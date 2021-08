Sereď prehrala so Slovan Bratislava 0:1

ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)



Gól: 1. Dražič. Rozhodovali: Sedlák – Weiss, Galo, ŽK: Kadlec, Dias – Križan, Rabiu, 328 divákov.



ŠKF Sereď: Iliev – Kadlec, Dias, Hurtado, Morong – Potoma (83. Kříž), Haša (83. Radič), Gatarič – Popovič (90. Michalík), Jureškin, Yao (67. Machuča)



ŠK Slovan: Chovan – Hrnčár, Abena (45. Kašia), Križan, De Marco – Kankava, Lichý (80. Rabiu) – Dražič (80. Čavrič), Green – Strelec (90. Zmrhal), Henty (80. Weiss)

Sereď 22. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 5. kola Fortuna ligy nad domácim ŠKF Sereď 1:0.Slovan išiel do vedenia nad Sereďou už pred uplynutím prvej minúty, dlhú prihrávku Lichého za obranu si spracoval Dejan Dražič, obišiel brankára a pohodlne skóroval – 0:1. Tlak Bratislavčanov neutíchal a druhý gól mohol pridať v 8. minúte, Greenovi však nevyšiel pokus prelobovať Ilieva. Prvá príležitosť domácich prišla v 12. minúte, pred šestnástkou sa do lopty oprel Haša, ale jeho strele chýbala presnosť a Chovan nemusel zasahovať. V 22. minúte skúsil po rohovom kope prudko vystreliť Morong, lopta spoza šestnástky mierila vedľa. Osamotený Haša mal v 36. minúte na hlave vyrovnanie, ale po centri z rohového kopu poslal loptu nepresne. V 40. minúte mohol pridať druhý gól Slovana De Marco, ale v blízkosti brankára minul v ťažkej pozícii bránu. Krátko pred koncom prvého polčasu musel striedať tréner hostí, zraneného Abenu nahradil Kašia. V nadstavenom čase prvého polčasu nemal pokus Strelca z priameho kopu potrebnú presnosť a do kabín išiel Slovan s jednogólovým vedením.Po zmene strán, v 52. minúte, bol blízko gólu Bratislavčan Henty, strelu z bezprostrednej blízkosti vyrazil Iliev na rohový kop. Haša dostal v 54. minúte prihrávku do šestnástky od Kadleca, ale jeho strelecký pokus sa nevošiel medzi tri tyče. Jureškin vyslal na Chovana v 56. minúte presnú strelu po zemi asi z dvadsiatich metrov a brankár Slovana ju s námahou vyrazil na rohový kop. V 69. minúte ostal v pokutovom území Serede po súboji ležať Kašia, hra však pokračovala a domáci zásluhou Potomu takmer prekonali Chovana. Skóre sa však nemenilo. Záver duelu poznamenali viaceré striedania a stupňujúca sa nervozita na oboch stranách. Slovan však zápas kontroloval, Sereď do výraznejších šancí nepustil a napokon vyhral najtesnejším rozdielom.