Futbalisti Slovana Bratislava rozbili nováčika z L. Mikuláša 4:0

Slovan Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (0:0)



Góly: 57. a 84. Henty, 69. Rabiu, 90. Dražič, ŽK: Václavík (L. Mikuláš), ČK: 35. Bartoš (L. Mikuláš). Rozhodovali: Dohál - E. Weiss, Hrmo, 2734 divákov.



Slovan: Šulla - Medveděv, Abena, De Marco, Vojtko (86. Agbo) - de Kamps (71. Kankava) - Henty, Rabiu, Zmrhal (77. Dražič) - Lichý (46. Green) - Mráz (71. Da Silva)



L. Mikuláš: Sváček - A. Krčík (89. D. Krčík), Hranáč, Pintér, Kotora - Laura (46. Kačerík), Václavik, Filinský (46. Pinte), Gerát (89. Voško), Staš (77. Švec) - Bartoš

Na snímke sprava Ibrahim Rabiu (Slovan) a tréner Slovana Vladimír Weiss sa tešia po strelení gólu v zápase 12. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Bratislave v nedeľu 24. októbra 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu v zápase 12. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Bratislave v nedeľu 24. októbra 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. októbra (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom 12. kole Fortuna ligy na Tehelnom poli nováčika z Liptovského Mikuláša 4:0. "Belasí" využili oslabenie MFK Tatran po vylúčení kapitána Richarda Bartoša v 35. minúte a na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred Spartakom Trnava.Hostia sympaticky nezaparkovali autobus pred vlastnou šestnástkou, ale aj tak čelili valiacim sa vlnám domácich útokov. Slovan mohol otvoriť skóre v 13. minúte, Zmrhal preloboval aj brankára Sváčeka, no obranca Hranáč z bránkovej čiary odhlavičkoval loptu do bezpečia. Domáci síce hrali neustále na polovici nováčika, ale v chladnom počasí aj ich výkon bol dosť profesorský. Hostia zahrozili v 26. minúte, keď Bartoš z dobrej pozície mieril len do stredu brány. Neujala sa ani nepresná hlavička Lauru o pár okamihov. Domáci potom prepli predsa len na vyššie obrátky. V 33. minúte si Henty posadil v šestnástke súpera, tvrdo vystrelil len do Sváčeka. Následnú dorážku Lichého z druhej vlny obrana hostí zblokovala. O dve minúty kapitán Liptákov Bartoš rukou v jasnej šanci vyrazil v šestnástke strelu do brány, videl červenú kartu a Slovan kopal penaltu. Mráz ju ale trestuhodne zahodil. V 39. minúte po centri Abenu na druhej tyči vypálil z voleja Zmrhal, výborný Sváček opäť podržal spoluhráčov. Potom ešte Zmrhal trafil bočnú sieť, a keďže sa v prvom polčase neujala ani jedna z 18 striel Slovana, išlo sa šatní bez gólov.Slovan tlačil aj v druhom polčase, musel si ale dávať pozor na srdnato bojujúcich hostí. V 51. minúte takto unikal striedajúci Káčerík, no Šulla s jeho strelou nemal veľa práce. Potom po domácom rohu Abena zblízka hlavou minul. Domácich vykúpil v 57. minúte Henty krížnou strelou za Sváčekov chrbát. Hostia nerezignovali, vedeli zahroziť ako za obranu zabiehajúci Pintér v 63. minúte, no jeho lob z voleja spred šestnástky do domácej siete nezapadol. V 67. minúte po peknej domácej akcii na viackrát dostal loptu do siete Henty, ale pomohol si rukou a gól neplatil. V 69. minúte už ale domáci dali upokojujúci druhý gól, keď po šikovnej narážačke Green bombou trafil spojnicu a následná pekná dorážka Rabiua prepálila ruky Sváčeka. Domáci stále tlačili do plných, v 80. minúte Medveděv ešte z voleja minul, no v 84. Henty dorazil strelu či center striedajúceho Dražiča. Jasný triumf favorita spečatil v 90. minúte Dražič.