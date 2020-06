FL: Slovan môže v Žiline osláviť titul, v Nitre bolo rušno

Program 2. kola nadstavby FL 2019/2020:



skupina o titul



sobota 20. júna



18.00 MŠK Žilina - Slovan Bratislava (Ziemba, Hrčka, Žákech, RTVS)



nedeľa 21. júna



18.00 MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok (Micheľ, Pozor, Roszbeck, RTVS)

20.00 Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda (Glova, Kováč, Ádám, OrangeSport)



tabuľka:



1. ŠK Slovan Bratislava 23 18 4 1 47:11 58

2. MŠK Žilina 23 14 6 3 40:18 48

3. DAC Dunajská Streda 23 12 5 6 36:25 41

4. Spartak Trnava 23 9 3 11 26:28 30

5. Zemplín Michalovce 23 8 6 9 28:37 30

6. MFK Ružomberok 23 6 10 7 25:28 28



sobota 20. júna



17.00 FC Nitra - FK Senica (Marhefka, T. Somoláni, Perát)

20.00 ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín (Očenáš, Poláček, Galo, OrangeSport)



nedeľa 21. júna



17.00 ŠKF iClinic Sereď - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (Smolák, Benko, Vitko)



tabuľka:



1. AS Trenčín 23 8 6 9 43:35 30

2. ViOn Zlaté Moravce 23 7 8 8 24:29 29

3. FK Senica 23 6 7 10 25:34 25

4. ŠKF iClinic Sereď 23 5 8 10 24:35 23

5. FC Nitra 23 5 4 14 18:33 19

6. FK Pohronie 23 3 7 13 19:42 16

Bratislava 19. júna (TASR) - Situácia spred roka sa môže zopakovať a futbalisti Slovana Bratislava môžu v Žiline osláviť ďalší majstrovský titul. V sobotňajšom šlágri 2. kola nadstavby Fortuna ligy 2019/2020 pod Dubňom môžu "belasí" získať jubilejný desiaty titul v ére samostatnosti, stačí im na to remíza. Mužstvo trénera Jána Kozáka má pred "šošonmi" desaťbodový náskok a účasť v novom ročníku Ligy majstrov si môže definitívne vybojovať už tri kolá pred koncom nadstavby, ktorú skrátili pre pandémiu koronavírusu.V sobotu sa stretnú najúspešnejšie kluby novodobej histórie slovenského futbalu. Žilina má na konte sedem majstrovských titulov. Počas vynútenej prestávky výrazne obmenila káder, v ktorom hrajú prím mladíci. Po reštarte dokázala doma zdolať Trnavu 2:1, Slovan na Tehelnom poli zvíťazil nad Ružomberkom 1:0. Cez týždeň Slovan opäť v domácom prostredí v prvom semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu zdolal Zlaté Moravce 4:1 a dobre sa naladil na sobotu. "," povedal v rozhovore pre web ŠK jeho odchovanec Lukáš Pauschek. Na margo zopakovania minuloročných majstrovských osláv práve v Žiline dodal: "."Ďalšie dva súboje v skupine o titul sa budú hrať v nedeľu, Michalovce hostia Ružomberok a Trnava privíta Dunajskú Stredu. Zverenci nemeckého trénera Bernda Storcka cez týždeň v semifinále SP v MOL Aréne remizovali s Ružomberkom 1:1. V nedeľu im bod definitívne zabezpečí účasť v pohárovej Európe.V skupine o udržanie hostí v sobotu predposledná Nitra Senicu a zúfalo potrebuje bodovať, keďže pred posledným Pohroním má stále iba trojbodový náskok. Pod Zoborom bolo v týchto dňoch rušno. Po prehre v derby v 1. kole v Zlatých Moravciach (1:2) musela v stredu podľa MY Nitrianske noviny zasahovať na štadióne polícia po potýčke medzi slovenskými a ukrajinskými funkcionármi. O deň neskôr po rozhodnutí ukrajinských akcionárov predčasne skončili v tíme lídri, 35-ročný kapitán Pavol Farkaš a 38-ročný brankár Martin Kuciak. "" povedal Farkaš pre MY Nitrianske noviny.