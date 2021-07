Ružomberok vyhral v prestrelke so Sereďou, góly padali po prestávke

ŠKF Sereď - MFK Ružomberok 2:3 (0:0)



Góly: 74. Jureškin, 86. Radič - 50. Michalík (vlastný), 54. Brenkus (z 11 m), 70. Dopater. Rozhodovali: Marhefka - Bednár, Vitko, ŽK: Hurtado, Kadlec - Brenkus, Fabiš



Sereď: Iliev – Kadlec, Dias, Michalík (66. Radič), Hurtado - Potoma, Machuča (65. Jureškin) - Morong, Gatarič, Popovič (66. Hučko) - Haša

Ružomberok: Krajčirík – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš Madleňák - Zsigmund - Gerec, Múdry (81. Luterán), Brenkus (67. Dopater), Selecký (46. Boďa) - Regáli (60. Tancík)

Trnava 30. júla (TASR) - Futbalisti Ružomberka vyhrali v piatkovej predohrávke 2. kola Fortuna ligy nad Sereďou 3:2. Hralo sa na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.Už v 4. minúte mohol otvoriť hlavou skóre Gatarič, no Krajčírik končekmi prstov ratoval na roh. Na opačnej strane musel v 10. minúte zasiahnuť Iliev po strele Brenkusa. Rušné prvé dejstvo prinieslo viacero pološancí na oboch stranách, no nemali gólové vyústenie. Neujala sa ani strela Hašu, ktorá v 40. minúte opečiatkovala konštrukciu ružomberskej bránky. Hostia išli do vedenia v 50. minúte, keď si Regáliho pokus zrazil do vlastnej siete Michalík. Raketový vstup "Ruže" do druhého polčasu podčiarkol Brenkus druhým gólom z jedenástky, ktorú zavinil Michalík faulom na Gereca. Na rozdiel triedy upravil striedajúci Dopater. Sereď sa síce dokázala dvoma gólmi priblížiť k súperovi, no nezabránila druhej prehre v novej sezóne.