Slovan rozdrvil Ružomberok 5:0 v 8. kole Fortuna ligy

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 5:0 (2:0)



Góly: 24. a 47. Čavrič, 30. a 60. Holman, 79. Ratao. Rozhodovali: Ziemba – Vorel, Ádám, ŽK: de Kamps, Weiss - Čurma, Zsigmund, Maslo, 975 divákov.



Slovan: Greif - Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - Nono, de Kamps (86. Božikov) - Holman (74. Weiss) - Čavrič (66. Daniel), Medved (74. Strelec), Moha (66. Ratao)



Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mrva – Kmeť (85. Filinský), Takáč (61. Kojnok), Kochan, Zsigmund (77. Múdry), Ďungel (46. Madleňák) – Gerec, Almási (61. Regáli)

Na snímke vpravo Moha (Slovan) vľavo Ján Maslo (MFK) v zápase 8. kola futbalovej Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok v Bratislave v sobotu 26. septembra 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. septembra (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava deklasoval v sobotňajšom zápase 8. kola Fortuna ligy na Tehelnom poli MFK Ružomberok 5:0. Zverencom trénera Darka Milaniča patrí po výhre druhé miesto v neúplnej tabuľke, za lídrom z Dunajskej Stredy zaostávajú o päť bodov, DAC má však k dobru nedeľný duel s Trenčínom.Na Tehelnom poli sa hral od úvodných sekúnd svižný futbal napriek tomu, že hráči po rozcvičke na pár minút vychladli. Pred úvodným výkopom totiž na štadióne zhasli svetlá a rozhodca Ziemba poslal hráčov do kabín. Po desiatich minútach sa však začalo hrať a prvé šance musela riešiť obrana hostí. Najväčšiu mal po úvodnom tlaku Slovana Medved, ale zblízka prekopol bránu. Po ňom mal ďalšiu skvelú možnosť Holman, no ani on nenamieril presne. Slovan svojho súpera napádal na jeho polovici, Ružomberčania sa dopredu dostávali ťažko. Po jednom takomto pressingu si zbehol po krídle Čavrič, poslal loptu pred bránku na voľného Holmana, ale maďarský stredopoliar trestuhodne túto gólovú šancu zahodil. Domáci hosťom do 20. minúty nedovolili prakticky nič a potlesk si v 20. v minúte vyslúžil Moha, ktorého strela len tesne minula pravú žrď. Gól visel vo vzduchu a napokon sa ho domáci dočkali. V 24. minúte si Aleksandar Čavrič narazil loptu s Holmanom a vzápätí ju poslal do ľavého vinkľa - 1:0. O šesť minút neskôr sa dočkal aj Holman, keď zakončil presne po prihrávke Bajriča - 2:0. "" potom dominovali aj naďalej, no Ružomberčania v úplnom závere 1. polčasu mohli znížiť. Po faule na Gereca kopal pokutový kop Ján Maslo, ale Greif mu jeho strelu zneškodnil.Ihneď po prestávke sa domáci dostali už do trojgólového vedenia, keď po pravej strane unikol Čavrič a poslal loptu do siete po tretí raz. Hostia potom mali pár dobrých momentov, ale v 60. minúte Slovanu vyšiel signál po priamom kope, keď Nono našiel Holmana a ten prekonal Macíka po štvrtý raz. Tréner Milanič potom prestriedal, na ihrisko prišli štyria noví hráči a jeden z nich Rafael Ratao uzavrel skóre, keď doklepol do siete prihrávku ďalšieho striedajúceho hráča Vladimíra Weissa. Ružomberčania mohli dať čestný gól v závere zápasu, ale po šanci Gereca vykopával loptu smerujúcu do bránky stopér Abena.