréner pretočí zostavu, my sme chalanov nabádali, aby sa nebáli hrať. Ale nebol som spokojný s nasadením a agresivitou, mali sme pomalý presun do útoku. Dnes sme mohli vyťažiť viac, ale Slovan bol efektívny. V druhom polčase sme boli aktívnejší, ale dostali sme druhý gól."



Bratislava 29. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v pondelňajšom domácom zápase 16. kola Fortuna ligy nad ŠKF ORION TIP Sereď 2:0. Obe mužstvá sa v slovenskej najvyššej súťaži stretli po desiaty raz, Slovan dokázal zvíťaziť vo všetkých desiatich zápasoch."Belasí" si po trinástom triumfe v sezóne poistili post lídra tabuľky, na jej čele majú so 41 bodmi osembodový náskok pred druhou Trnavou.Tréner Slovana Vladimír Weiss urobil v porovnaní so zápasom Európskej konferenčnej ligy s PAOK Solún až deväť zmien v zostave. V základnej jedenástke nastúpili v oboch dueloch iba Medveděv a De Marco. Domáci začali dobre, prvú veľkú šancu mal Mráz, ale nepresadil sa. Na konci prvej pätnásťminútovky kopali "belasí" priamy kop, strelu Vojtka zblokoval múr, ale lopta zostala v šestnástke a Haša pri snahe odkopnúť loptu zasiahol Medveděva. Arbiter bez váhania ukázal na biely bod, z ktorého poslal Slovan do vedenia Dražič. Ďalší gól mohol pridať Hrnčár po peknej kombinácii, no tesne pred ním v poslednej chvíli odvrátil Jureškin. Hostia sa potom osmelili, začali Slovan viac napádať pri rozohrávke, ale šancu si nevypracovali.Ihneď po zmene strán sa do rýchleho brejku po rohu Slovana dostal striedajúci Yao, ale Šulla predviedol skvelý zákrok a domácich podržal. Potom mal snáď ešte lepšiu šancu Ljubičič, ale zo stredu šestnástky vypálil iba nad bránu. Na opačnej strane sa dostal do úniku Mráz, ale jeho strela skončila tesne vedľa žrde. Dvadsať minút pred koncom domáci futbalisti zavreli súpera na jeho polovici, po niekoľkých prihrávkach poslal Kankava center na striedajúceho Greena. Ten sa predviedol perfektným načasovaným výskokom a Chudému hlavou nedal šancu - 2:0. Pre anglického krídelníka to bol premiérový gól vo Fortuna lige, pričom v EKL ich dal paradoxne už štyri. Favorit zápasu si už potom náskok udržal, Seredi nepomohlo ani trojnásobné striedanie po druhom inkasovanom góle.