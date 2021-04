FL: Futbalisti Slovana zdolali FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 4:1

FL: 3. kolo skupiny o titul:



ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 4:1 (0:1)



Góly: 47. Ratao, 54. a 80. Moha, 88. Ožbolt - 45.+2 Čonka. Rozhodovali: Kráľovič – Hancko, Vorel, ŽK: Čavrič - Hrnčár, bez divákov.



Slovan: Ružinský – Medveděv (84. De Marco), Bajrič, Abena, Pauschek – Nono (79. Rabiu), de Kamps – Čavrič (74. Daniel), Ratao (74. Holman), Moha – Henty (84. Ožbolt)



ViOn: Chovan – Čögley, Pintér, Moško, Čonka – Hrnčár (90. Švec), Grozdanovski, Tóth (83. Šmatlák), Duga, Chren – Kyziridis (78. Ďubek)

Na snímke v popredí Ezekiel Henty (Slovan) a za ním Michal Pintér (ViOn) v zápase 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce 3. apríla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke tréner Slovana Darko Milanič v zápase 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce 3. apríla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 3. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 4:1. Hostia viedli po góle Matúša Čonku z nadstaveného času 1. polčasu, Slovan po prestávke otočil skóre po dvoch zásahoch Mohu a jednom Rafaela Rataa a Alena Ožbolta.V tomto stretnutí sa po prvý raz v najvyššej slovenskej súťaži objavil systém Video asistenta rozhodcu (VAR), ktorý hlavný arbiter Peter Kráľovič využil v 37 minúte. Skúmal situáciu po súboji Čavriča s Chrenom v šestnástke, ale napokon posúdil, že sa nejednalo o faul.Tréner Slovana Darko Milanič nemohol do zápasu nasadiť brankára Dominika Greifa a útočníka Dávida Strelca. Dôvodom ich absencie bolo nasledovanie pokynov vyplývajúcich z ligového protokolu v súvislosti s Covid-19. Obaja hráči museli zostať po rizikovom kontakte v izolácii. Prvú vážnejšiu šancu mali hostia, keď Duga nebezpečne vystrelil, ale Ružinský jeho strelu vykryl. Na druhej strane trafil Medveděv po sóle z dobrej pozície iba bočnú sieť. V 26. minúte kopal ViOn rohový kop, Ružinský po centri Hrnčára loptu minul a tá následne skončila v sieti. Gól však napokon neplatil, pretože Medveděva, ktorý sa loptu snažil odhlavičkovať do bezpečia, fauloval vo výskoku Duga. Potom sa k slovu dostal VAR a záver polčasu už patril hosťom. Najskôr sa Čonka z uhla rútil sám na Ružinského a aj ho preloboval, no lopta skončila mimo brány. Ten istý hráč však v nadstavenom čase po centri Hrnčára stanovil skóre prvej 45-minútovky.Stav sa zmenil už po dvoch minútach po prestávke, keď Medveděv nacentroval loptu priamo na hlavu Rataa a brazílsky zakončovateľ nedal Chovanovi šancu - 1:1. O sedem minút neskôr poslal Čavrič kolmú prihrávku na Mohu a krídelník Slovana presnou strelou otočil skóre - 2:1. Od tohto momentu Slovan kontroloval zápas, ViOn už nebol taký nebezpečný, ako v 1. polčase. "Belasí" mali ďalšie šance, nevyužili ich Čavrič, Ratao a ani Daniel, no v 80. minúte využil Holman nepresný odkop Chovana, vzápätí naservíroval loptu Mohovi a marocký futbalista strelil svoj druhý gól v zápase. Posledné slovo mal striedajúci Ožbolt, ktorý poslal loptu do siete hlavou. Slovan si vďaka víťazstvu poistil náskok na čele tabuľky, ktorý je už 14-bodový, druhá Dunajská Streda však má k dobru nedeľný zápas v Žiline./zdroj RTVS/:, tréner Slovana: "V prvom polčase sme hrali zle, boli sme pomalí a pasívni bez lopty. Nepáčilo sa mi to. Gól, ktorý sme dostali nám pomohol, v druhom polčase sme hrali jednoducho, pridali sme na pohybe. S týmto som spokojný. Pre zápas bolo dobré, že sa VAR využil iba raz a nemuselo sa tým pádom dlho nadstavovať.", tréner Zlatých Moraviec: "Prvý polčas sme hrali organizovane, vedeli sme, čo si môžeme proti Slovanu dovoliť a vychádzalo nám to. V druhom polčase sme stratili tímového ducha, Slovan nás prečísloval a dostali sme štyri góly. Chceli sme po dvoch inkasovaných góloch viac otvoriť hru, Slovan si aj preto vypracoval veľa čistých šancí."