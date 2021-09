Škrtel: Ten čas bez futbalu bol dlhý a je niečo iné trénovať a hrať

Trnava 18. septembra (TASR) - Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel zaznamenal v drese trnavského Spartaka víťazný návrat do najvyššej súťaže. "Andeli" v piatok v 8. kole Fortuna ligy zdolali na Štadióne Antona Malatinského ŠKF Sereď 2:0 a 36-ročný stopér si tak odbil debut v trnavskom drese po vyliečení zo zranenia achilovky.



Bývalá opora klubov ako Zenit Petrohrad, FC Liverpool, či istanbulských Fenerbahce a Basaksehir sa do slovenskej najvyššej súťaže vrátila po 17 rokoch, 3 mesiacoch a 9 dňoch. Dnes 36-ročný futbalista v nej odštartoval úspešnú kariéru v drese Trenčína. Proti Seredi nastúpili domáci s trojicou čistokrvných stopérov. Vedľa Sebastiána Kóšu hral Škrtel a na ľavom kraji obrany zaskočil za zraneného Martina Mikoviča Filip Twardzik. Po zápase bol logicky hlavnou témou Škrtelov debut. "Som rád, že to prišlo a čakanie je za mnou. Bola to dlhá doba a som rád, že ani po mojom príchode mužstvo neinkasovalo gól. Aj predtým ich dostávalo málo a som rád, že som to nepokazil," citoval ho klubový web. Stoštyrinásobný reprezentant SR si tiež pochvaľoval, že aj po zdravotnej stránke sa pre neho duel skončil bez problémov: "Chvalabohu, tá achilovka je v poriadku, nijako ma neobmedzuje, no zo začiatku zápasu som trocha chytal tempo. Ten čas bez futbalu bol dlhý a je niečo iné trénovať a hrať. Postupom času to bolo lepšie a každým zápasom sa tu bude len zlepšovať."



Škrtelovi sa tiež pozdávala v stopérskej dvojici spolupráca s o polovicu mladším osemnásťročným Sebastianom Kóšom. "Sebo je na svoj vek sebavedomý, pritom pokorný a skromný. Futbalu rozumie a vníma ho. Myslím, že nám v ňom rastie, a to nielen pre trnavský klub, ale aj pre slovenský futbal, stopér, ktorý by v budúcnosti mohol zamiešať karty aj v reprezentácii," pochválil spoluhráča. Ten si prítomnosť slávneho spoluhráča užil: "Bolo vidno, že Maťo má veľa skúseností. Všetky situácie si koučoval a s prehľadom uhral, takže klobúk dolu. Chcem od neho pochytiť čo najviac a využívať to, čo mi hovorí."