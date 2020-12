Slovan absolvuje prípravu v Turecku

Bratislava 28. decembra (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava absolvuje zimnú prípravu v tureckom Beleku (13. január – 31. január/1. február). "Belasí" plánujú odohrať v rámci sústredenia v krajine polmesiaca päť prípravných duelov.



„Naša výprava bude ubytovaná v rovnakom hoteli ako pred rokom, výhodou je, že prostredie v Beleku dobre poznáme a budeme tam mať k dispozícii všetko, čo potrebujeme.



Samozrejme, zmenou oproti uplynulým rokom je, že hráči budú fungovať v uzavretej bubline s ešte väčším dôrazom na hygienické opatrenia," cituje oficiálny web klubu slová športového riaditeľa Richarda Trutza. Do Turecka predbežne poletia štyria brankári a 22 hráčov do poľa.



Všetkých päť súperov Slovana je vo svojich ligách na popredných priečkach. „Naším zámerom je vždy hrať s čo najsilnejšími súpermi, ktorí nás dôkladne preveria, vďaka čomu sa môžeme posúvať dopredu," doplnil Trutz.



Prvým súperom Slovana bude Slask Wroclaw (16. január), aktuálne štvrtý tím poľskej Ekstraklasy, so slovenským gólmanom Matúšom Putnockým.



Ďalším protivníkom bude srbský FK Čukarički (20. január), ktorý sa v srbskej lige tiež nachádza na štvrtom mieste. Tretím súperom je ukrajinský klub Kolos Kovalivka (23. január), v súčasnosti šiesty tím ukrajinskej ligy.

Zápas s Kolosom sa odohrá vo formáte 2 x 60 minút, aby všetci hráči absolvovali patričnú minutáž.



Belasých čaká 26. januára Šachtor Doneck, semifinalista Európskej ligy 2019/20 a dvojnásobný premožiteľ Realu Madrid v Lige majstrov 2020/21. Program v Turecku uzavrie súboj s úradujúcim majstrom Bosny a Hercegoviny FK Sarajevo (30. január), odkiaľ do Slovana pred rokom prišiel Alen Mustafič.



Po návrate na Slovensko budú hráči ŠK pokračovať v tréningoch v domácich podmienkach. Šiesteho februára absolvujú generálku na jarnú časť, meno súpera v tejto chvíli nie je známe. „Príprava bude prispôsobená tomu, čo tréner Darko Milanič povedal na tlačovej konferencii po poslednom jesennom kole, čiže posunúť mužstvo dopredu v každej oblasti," uzavrel Richard Trutz.