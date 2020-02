Fortuna liga: Slovan i Žilina v 20.kole víťazne, Senica zdolala Trnavu

Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 (1:0)



Góly: 25. De Marco, 73. Ratao. Rozhodovali: Marhefka - Kováč, Bednár, ŽK: Moha - Križan, Hrnčár (tréner), 5980 divákov



Slovan: Greif – Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - De Kamps, Nono – Holman (82. Lichý) - Ratao (80. Medved), Henty (67. Daniel), Moha



Trenčín: Bergsen – Ligeon, Kapuadi, Križan, Šulek – Roguljič, El Mahdioui, Zubairu (86. Gomes) - Bukari, Čatakovič (67. Depetris), Van Kessel (62. Corryn)



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Žilina 0:1 (0:0)



Gól: 75. Kurminowski. Rozhodovali: Prešinský – Borsányi, Jekkel, ŽK: Mazan, Tandir – Fazlagić, Demiri, Kiwior, 1309 divákov



Pohronie: Jenčo – Hatok (42. Dzurík), Pavlík, Jacko, Župa – Obročník, Chríbik (81. Blahút) – Mazan (73. Badolo), Pellegrini, Abrahám – Tandir



Žilina: Holec – Minárik, Králik, Kiwior – Anang (90.+2 Vallo), Káčer, Fazlagič, D. Ďuriš (90.+1 Iľko), Demiri – Balaj, L. Jánošík (64. Kurminowski)



ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠKF iClinic Sereď 1:3 (1:1)



Góly: 28. Richtárech - 43. Hučko, 69. Potoma, 72. Pankaričan. Rozhodovali: Ochotnický – Bobko, Vitko, ŽK: Asanovič - Duranski, Ba, Jarovič, 982 divákov



Zlaté Moravce: Pindroch – Brašeň, Pintér, Asanović, Chren – Duga (67. Ďubek), Sloboda – Hrnčár, Richtárech, Kovaľ (71. Švec) – Kelemen (52. Mészáros)



Sereď: Kanurič – Hučko, Michalík, Ba, Dabó – Duranski, Šumský (46. Potoma) – Morong, Vucenovič (57. Pankaričan), Iván (67. Vuk) - Jarovič

MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 1:0 (1:0)



Gól: 20. Kvocera. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Kolesár, ČK: 90. Savvidis po druhej ŽK - 90. Farkaš, 1204 divákov



Michalovce: Kira - Konstantidis, Carrillo, Pino Soler, Vojtko - Grič - Kvocera (67. Kountouriotis), Savvidis, Žofčák (73. Danko), P. Kolesár - Sidibé (90.+2 Neofytidis)



Nitra: Šípoš - Podhorín, Farkaš, Magda, Šurnovský (71. Vrábel) - Daniel (85. Danek), Faško - Chobot, Gatarič, Muleme - Ristovski

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0



Rozhodovali: Očenáš – Ádám, Perát, ŽK: Macík, Čurma – E. Ramirez, Davis, Schäfer, ČK: 89. Schäfer (DAC) po 2. ŽK, 1329 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, Mrva, Twardzik – Kojnok, Kostadinov, Zsigmund, Takáč, Kmeť (58. T. Bobček) – Almási (73. Regáli), Gerec



Dunajská Streda: Száras – D. Kružliak (65. Kalmár), Šimič, Beskorovajnij, Davis – Blackman, Schäfer, M. Vida. A. Fábry (74. Čmelík) – E. Ramirez (46. Balič), Divkovič



FK Senica - FC Spartak Trnava 2:0 (2:0)



Góly: 36. Moses, 45+1. Akinyoola. Rozhodovali: Chmura – Pozor, Galo, ŽK: Yenne, Didiba, Meliš, Addo – Sobczyk, Orlandič, 1865 divákov.



Senica: Vorel - Addo, Didiba (90.+ Černák), Mihál - Cascardo, Baumgartner (90.+ Horniak), Totka, Moses, Yenne - Akinyoola, Meliš (90. F.Buchel)



Spartak Trnava: Rusov – Izuchukwu, Mitrea, Moenza – Tzandaris (61. Pamidele) - Pereira (74. Gamboš), Grendel, Tešija, Yao (36. Tavares) – Sobczyk, Orlandič

Tabuľka po 19. kole:



1. ŠK Slovan Bratislava 20 15 4 1 44:11 49



2. MŠK Žilina 20 12 5 3 33:15 41



3. DAC 1904 Dunajská Streda 20 11 4 5 29:22 37



4. MFK Ružomberok 20 6 9 5 24:25 27



5. MFK Zemplín Michalovce 20 7 5 8 26:31 26



6. AS Trenčín 20 6 6 8 37:32 24



7. FC Spartak Trnava 20 7 3 10 22:25 24



8. ViOn Zlaté Moravce 20 5 9 6 19:24 24



9. FK Senica 20 6 5 9 24:30 23



10. ŠKF iClinic Sereď 20 4 8 8 20:29 20



11. FC Nitra 20 4 4 12 14:30 16



12. FK Pohronie 20 3 6 11 19:37 15





Bratislava 23. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 20. kole Fortuna ligy nad AS Trenčín 2:0 a na čele tabuľky si udržali osembodový náskok pred Žilinou. Tá uspela na pôde posledného Pohronia 1:0. Tretia Dunajská Streda remizovala v Ružomberku 0:0. V nedeľu si Senica poradila so Spartakom Trnava 2:0.V súboji tímov, ktoré majú najroduktívnejší útok (pred zápasom 42-37), sa do prvej šance dostal Henty v 10. minúte po rýchlo založenej útočnej akcii. Po prečíslení však vystrelil tesne vedľa pravej žrde. Prvý gól Slovana v jarnej časti padol v 25. minúte, keď prudký priamy kop Holmana obtrel hlavou De Marco. V 34. minúte mal šancu vyrovnať Bukari, ale zoči-voči Greifovi gólovú príležitosť nevyužil.V 56. minúte videl žltú kartu tréner hostí Hrnčár za kritizovanie výkonu rozhodcov. V 73. minúte z rýchleho protiútoku zvýšil vedenie "" prízemnou strelou do ľavej časti bránky Ratao. V závere si domáci brankár Greif poradil s hlavičkou Šuleka a ustrážil si čisté konto.."."V Žiari nad Hronom sa hralo na ťažkom teréne. V úvode mali šance hostia, ale Jánošíka dvakrát vychytal Jenčo. Hlavne druhá koncovka útočníka MŠK spoza šestnástky bola nebezpečná, no domáci brankár loptu vyrazil. Postupne prevzali iniciatívu futbalisti Pohronia. Abrahám z mierneho uhla vyprášil rukavice Holeca, potom po priamom kope Mazana Tandir zakončil v päťke z čista–jasna vedľa, vyskúšal to neskôr aj Mazan spoza šestnástky, jeho strele chýbala potrebná razancia, tú o pár sekúnd predviedol Tandir z rohu pokutového územia, ale Holec bol pripravený, dobre vykryl priestor a zasiahol. Žilinčania sa opierali o rýchle protiútoky, ktoré však nedotiahli do koncovky. V závere polčasu sa domácim zranil obranca Hatok a hostia nevyužili ešte jednu dobrú možnosť, keď Anang spoza rohu päťky neprihral, ale namieril do bočnej siete.V druhom polčase mali o čosi navrch hráči spod Dubňa, ale chýbala im vyložená šanca. Žilinčania často zakončovali z ofsajdov a ich štandardky dobre riešila obrana Pohronia. Kapitulovala až v 75. minúte, keď Balaj uvoľnil cez zadákov súpera v šestnástke striedajúceho Kurminowského a ten nezaváhal, trafil presne k vzdialenejšej žrdi – 0:1. Od tohto momentu prevzali iniciatívu domáci, snažili sa vyrovnať, ale do gólovej príležitosti sa nedostali.: "V typickom 6-bodovom stretnutí sa od úvodnej minúty hral obojstranne bojovný futbal. Ako prvý trafil medzi žrde hlavičkou Michalík, pozorného Pindrocha však neprekvapil. V 26. minúte vyskúšal šťastie na opačnej strane Kovaľ, ale Kanurič jeho strelu vytesnil na roh. Rohový kop rozohral Kovaľ, Sloboda posunul Richtárechovi, ale jeho pokus skončil v náručí brankára hostí. Do vedenia išli domáci v 28. minúte, keď Hrnčárov prízemný center na hranicu šestnástky z prvej upratal do siete Richtárech. Po polhodine hry Richtárech prihral Dugovi a jeho strela tesne minula ľavú žrď. V 41. minúte Kelemen uvoľnil Kovaľa, s jeho strelou si však hosťujúci brankár poradil. Vyrovnanie priniesla 43. minúta, keď po zmätkoch v pokutovom území domácich sa k lopte dostal Hučko a jeho prudká krížna strela skočila v ľavom dolnom rohu brány ViOnu.Do 2. polčasu aktívnejšie vstúpili hráči ViOnu. V 48. minúte Dugovu umiestnenú strelu zrazil na rohový kop jeden z obrancov hostí, v 56. minúte z dobrej pozície vypálil Sloboda vysoko nad. Skóre sa zmenilo v 62. minúte na druhej strane. Ako blesk z čistého neba sa pred Pindrochom zjavil striedajúci Potoma a v koncovke sa nezmýlil. Už o 3 minúty hostia udreli opäť. Vuk potiahol akciu po ľavej strane, šikovne pousnul Pankaričanovi a ten s prehľadom Pindrocha prekonal. Domáci sa snažili s výsledkom niečo urobiť, ale s pozornou defenzívou hostí si nevedeli poradiť. Naopak, v 81. minúte Duranského dobre namierenú strelu zrazil jeden z obrancov na roh. V záverečnom tlaku sa strelecky nepresadili Richtárech ani Ďubek.."Úvod zápasu bol obojstranne opatrný, zaujímavejšie momenty boli k videniu po štvrťhodine. Prvá vážnejšia šanca sa zrodila v 18. minúte, keď sa domáci Sidibé dostal za obranu Nitry, ale jeho strele ľavačkou chýbala razancia aj presnosť. Hostia túto výstrahu nevzali vážne a krátko nato inkasovali. Vojtko vyhral súboj pri rohovej zástavke a po jeho prihrávke Kvocera zblízka otvoril skóre - 1:0. Potom sa dlho hralo najmä medzi šestnástkami. Spoza pokutového územia bola aj strela Ristovského v 36. minúte, ktorú zastavila pravá žrď Kirovej bránky.V 60. minúte sa o druhý gól Michaloviec snažil Kolesár, ktorý však individuálnu akciu zakončil iba strelou do hráča hostí. Nitrania sa dlho nevedeli dostať do súvislejšieho tlaku, naopak v 70. minúte mohli inkasovať. Striedajúci Kountouriotis však zakončil pohľadnú kombináciu iba vedľa bránky a krátko nato nebol na opačnej strane úspešný ani Gatarič. Záver zápasu "" potýčka Savvidisa s Farkašom, po ktorej dostali obaja červené karty..": "Do prvej šance sa v 14. minúte dostali hostia, Divkovič potiahol akciu, za obranou MFK našiel E. Ramireza, ten však v tutovej pozícii tesne minul bránku. O tri minúty neskôr z veľkej diaľky napriahol Twardzik a zazvonilo brvno DAC. V 25. minúte letela prvá lopta medzi ružomberské žrde, ale bol to len "" pozdrav Davisa. V 37. minúte Kmeť po autovom vhadzovaní poslal do šance Zsigmunda, no ten neprestrelil Szárasa. V prvom polčase aktívnejší domáci viac išli za gólovým cieľom ako ich súper, ale vo finálnej fáze sa nepresadili.V 61. minúte striedajúci T. Bobček, ktorý oživil domácu ofenzívu, prenikol do šestnástky DAC, spätnou prihrávkou našiel Kostadinova a jeho gólové strelu, ktorá už smerovala do siete, zastavil Beskorovajnij. V 69. minúte útočný ťah predviedol Zsigmund, no jeho koncovka nemohla zaskočiť Szárasa. V 73. minúte stuhla krv domácim fanúšikom, keď Čurma pri odkope si takmer dal vlastný gól, napokon lopta skončila na ľavej ružomberskej žrdi. V závere, za filmovanie Schäfer videl druhú žltú a zároveň červenú kartu, no nič viac sa už pod Čebraťom neudialo a zápas sa skončil bezgólovou remízou.: ": "."Seničania od začiatku potvrdzovali, že v tíme je množstvo talentov, hrali s veľkým nasadením a po 1. polčase zaslúžene viedli dvojgólovým rozdielom. V 10. minúte Yenne delovkou z 28 m vyprášil rukavice brankárovi Rusovovi. Výbornú rýchlu akciu predviedli Seničania v 24. minúte. Akinyoola prihral v šestnástke Baumagartnerovi a jeho krásnu strelu Rusov ďalším výborným zákrokom vyrazil na roh. Trnavčania dali prvýkrát o sebe vedieť v 27. minúte, keď po hlavičke Yaa lopta letela nad bránu. Ten istý hráč mal o 3 minúty ďalšiu možnosť, tentoraz bol jeho pokus zrazený na roh. V 33. minúte mali Seničania ďalšiu obrovskú možnosť, keď po štandardke Baumgartnera zakončoval z päťky Akinyoola, ale nastrelil len ľavú žrď trnavskej brány. Gólová erupcia na Záhorí prišla v 36. minúte. Moses krásnym volejom zo šestnástky k pravej žrdi nedal brankárovi Rusovovi žiadnu šancu. V nadstavenom čase Cascardo dlhým pasom našiel Akinyoolu, ten si loptu spracoval na šestnástke a krížnou strelou povedľa Rusova dal na 2:0.Výborné pokračovanie malo aj druhé dejstvo. Trnavčania zvýšili aktivitu a v 53. minúte si vypracovali veľkú možnosť, keď Tzandaris nastrelil pravú žrď. O malú chvíľu mieril do Vorelovej siete striedajúci Tavares. Ani Seničania nezaostávali a v 62. minúte sa po krásnej akcii dostal do zakončenia Yenne, ale Rusov vytiahol krásny zákrok. O 5 minút hlavičkoval domáci stopér Mihál, Rusova však našiel pripraveného. Trnavčania boli nebezpeční v útoku a snažili sa o väčšiu streľbu. Vorel vychytal Sobczyka v 75. minúte a o skórovanie sa pokúšali aj Pamidele a Orlandič. Zo Seničanov mal ešte možnosť po rýchlom protiútoku v 75. minúte Yenne, ale mieril tesne nad.: ": "