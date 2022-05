L. Mikuláš si zahrá v play off o EKL, Škrtel sa rozlúčil s kariérou

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa tešia zo zisku titulu futbalovej Fortuna Ligy po zápase záverečného 10. kola skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina v Bratislave 21. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Sumáre 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2021/2022:



skupina o titul



FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)



Góly: 82. Bamidele Yusuf, ŽK: Ujlaky - Dimun, rozhodovali: Gemzický - Hancko, Ferenc, 8037 divákov



Spartak: Takáč - Koštrna, Škrtel (37. Ujlaky), Kóša (59. Kozak), Mikovič - Savvidis - Azevedo (59. Iván), Procházka, Vlasko (70. Boateng), Bukata - Olejník (46. Bamidele Yusuf). Tréner: Gašparík.



Dunajská Streda: Veszelinov - Blackman (46. Andzouana), Malý, Muhamedbegovič, Brunetti (85. Sharani Zuberu), Davis - Njie - Moumou, Dimun (46. Szánthó), Andrezinho (70. Veselovský) - Balogh (46. Nebyla). Tréner: Janeiro.







ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 2:2 (1:2)



Góly: 45.+1 Barseghjan, 71. Green - 4. Iľko, 35. Ďuriš. ŽK: Agbo (Slovan). Rozhodovali: Sedlák - Súkeníková, E. Weiss, 5617 divákov.



Slovan: Chovan - Hrnčár, Abena, Božikov, Lovat (46. Čavrič) - Agbo, Mustafič (83. Weiss ml.) - Zmrhal (83. Pauschek), Holman (46. Green), Barseghjan - S. Mráz (63. Adler)



Žilina: Belko - Anang, Kopas, Nemčík - Kopásek (76. Aremeyaw), F. Mráz, Myslovič (86. Stojčevski), Ďuriš - Rusnák (63. Owusu), Kaprálik (86. Jambor), Iľko (76. Slebodník)







MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 3:1 (3:1)



Góly: 6. Gerec, 10. Gerec, 43. Regáli – 36. Fábry.Žlté karty: Luterán – Cobnan, Katunský.Červená karta: 57. Osmanovič (Sereď). Rozhodovali: Ochotnický – Vass, Kuba –2011 divákov.



Ružomberok: Frühwald – Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Luterán (73. Úradník), Lichý – Gerec (85. Selecký), Domonkos, Regáli (85. Macejko) – T. Bobček (55. Rymarenko).



Sereď: M. Chudý – Todoroski, Dias, Osmanovič, Popović (Potoma) – Iglesias (82. De Oliveira) – Morong (64. Sanusi), Haša (64. Katunský), Fábry, P. Yao – Cobnan (82. Tahrič)







Tabuľka:



1. Slovan 32 22 8 2 71:25 74 - 1. predkolo LM



2. Ružomberok 32 17 12 3 58:23 63 - 1. predkolo EKL



3. Trnava 32 17 9 6 36:17 60 - 2. predkolo EKL



4. Dun. Streda 32 12 10 10 39:37 46 - play off o EKL



5. Sereď 32 10 9 13 34:46 39 - zostup (nesplnenie licenčných podmienok)



6. Žilina 32 8 10 14 43:52 34 - play off o EKL







skupina o udržanie sa



AS Trenčín - MFK Michalovce 2:2 (1:1)



Góly: 25. Kupusović, 71. Soares – 41. Marcin, 50. Volanakis II, ČK: 90+3. Kožuchar (Michalovce)



Trenčín: Iliev – Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský – Bainović (84. Zubairu) – Azango, Kadák (72. Kmeť), Ibrahim (46. Lavrinčík), Tučný (63. Soares) – Kupusović (62. Ikoba)



Michalovce: Kožuchar – Magda, Ranko (C) (46. Vaško), Volanakis II – Kotula, Shimamura (90+2. Záhradník), Oshima (90+1. Ntosis, 90+4. Száraz), M. Begala, Mendez – Yilmaz (68. Žofčák), Marcin.







MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:2 (0:1)



Góly: 25. Horák, 87. Kyziridis. ŽK: Gerát - Duga. Rozhodovali: Ziemba - Kmec, Košecký, 487 divákov



L. Mikuláš: Luksch - Krčík, Šindelář, Filinský, Pavúk - Gerát, Václavik (71. Matoš) - Kačerík (46. Flak), Staš (46. Pinte), Švec (71. Bielák) - Andrič (46. Voško)



ViOn: Lukáč – Suľa, Bednár, Menich (77. Chren), Čoka - Ďubek (88. Jibril), Duga, Kolesár (78. Haspra), Sloboda, Kyziridis - Horák (63. Grozdanovski)







FK Pohronie – FK Senica 1:0 (1:0)



Gól: 2. Lačný. Rozhodovali: Ježík – Sluk, Vitko. ŽK: bez kariet, 247 divákov



Pohronie: P. Lé Giang – Sanneh (61. F. Hašek), Pajer, Klabník (46. Štrba), Šimčák (46. Kokovas) – Blahút, Ožvolda, Bangala, Sandal – Lačný (46. Prachar), Steinhübel (46. Šmatlák)



Senica: Odráška – Stachovič, Mihál, Mašulovič, Jurka – Škodáček (61. Chlupík), D. Duda – Halcin, Totka, Surový – Hegyi (85. Keznikl)







Tabuľka:



7. Trenčín 32 13 9 10 58:43 48 - play off o EKL



8. Lipt. Mikuláš 32 11 7 14 42:57 40 - play off o EKL



9. Michalovce 32 12 4 16 32:42 40



10. Senica 32 9 7 16 29:51 34



11. Zlaté Moravce 32 7 9 16 33:50 30



12. Pohronie 32 4 6 22 27:59 18 - zostup do II. ligy







Najlepší strelci:



13 - Jakub Kadák (AS Trenčín)



10 - Philip Azango (AS Trenčín), Martin Regáli (MFK Ružomberok)



9 - Ezekiel Henty (ŠK Slovan Bratislava)



8 - Jaromír Zmrhal (ŠK Slovan Bratislava), Milan Ristovski (FC Spartak Trnava)

Spartak zvíťazil v Škrtelovom rozlúčkovom zápase nad DAC 1:0

Na snímke uprostred Martin Škrtel sa lúči s kariérou a fanúšikmi počas zápasu záverečného 10. kola skupiny o titul Fortuna ligy FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda v Trnave v sobotu 21. mája 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zľava hráč Trnavy Dyjan Azevedo a hráči DAC Eric Davis a Norbert Balogh počas zápasu záverečného 10. kola skupiny o titul Fortuna ligy FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda v Trnave v sobotu 21. mája 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Duel Bratislavy a Žiliny skončil nerozhodne

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa tešia zo zisku titulu futbalovej Fortuna Ligy po zápase záverečného 10. kola skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina v Bratislave 21. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke detskí diváci počas zápasu záverečného 10. kola skupiny o titul futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina v Bratislave 21. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava Adam Kopas (Žilina), Jaromír Zmrhal (Slovan) a Benson Anang (Žilina) počas zápasu záverečného 10. kola skupiny o titul futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina v Bratislave 21. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa tešia zo zisku titulu futbalovej Fortuna Ligy po zápase záverečného 10. kola skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina v Bratislave 21. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pohronie sa rozlúčilo s Fortuna ligou jediným gólom zápasu



Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na archívnej snímke tréner Peter Lérant. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Súboj Trenčína s Michalovcami skončil remízou



Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Sereď podľahla Ružomberku 1:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Juraj Jarábek, archívne foto. Foto: FB/ŠKF Sereď

Liptovský Mikuláš si zahrá v play off o EKL

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 21. mája (TASR) - Záverečné 10. kolo nadstavbovej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže rozhodlo o poslednom štvrtom držiteľovi miestenky v play off o Európsku konferenčnú ligu. Získal ju ôsmy tím fortunaligovej tabuľky MFK Tatran Liptovský Mikuláš, hoci v sobotňajšom zápase v skupine o udržanie doma prehral s FC ViOn Zlaté Moravce 0:2. Michalovce totiž iba remizovali na pôde AS Trenčín 2:2 a pri rovnosti bodov majú horšie vzájomné zápasy ako Liptáci. .V semifinále play off nastúpi Liptovský Mikuláš v utorok 24. mája o 19.30 h na ihrisku štvrtého tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria MŠK Žilina - AS Trenčín (utorok o 18.00 h). Úspešné tímy na seba narazia v piatkovom finále (20.00 h), víťaz si zaistí účasť v 1. predkole EKL. V ňom sa predstaví aj druhý tím tabuľky MFK Ružomberok.FC Spartak Trnava ako víťaz Slovenského pohára zasiahne do EKL v 2. predkole. Majstrovský Slovan Bratislava, ktorý už pred niekoľkými týždňami spečatil zisk 4. titulu za sebou, začne svoju púť v pohárovej Európe v 1. predkole Ligy majstrov. Slovenskí pohároví zástupcovia spoznajú svojich súperov 14., resp. 15. júna na žrebovaní vo švajčiarskom Nyone.Pôvodne mal hrať play off o EKL piaty tím po nadstavbe, ktorým bol ŠKF ORION TIP Sereď. Ten však nedostal licenciu a okrem možnosti zabojovať o premiérovú účasť v európskom pohári prišiel aj o miesto v budúcom ročníku FL. Súťaž opúšťa aj FK Pohronie, ktorý bol po športovej stránke jej najslabší účastník.Medzi elitu sa vracia FK Železiarne Podbrezová v pozícii víťaza II. ligy, miesto Serede zaujme v prípade splnenia podmienok v skrátenom licenčnom konaní FK Dukla Banská Bystrica, ktorý obsadil druhé miesto v II. lige.Najlepším strelcom skončeného ročníka Fortuna ligy sa stal stredopoliar AS Trenčín Jakub Kadák, ktorý zaznamenal 13 presných zásahov. V sobotu sa rozlúčil s úspešnou hráčskou kariérou v zápase s DAC 1904 Dunajská Streda stopér trnavského Spartaka Martin Škrtel, bývalý kapitán a 106-násobný slovenský reprezentant, účastník MS 2010 i EURO 2016. Na trnavský štadión si našlo cestu 8037 divákov.Nový ročník FL odštartuje v tretí júlový víkend (15.-17.7.).Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v 10. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad DAC Dunajská Streda 1:0. Stopér domáceho tímu Martin Škrtel odohral posledný zápas v kariére.Zápas Spartaka Trnava s Dunajskou Stredou síce už nemohol v tabuľke nič zmeniť, napriek tomu mal mimoriadne emotívny náboj. Pre Škrtela, ktorý priviedol trnavské mužstvo na ihrisko ako kapitán, išlo o posledný zápas v profesionálnej kariére. Pred zápasom mu domáci funkcionári, hráči a zástupca fanúšikov pogratulovali pred zrakmi viac ako osem tisíc divákov k bohatej kariére. V symbolickej 37. minúte (toto číslo nosí Škrtel roky na drese) ikonického stopéra podľa dohodnutého scenára vystriedal zástupca novej generácie - vekom ešte dorastenec Marek Ujlaky mladší.Pri schádzaní z ihriska evidentne lomcovali Martinom Škrtelom silné emócie, potlesk z tribún neustával, futbalista potlesk fanúšikom opätoval. Napokon mu domáci aj hosťujúci hráči vytvorili uličku, ktorou zišiel z trávnika. Do tohto momentu sa hralo dlho prevažne medzi šestnástkami. Trnava sa osmelila až v 25. minúte, do útoku zavelil centrom Mikovič, v šestnástke našiel Azeveda, brankár Veszlinov ale s pomocou obrancov nebezpečenstvo odvrátil. Vzápätí musel hosťujúci strážca svätyne zasahovať po hlavičke Olejníka. Krátko na to sa neujala Mikovičova nepresná strela. V 35. minúte sa k streleckému pokusu dostal aj Škrtel, Veszelinov ale bol pozorný. Na opačnej strane tesne minul z hranice šestnástky Balogh. Do prestávky mal ešte gól na kopačke aktívny Mikovič, zblízka však trafil len do bočnej siete. Cez prestávku bola na hracej ploche Štadióna Antona Malatinského svadba, oddávajúci viceprimátor Tibor Pekarčík zosobášil Janu Miklušičákovú s Matúšom Turanským, ktorý je veľkým fanúšikom Spartaka a trnavský klub mu umožnil splniť si sen.Druhý polčas mal podobný priebeh ako prvý, mužstvá sa ťažšie rozbiehali, až v 65. minúte pohrozil striedajúci Iván. Jeho prvú jedovku Veszelinov vyrazil, zakrátko sa dostal trnavský krídelník opäť do palebnej pozície, Veszelinov jeho zakončenie vyrazil len pred Bukatu, ktorému sa však lopta zamotala medzi nohy a nedokázal z päťky doraziť. Gólmana DAC-u potom zamestnal Bamidele Yusuf, skóre sa nemenilo ani po veľkej šanci Bukatu, ktorý trafil presne do miest, kde stál Veszelinov. Spartak sa dočkal gólu v 82. minúte. Dlhý Ujlakyho nákop z vlastnej polovice si prebral Bamidele Yusuf, presadil sa v osobnom súboji a strelou po zemi k bližšej žrdi otvoril skóre. Nigerijský krídelník bol pri chuti, zakrátko mal ďalší strelecký pokus, tentoraz ale bol pri zákroku úspešný Veszelinov. V závere ešte unikol Boateng, prihral tutovej šanci Kozakovi, ten však zazmätkoval a ďalší gól nepridal. Následne z priameho kopu nedal gól ani Iván. Trnava zdolala Dunajskú Stredu v záverečnom stretnutí sezóny 1:0., tréner Spartaka: ", asistent trénera Dunajskej Stredy: "Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava sa so sezónou vo Fortuna lige rozlúčili sobotňajšou remízou 2:2 s MŠK Žilina v 10. kole nadstavbovej skupiny o titul.Pred stretnutím funkcionári Slovana odovzdali dres s číslom 100 maďarskému stredopoliarovi Dávidovi Holmanovi. Duel na Tehelnom poli bol posledný v kariérach hlavného rozhodcu Dušana Sedláka a jeho asistentky Márie Súkeníkovej.Už pred stretnutím bolo jasné, že Žilinčania skončia na šiestej priečke v tabuľke a zahrajú si semifinále play off o Európsku konferenčnú ligu proti AS Trenčín (utorok 24. mája o 18.00 h). Slovan sa začiatkom júla predstaví v 1. predkole Ligy majstrov.Slovan nastúpil na posledný zápas majstrovskej sezóny bez štvorice De Marco, Kankava, Kašia a Rabiu, ktorá dostala skoršie dovolenky. Zdravotne stopercentne nie je v poriadku Vladimír Weiss ml. a preto začal stretnutie iba na lavičke náhradníkov. Hostia, pre ktorých bol duel generálka na utorkové semifinále play off o Európsku konferenčnú ligu proti Trenčínu, začali výborne. V 4. minúte Kaprálik na pravom krídle využil zaváhanie domáceho kapitána Božikova, naservíroval loptu ako na zlatom podnose pre Iľka, ktorý ju zblízka zasunul do bránky - 0:1. Slovan mohol odpovedať po úniku Zmrhala, český krídelník však tvrdou strelou minul cieľ.Ešte väčšiu príležitosť mal Barseghjan, ktorý z 20 metrov nečakane napriahol a nastrelil brvno žilinskej bránky. Neujala sa ani pätička S. Mráza, ktorej chýbala razancia. Proti MŠK to bol už 54. zápas Slovana v sezóne a tak nečudo, že jeho hráči mali ťažšie nohy a hlavami už boli viac na dovolenkách ako na trávniku. Hostia často podnikali nebezpečné výpady, po jednom z nich v 28. minúte poslal loptu do siete Kaprálik, gól však neplatil pre ofsajd. Žilinský útočník sa o chvíľu neskôr dostal do vyloženej šance po ďalšej hrúbke Božikova, no sám zoči-voči Chovanovi nastrelil len pravú žrď domácej bránky. Do tretice už sa "šošoni" tešili po tom, ako Ďuriš z diaľky výstavne trafil a Chovana vystavil len do pozície štatistu - 0:2. V nadstavenom čase prvého polčasu sa Slovanu podarilo znížiť, na konci peknej akcie S. Mráza bol Barseghjan - 1:2. Domáci vstúpili do druhého polčasu s Čavričom a Greenom, ktorí nahradili na ihrisku Lovata s Holmanom. V 56. minúte zviedol Kaprálik bežecký súboj s Hrnčárom, víťazne z neho vyšiel krajný bek domáceho tímu. "Belasí" na rozdiel od prvého polčasu hrali v obrane koncentrovanejšie a v útoku trpezlivo čakali na svoju šancu. Tá prišla v 71. minúte, keď sa striedajúci Green dobre zorientoval v šestnástke a aj s prispením Kopasovho teču prekonal Belka - 2:2. Pár sekúnd po príchode na ihrisko mohol skórovať Weiss ml., ale žilinský brankár dobre zasiah l. Vyše päťtisícová divácka návšteva už ďalší gól nevidela, nič to však neubralo na jej majstrovskej radosti, ktorá vypukla po konečnom hvizde.Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v 10. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad FK Senica 1:0.Do zápasu vstúpili aktívne domáci futbalisti. Už v druhej minúte išli do vedenia, keď prihrávku Steinhübela zužitkoval v päťke bez prípravy Lačný. Následne to bola hra mačky s myšou. V senickej základnej zostave sa objavilo až sedem hráčov do 19 rokov, z toho dvaja sedemnásťroční a traja osemnásťroční. A bolo to badať. Dorastenci zo Záhoria sa iba bránili a čelili viacerým šanciam súpera. Ožvolda však hlavou mieril nad brvno, Klabník zakončoval tesne vedľa, tvrdú strelu Blahúta gólman Odráška zneškodnil, Steinhübel tečoval loptu do brvna a neuspel ani slabšou strelou z otočky z vnútra šestnástky. Lačný to vyskúšal razantnou strelou z priameho kopu, no pálil vedľa žrde a Steinhübelovi nevyšlo ani šikovné sa preštrikovanie v pokutovom území po technickom zakončení. Pred prestávkou to dvakrát vyskúšal tvrdými strelami Pajer z vyše dvadsiatich metrov, najprv mieril tesne vedľa a potom ho vychytal s veľkými problémami devätnásťročný Odráška.Pohronie poslalo do druhého polčasu až štyroch nových hráčov, bolo stále aktívne, hralo sa v podstate na jednu bránku, ktorú tesne netrafil z priameho kopu z vyše dvadsiatich metrov Blahút a z neskôr ho z ľavej strany šestnástky napodobnil Sandal. Senica poslal na ihrisko aj šestnásťročného mladíka a vyslala prvú strelu v zápase v 57. minúte, Halcin z asi dvadsiatich metrov mieril tesne vedľa. Veľkú príležitosť mali hostia v 68. minúte. Loptu potiahol po ľavej strane Hegyi, prihral do šestnástky Surovému, ktorý zakončoval, ale loptu výborne zblokoval Kokovas. Domáci naďalej mali dominanciu, ale nepresne strieľali alebo loptu blokovali draví Záhoráci. Tí sa už osmeľovali smerom dopredu, no hlavičku Totku bez väčších problémov zlikvidoval Lé Giang a ďalšia hlavička Mihála bola nasmerovaná tesne nad brvno. A keďže sa nepresadil na opačnej strane ani aktívny Blahút, duel sa skončil chudobným víťazstvom Pohronia.tréner FK Pohronie: „, tréner Senice: „, strelec jediného gólu Pohronia v zápase: „Futbalisti AS Trenčín remizovali v 10. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie s MFK Michalovce 2:2.Trenčania sa ujali vedenia v 25. minúte, keď Azango prihral Kupusovičovi a ten aj s prispením Ranka prekonal Kožuchara. Michalovčania následne zvýšili aktivitu a v 41. minúte sa dočkali vyrovnania. keď Marcin prestrelil Ilieva. V 50. minúte už hostia viedli, keď po rohu Kotulu sa hlavou presadil Valanakis. Trenčania však odpovedali zásluhou striedajúceho Soaresa, ktorý v 71: minúte obišiel Kožuchara a zakončil do odkrytej bránky.Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 10. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad ŠKF Sereď 3:1.Domáci, hovi trochu pozmenenej zostave, Už v 6. min. sa domáci ujali vedenia, keď po Fabišovom priamom kope, hlavou rozvlnil sieť Gerec. O štyri minúty už bolo 2:0, keď Regály sa predral po ľavej strane a Gerec dotlačil loptu za bránkovú čiaru. V 21. min. ružomberský gólman Frühwald. Potom šťastie zdiaľky skúšal Todorovski, pričom tesne minul cieľ. V 35. min. po zákroku Frühwalda na Cohana rozhodca Ochotnický nariadil pokutový kop, ktorý Fábry rutinne premenil – 2:1. Penaltovej situácii predchádzala nevydarená „malá domov“ Fabiša. V 43. min. po strele Luku, na 3:1 zvýšil Regáli.Od 57. min. hostia mali na ihrisku o jedného muža menej. Prenikajúceho Domonkosa stredom ihriska, ktorý by už išiel sám na brankára Chudého, zozadu na zem poslal Osmanovič a uvidel červenú kartu. V druhom polčase sa stretnutie viac – menej len dohrávalo, bez vzruchu pred bránami. Akurát v 88. min. tutovku nevyužil domáci dorastenec Úradník. V závere ešte veľkú príležitosť spálil ďalší mladík v drese MFK Macejko. Po zápase ružomberský tím prevzal strieborné medaily z rúk legiend československého futbalu Antonína Panenku, Karola Dobiáša a Jozefa Chovanca., tréner Ružomberka: „, tréner Serede: „Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš obsadili vo Fortuna lige 2021/22 konečnú 8. priečku a budú hrať baráž o Európsku konferenčnú ligu. V sobotnom zápase záverečného 10. kola skupiny o udržanie sa síce prehrali doma s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:2, no do karát im zahral výsledok Michaloviec, ktoré nedokázali získať tri body v Trenčíne.Liptákom sa nečakane otvorila šanca postúpiť do baráže o EKL, keď sa Sereď neodvolal voči odobratiu licencie. Zlatým Moravciam už v záverečnom kole o nič nešlo, no napriek tomu dokázali na ihrisku motivovaného súpera získať všetky body. Od úvodu hrali bezstarostne, aktívny Horák mohol otvoriť skóre už po 15. min, no brankár Luksch včas vybehol a zmaril mu šancu. Horák sa dočkal v 25. min, po akcii, ktorá začala už od brankára hostí Lukáča.Domáci mohli vyrovnať v 57. min, no Pavúk tesne minul bránu. Liptáci v záverečnej štvrthodine zvýšili aktivitu, hlavičku Šindelářa však Lukáč kryl. Tri minúty pred koncom sa však vyhol ofsajdovej pasci Kyziridis a rozhodol o troch bodoch pre hostí, ktoré domácich však napokon nemrzeli.