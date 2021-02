FL: Slovan zdolal Pohronie, jediný gól zápasu strelil Daniel

ŠK Slovan Bratislava - FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gól: 49. Daniel. Rozhodovali: Prešinský - Perát, Jánošík, ŽK: De Marco - Pavlík, bez divákov.



Slovan: Greif – Pauchek, Bajrič, Božikov, De Marco – Holman (15. Rabiu), de Kamps – Weiss (67. Ratao) - Daniel, Moha (77. Čavrič), Strelec (77. Ožbolt)



Pohronie: Jenčo – Štrba, Pavlík, Heurtaux, Petrák (86. Malle) – Bangala (57. Galuška) – Badolo (57. Chvěja), Weir (73. Blahút), Mazan, Fadera – Da Silva (73. Adamec)



Hlasy po zápase:

Darko Milanič, tréner Slovana: "Očakával som, že to bude náročný zápas, Pohronie má dobre organizovaný tím. Začali sme dobre, mali sme hru pod kontrolou, ale robili sme chyby. Cez polčas som chalanov povzbudil, chceli sme súpera zlomiť. Ale po góle sme strácali veľa lôpt, nebolo to z našej strany dobré. Tri body berieme, ale musíme hrať celý zápas a nie, aby sme takto po góle poľavili."



Jan Kameník, tréner Pohronia: "Sme sklamaní, pretože sme nezískali bod. Začali sme nervózne, najmä v strede poľa sme nehrali efektívne a zle sme prechádzali do útočnej fázy. Dobre sme bránili, ale hneď po prestávke sme inkasovali. Potom sme začali hrať, boli sme nebezpeční najmä po stranách. Nepremenili sme však pokutový kop a preto sme nemohli pomýšľať na body. V závere bol náš tlak už len platonický."



Prvý polčas zápasu medzi Zemplínom a Michalovcami nepriniesol veľa futbalovej krásy



MFK Zemplín Michalovce - ŠKF Sereď 0:2 (0:0)

Góly: 56. a 83. Lačný. Rozhodovali: Somoláni - Roszbeck, Hrmo, ŽK: Žofčák, Spoljarič, Begala - Morong, Machuča, bez divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Magda, Pino Soler, Vaško, Spoljarič (70. Begala) - Neofytidis, Vojtko - Ošima (84. Ivanov), Žofčák, Zuberu (84. Trusa) - Tandir (60. Popovic)



ŠKF Sereď: Jakubu - Michalík, Salimi, Mlakar (46. Slaninka), Morong (90.+ Mečiar) - Machuča, Šumský (88. Dani Espinar), Ivan, Fábry - Eneji Moses (74. Jureškin), Lačný

Hlasy po zápase:

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Bol to bojovný zápas na ťažkom teréne. Obe mužstvá si vytvorili viaceré pološance. Hostia z toho dali dva góly, my ani jeden. Súpera sme veľmi do šancí nepustili, no zlý zápas sme odohrali predovšetkým v ofenzíve. Preto sme zápas prehrali."



Ján Blaháč, tréner ŠKF Sereď: "Zápas sa pre nás od začiatku veľmi dobre vyvíjal. Hráči od začiatku pracovali na sto percent. Máme za sebou turbulentné obdobie, preto som rád, že sa to na tíme nijako neprejavilo. Hráči pracovali v každej formácii tak, ako sme si povedali pred zápasom. Na súpera sme sa veľmi dobre pripravili, predovšetkým sme sa snažili eliminovať jeho štandardné situácie, v ktorých patrí k najlepším v lige. Okrem dvoch gólov sme mohli dať ešte jeden, ale v prvom rade sme veľmi radi za víťazstvo."



V závere Ružomberok pridal na snahe, ale Zlaté Moravce si víťazstvo ustrážili

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ružomberok 3:1 (2:0)

Góly: 32. a 74. Kovaľ, 30. Menich - 73. Ďungel. Rozhodovali: Gemzický - Borsányi, Vitko, ŽK: Čögley - Kostadinov, Kojnok, bez divákov.



ViOn Zlaté Moravce: Chovan - Čögley, Tóth, Menich. Čonka - Hrnčár (90. Haspra), Grozdanovski, Duga, Kovaľ (88. Kyziridis) - Ďubek (77. Pintér), Balaj



MFK Ružomberok: Krajčírik - Mrva, Maslo, Mojžiš - Kojnok (46. Ďungel), Múdry (62. Gerec), Zigmund, Madleňák - Kostadinov, Brenkus (73. Kubík) - Regáli (85. Boďa)



Seničania nezvíťazili nad Trenčínom, v tabuľke im patrí posledné miesto

FK Senica - AS Trenčín 2:3 (1:1)

Góly: 12. Košťál, 77. Kapuadi (vlastný) - 37. Čatakovič (z 11 m), 67. Corryn, 79. Šimčák (vlastný). Rozhodovali: Mastiš – Ádám, Weiss, ŽK: Carrillo, Košťál, Totka - Šulek, Corryn, Čatakovič, bez divákov.



Senica: Fryšták - Majdan, Carrillo, Asanović, Šimčák - Addo, Gamboš (65. Totka) - Turčák (65. Duda), Piroska, Košťál (76. Fotr) - Malec



Trenčín: Šemrinec - Slávik (84. Yem), Šulek, Kapuadi, Pirinen - El Mahdioui - Demitra (67. Gaži), Kadák, Kmeť (84. Zubairu), Corryn (87. Tučný) - Čatakovič

Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v domácom stretnutí sobotného 20. kola Fortuna ligy nad FK Pohronie 1:0. Potvrdili tak post lídra tabuľky, pred druhou Dunajskou Stredou majú náskok 8 bodov, DAC má nedeľný domáci duel so Žilinou k dobru.Od začiatku zápasu sa hralo medzi šestnástkami, ako prvý si siahol na loptu brankár Pohronia Jenčo až v 29. minúte. To už nebol na ihrisku domáci Holman, ktorého pre zranenie vystriedal Rabiu. Veľkú šancu mal v 23. minúte Moha, ale v šestnástke nikým nekrytý prestrelil bránu. Slovan mal v prvom polčase územnú prevahu, kopal štyri rohové kopy, ale vážnejšiu šancu si nevypracoval.Krátko po prestávke išiel Slovan do vedenia, keď sa po akcii Mohu s Weissom lopta dostala k Strelcovi, ten poslal krížny center na Daniela a krídelník domácich nezaváhal. Tréner hostí zareagoval dvojnásobným striedaním, hostia boli od tej chvíle lepším tímom. V 66. minúte napriahol Weir spoza šestnástky, Greif musel loptu vyraziť do bezpečia. V 80. minúte prepásli hostia ideálnu možnosť na vyrovnanie. De Marco zahral v šestnástke rukou, ale Galuškov nepresný pokus z pokutového kopu rozhodol o tom, že Slovan si tri body uhájil.Futbalisti ŠKF Sereď zvíťazili v 20. kole Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:0. Oba góly strelil v druhom polčase Miloš Lačný.Pred úvodným výkopom odovzdala trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová cenu pre najlepšieho hráča MFK v zimnej časti Igorovi Žofčákovi. Prvý polčas nepriniesol veľa futbalovej krásy. Tímy mali problémy s kombináciami na náročnom teréne a brankári nemuseli riešiť zložitejšie situácie.Druhý polčas bol futbalovejší a už v 48. minúte boli blízko ku gólu hostia, ale Fábryho streľa ľavačkou skončila na žŕdke Markovičovej bránky. Domáci sa nepoučili, po ďalšom pokuse Fábryho neustrážili Lačného, ktorý poslal Sereď do vedenia - 0:1. Brankár domácich Markovič si o desať minút poradil so strelou Enejiho Mosesa. V 76. minúte mohol vyrovnať Ošima, ale pred odkrytou bránkou netrafil loptu podľa predstáv. Mrzieť ho to mohlo dvojnásobne, pretože v 83. minúte po chybe Vaška skóroval opäť Lačný - 0:2. Domáci sa už k ofenzívnemu tlaku nedostali, tri cenné body získali hráči Serede.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce triumfovali v sobotnom 20. kole Fortuna ligy doma nad Ružomberkom 3:1.V priamom súboji o hornú šestku sa od úvodu hralo obojstranne ofenzívne. Už v 2. minúte sa v dobrej šanci ocitol Kovaľ, ale mieril len tesne vedľa. V 11. minúte po faule Grozdanovského na Brenkusa mali hostia výhodu pokutového kopu. Loptu si na biely bod postavil Maslo, ale pálil vysoko nad. Už o dve minúty prišla pekná akcia domácich po osi Kovaľ - Čonka, ale Hrnčár v čistej šanci netrafil priestor bránky. V 27. minúte sa po rohu dostal ku strele Mrva, ale pozorného Chovana neprekvapil. Skóre sa menilo po polhodine hry. Ďubekov center z rohového kopu Csögley posunul hlavou do päťky a Menich z prvej nedal Krajčiríkovi šancu. Už o dve mninúty domáci zvýšili svoje vedenie, keď Hrnčár z pravej strany poslal milimetrový center do päťky a nekrytý Kovaľ s prehľadom skóroval. V závere prvého polčasu Brenkusovu strelu z priameho kopu Chovan vyrazil a následnú dorážku vyriešila obrana ViOnu.Druhý polčas na ťažkom teréne veľa futbalovej krásy nepriniesol. V 55. minúte Ďubekov center našiel na hranici šestnástky Tótha, ktorého dobre mierenú strelu odvrátil jeden z obrancov hostí na roh. Ružomberčania sa vrátili do zápasu v 73. minúte, keď zmätky v domácej obrane využil Ďungel a zblízka skóroval. Odpoveď domácich prišla okamžite. Aktívny Hrnčár posadil center na hlavu Kovaľa, ktorý svojim druhým gólom v zápase zvýšil na 3:1. V závere sa hostia snažili, ale domáci si víťazstvo ustrážili.Futbalisti Trenčína zvíťazili v sobotu v 20. kole Fortuna ligy na ihrisku poslednej Senice 3:2.V prvom polčase mali hernú prevahu Trenčania. Zo začiatku boli nebezpeční domáci, už v 3. minúte na dvakrát zakončoval stopér Carrillo, prvá strela bola tečovaná, druhá išla nad. V 12. minúte vyšla Záhorákom krásna akcia. Po výbornej prihrávke Pirosku za obranu Košťál z vnútra 16-ky prestreli brankára Šemrinca. Vedenia sa domáci akoby zľakli a hralo sa prevažne na polovici Senice. V 17. minúte Čatakovičovu strelu z priameho kopu z 20 metrov Fryšták vyrazil na roh. Po jeho zahratí a peknom signále z rohu 16-ty prestrelil bránku El Mahdioui. V 26. minúte sa dostal do výbornej streleckej pozície vo vnútri pokutového úzenia Corryn, ale loptu netrafil. O šesť minút nepríjemne tvrdo pálil obranca Slávik, aj tentoraz loptu Fryšták vyboxoval. V 36. minúte po súboji Carrillu s Kadákom posúdil rozhodca ako nedovolený, z nariadenej penalty vyrovnal Čatakovič. Až potom sa Seničania prebrali, hru vyrovnali, mali aj kus smoly. V 41. minúte po Piroskovom rohu, hlavička Asanoviča skončila len na pravej žrdi Šemrincovej brány.Druhý polčas priniesol rušný futbal na oboch stranách a gólovú prestrelku nakoniec zvládli Trenčania. V 48. minúte pálil tvrdo z diaľky Košťál, Šemrinec loptu vyrazil a o malú chvíľu si poradil aj s delovkou Gamboša. Hostia boli v útoku aktívni, v 63. minúte strieľal po zemi vedľa pravej žrde Kadák, v 67. minúte vyšla Trenčanom kombinačná akcia Demitra - Kmeť, druhý menovaný v 16-ke našiel voľného Corryna, ktorý technickou strelou k ľavej žrdi upravil na 1:2. Seničania sa nechceli zmieriť s týmto stavom. Už o dve minúty lopta po Malecovej hlavičke letela tesne vedľa ľavej žrde. Vyrovnanie priniesla 77. minúta, po centri Pirosku predĺžil loptu Asanovič a od Kapuadiho skončila v sieti. Remízový srav dlho nevydržal, keď o dve minúty mali výhodu rohového kopu hostia, po jeho zahratí Kadákom usmeril loptu do vlastnej siete Šimčák. Záhoráci bojovali aspoň o vyrovnanie, Dudovu strelu Šemrinec kryl a Asanovičova hlavička z 5-ky letela vedľa. Seničania tak ani v druhom jarnom kole nezvíťazili a stále sú na poslednom mieste tabuľky.