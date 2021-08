FORTUNA LIGA: Sereď si pripísala prvé tri body do tabuľky

ŠKF Sereď - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)



Gól: 62. Morong. ŽK: Popovič, Haša - Vera, Divkovič, Balič, Beskorovajnyj. Rozhodovali: Očenáš – Vorel, Jekkel, 140 divákov.



Sereď: Iliev – Kadlec, Dias, Hurtado, Morong (85. Katunský) - Gatarič, Hučko, Jureškin – Radič (76. Potoma), Popovič (76. Machuča) – Haša (90. Michalík)



Dunajská Streda: Jedlička – Kružliak, Beskorovajnyj, Brunetti – Vera (58. Moumou), Balič (84. Veselovský), Njie (58. Rymarenko), Schäfer, Ciganiks – Divkovič (84. Zuberu), Taiwo

Trnava 9. augusta (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď zvíťazili v 3. kole Fortuna ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0. Nedeľný duel, ktorý sa hral na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, rozhodol Adam Morong.Dunajská Streda mohla ísť do vedenia už v 4. minúte, keď Schäfer videl vybehnutého brankára Ilieva a lobom skúšal otvoriť skóre, no netrafil bránu. Skóre sa nezmenilo ani v 9. minúte, keď sa Divkovič dostal k lopte a technickou strelou spoza šestnástky donútil Ilieva k zákroku. Sereď sa dostala k slovu až v 19. minúte, Jureškin centroval z ľavého krídla do šestnástky a našiel hlavu Hašu, jeho pokus však mieril nad bránu Jedličku. Nebezpeční hostia ohrozili bránu Serede aj v 26. minúte, Taiwo po centri Baliča z pravej strany hlavou zakončil tesne mimo. Záver prvého polčasu patril Seredi, v 41. minúte si prebral Jureškin loptu po autovom vhadzovaní a z otočky mieril nebezpečne nad brvno Jedličkovej brány. Neuspel ani Haša v 44. minúte, jeho pokus zo strednej vzdialenosti brankár hostí bez problémov chytil.V úvode druhého polčasu hŕstka prítomných divákov nevidela záživný futbal, oba tímy si dávali pozor na chyby. Prišla však 62. minúta, Morong sa ešte pred šestnástkou dostal k lopte od Gatariča, vyslal prudkú strelu a prekonal bezmocného Jedličku – 1:0. Zvýšiť náskok Serede mohol Haša v 75. minúte, keď chcel prekvapiť vybehnutého Jedličku, ale jeho pokus zo stredového kruhu mieril mimo brány. V 82. minúte striedajúci Rymarenko vyslal strelu po zemi, ale jeho pokus spoza šestnástky neohrozil bránu Serede. Záverečný tlak Dunajskej Stredy vážnejšiu šancu nepriniesol, Sereď sa ubránila a po tesnom víťazstve si pripísala prvé tri body do tabuľky.