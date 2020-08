Fortuna liga: Slovan začal triumfom, D. Streda dala ešte o gól viac

FC Nitra - Slovan Bratislava 0:5 (0:4)



Góly: 12., 49. Medved, 37., 41. Rabiu, 45. Strelec. Rozhodovali: Ziemba – Poláček, Jánošík, ŽK: Šefčík, Vrábel, Hovhannisjan - de Kamps, 2500 divákov



Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Magda, Záhumenský – Mustafič, Vrábel (63. Fabiš) – Šefčík, Faško, Chobot (88. Danek) – Hovhannisjan (73. Tančík)



Slovan: Šulla - De Marco, Abena, Božikov (65. Bajrič), Medveděv - de Kamps (81. Ožbolt), Rabiu (73. Nono) - Moha, Čavrič (73. Ratao), Strelec (65. Holman), Medved



MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 0:2 (0:2)



Góly: 1. Yao, 43. Vlasko. Rozhodovali: Očenáš - Roszbeck, Jekkel, ŽK: Vovkun - Mikovič, 1439 divákov



Michalovce: Dehtiar - M. Kolesár, Soler, Vovkun, Vojtko - Neofytidis - Phillips, Begala, Žofčák (80. Mendéz), Popovic (67. Gríger) - Sidibé (56. Trusa)



Trnava: Rusov – Kóša, Izuchukwu, Tumma – Jakúbek (80. Benovič), Grič, Saymon, Vlasko, Yao – Pačinda (87. Mihál), Mikovič (81. Olejník)

Na snímke zľava Adrián Kaprálik (MŠK Žilina) a vpravo Tenton Yenne (FK Senica) počas 1. kola futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 v zápase medzi FK Senica - MŠK Žilina 8. augusta 2020 v Senici. Foto: TASR - Róbert Fritz

FK Senica - MŠK Žilina 0:4 (0:0)



Góly: 79., 83. Bičachčjan, 60. Ďuriš, 64. Paur. Rozhodovali: Smolák – Ferenc, Galo, bez kariet, 1238 divákov



Senica: Fryšták – Ólafsson, Didiba, Nemec, Šimčák – Addo – Marie (65. Šalata), Totka (74. Bajič), Piroska, Yenne – Duda (74. Mašulovič)



Žilina: Petráš – Vallo, Minárik, Kiwior - Gono - Ďuriš (76. Rusnák), Myslovič (82. Fazlagič), Bernát (65. Bičachčjan), Iľko (65. Kaprálik), Sluka, Paur (65. Kurminowski)

Na snímke zľava Lukáš Kojnok (Ružomberok), Ante Roguljič (Trenčín) a Timotej Múdry (Ružomberok) počas zápasu 1. kola futbalovej Fortuna ligy MFK Ružomberok - AS Trenčín 8. augusta 2020 v Ružomberku. Foto: TASR - Ján Krošlák

MFK Ružomberok - AS Trenčín 2:2 (0:2)



Góly: 86. J. Maslo (z 11 m), 90.+ Brenkus - 7., 33. Ikoba. Rozhodovali: Micheľ - Ádám, Straka, ŽK: Gerec, Kojnok, Kochan, Kostadinov, Mojžiš - Yem, Ikoba, Kapuadi, Križan, ČK: 67. Kapuadi (Trenčín) po druhej ŽK, 1232 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mojžiš – Kojnok (60. Brenkus), Kostadinov (82. Mrva), Múdry (82. Zsigmund), Takáč (46. Kochan), Ďungel – Regáli (77. R. Kružliak), Gerec



Trenčín: Bergsen – Yem, Križan, Kapuadi, Pirinen – Roguljič (74. Čatakovič), Mahdioui, Corryn (65. Kadák) - Azango, Ikoba (74. Šulek), Ghali (55. Bukari)

ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:2 (2:0)



Góly: 19. Ďubek, 21. Kovaľ - 85. Fadera, 90.+ Weir. Rozhodovali: Dohál – Pozor, Košecký, ŽK: Orávik, Menich, Balaj, Chren, Grozdanovski, Kovaľ, Duga – Abrahám, Blahút, Špiriak, ČK: 55. Orávik (ViOn) po druhej ŽK, 1361 divákov



Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Menich, Moško, Orávik – Hrnčár, Sloboda (46. Grozdanovski), Duga, Kovaľ (86. Haspra) - Ďubek (61. Chren) – Balaj (74. Tkáč)



Pohronie: Repiský – Bangala (89. Jacko), Pavlík, Špiriak, Župa (70. Petrák) – Blahút, Mazan, Weir, Badolo – Matič (70. Vondryska), Abrahám (47. Fadera)

FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠKF Sereď 6:0 (3:0)



Góly: 12. a 90.+1 Balič, 8. Ramirez, 13. Divkovič, 60. Davis, 63. Kalmár. Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Vitko, ŽK: Michalík, 5450 divákov



DAC: Jedlička – Blackman, Kružliak, Müller, Davis (69. Mendez) – Friede (69. Fábry), Schäfer, Kalmár (86. Bednár), Balič – Divkovič (69. Andzouana), Ramirez (80. Sharani)



Sereď: Kanurič – Morong, Djiby Ba, Hučko, Slaninka (46. Pankaričan) – Duranski (81. Potoma), Tatranský (46. Šumský) – Mészáros (46. Michalík), Špehar, Iván – Jarovič (66. Jureškin)

Tabuľka:



1. DAC Dunajská Streda 1 1 0 0 6:0 3



2. Slovan Bratislava 1 1 0 0 5:0 3



3. MŠK Žilina 1 1 0 0 4:0 3



4. Spartak Trnava 1 1 0 0 2:0 3



5. MFK Ružomberok 1 0 1 0 2:2 1



5. AS Trenčín 1 0 1 0 2:2 1



5. ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1 0 1 0 2:2 1



5. FK Pohronie Žiar n.H./D. Ždaňa 1 0 1 0 2:2 1



9. MFK Zemplín Michalovce 1 0 0 1 0:2 0



10. FK Senica 1 0 0 1 0:4 0



11. FC Nitra 1 0 0 1 0:5 0



12. ŠKF Sereď 1 0 0 1 0:6 0



Bratislava 9. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do novej sezóny Fortuna ligy jasným víťazstvom. V otváracom zápase nového ročníka triumfoval úradujúci majster na ihrisku FC Nitra 5:0, keď si po dva góly pripísali Žan Medved a Ibrahim Rabiu.Ešte o gól viac ako Slovan zaznamenali hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorí v jedinom nedeľňajšom stretnutí deklasovali ŠKF iClinic Sereď 6:0. Dva presné zásahy si pripísal Andrija Balič. Žilina vyhrala na ihrisku FK Senica 4:0. Všetky góly strelil úradujúci vicemajster po zmene strán, dva z nich Vahan Bičachčjan.Spartak Trnava triumfoval v Michalovciach 2:0. Ružomberok remizoval doma s AS Trenčín 2:2, keď dvojgólové manko zmazal až v závere - v 86. minúte kapitán Ján Maslo premenil jedenástku a v tretej minúte nadstaveného času vyrovnal Adam Brenkus. Bod zachránili v závere aj hráči FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ktorí remizovali na pôde ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2.Slovan bol od úvodu lepší. Mal loptu častejšie na kopačkách, dobre kombinoval a mal aj prvú gólovú šancu. Najskôr útočník Medved opečiatkoval žrď, ale potom sa už tešil z gólu po kurióznej situácii. Po veľkých zmätkoch v domácej obrane, keď Čavričov center z pravej strany tečoval Magda i Podhorin a loptu po teči kapitána Nitry musel reflexívne nohou vyraziť brankár Šípoš, sa lopta odrazila priamo k Medvedovi a ten nezaváhal 0:1. Hostia boli aj po góle nebezpečnejší, no v 29. minúte Chobot takmer využil zaváhanie Šullu. Ďalšia skrumáž pred Šullom sa odohrala v 37. minúte, no Slovan sa oslobodil a z následného protiútoku poslal po úniku Mohu hostí do dvojgólového vedenia Rabiu. To však ešte v prvom polčase nebolo všetko. Najskôr opäť Rabiu s prispením domáceho Magdu strelil tretí gól a vzápätí upravil rezultát prvej časti hry Strelec.Po prestávke v 49. minúte strelil svoj druhý gól v zápase Medved a duel sa od tej chvíle už len dohrával. Slovan sa nikam neponáhľal, držal loptu na svojich kopačkách, tréner Ján Kozák využil aj všetkých päť povolených striedaní. Pri jednom z nich, keď išiel dolu Rabiu, zatlieskal stredopoliarovi hostí sektor s domácimi priaznivcami, čo sa na slovenských trávnikoch nestáva často. V 86. minúte mohol Slovan uzavrieť poltucet, ale Mohov prízemný center nikto do siete nedopravil.Hostia mali ideálny štart, keď už po 22 sekundách išli do vedenia. Saymon unikol michalovskej obrane a jeho akciu dokončil zblízka hlavičkujúci Yao - 0:1. Blízko k vyrovnaniu bol v 7. minúte Begala, jeho strelu spoza šestnástky však zastavila ľavá žrď Rusovovej bránky. Gólom sa neskončil ani únik Pačindu v 22. minúte. Prvý polčas bol aj o bojovnosti najmä v strede poľa. Diváci videli viacero ostrejších zákrokov, avšak bez kartových trestov. Prvopolčasovú spokojnosť hostí zvýraznil v 43. minúte hlavičkujúci Vlasko, ktorý zblízka upravil na 0:2.Druhý polčas priniesol snahu domácich o kontaktný gól. Michalovčania sa snažili držať loptu a diktovať hru, no ich ofenzívne snahy narážali na pozornú obranu Spartaka. Snažili sa ju prekvapiť viacerými centrovanými loptami aj kombináciami, no dôležité momenty zvládli hostia. Rusov sa musel mať na pozore aj pri viacerých priamych kopoch Žofčáka, ale prekvapiť sa nenechal. Hostia si bez väčších problémov ustrážili náskok, ktorý mohol navýšiť Vlasko, no v 89. minúte zblízka neprekonal Dehtiara. Gól nepriniesol ani pokus domáceho Solera spoza šestnástky.Úvodné dejstvo malo solídne tempo a hoci gól nepadol, diváci sa nenudili. Úvodných 15 minút mali územnú prevahu Žilinčania. Už v 2. minúte prvýkrát zakončil Paur, ale novic v senickej bránke Fryšták sa nenechal prekvapiť. Veľkú šancu mali Záhoráci v 7. minúte, keď po brejkovej situácii Paura zakončil Iľko do ľavej žrde a Ďurišova dorážka letela vedľa. Postupne sa hra vyrovnala a smerom dopredu sa tlačili aj Seničania. V 19. minúte delovkou vyprášil Petrášovi rukavice Yenne, ten loptu vyškriabal na ľavú žrď. O dve minúty sa ten istý hráč prezentoval ďalšou strelou a hoci bola tečovaná na rohový kop, ten sa napokon nekopal. V 40. minúte Šimčák zakombinoval s Piroskom, vnikol do 16-ky, no ľavačkou mieril len do bočnej siete.Druhý polčas sa začal náporom domácich, ktorí si vypracovali dve gólové šance. V 47. minúte Duda zobral loptu stopérovi Žiliny, dostal sa do veľkej šance, ale Petráš výborným zákrokom loptu vyrazil. O desať minút sa dostal do obrovskej šance Didiba, ktorý vnikol do pokutového územia, no lopta išla len milimetre vedľa pravej žrde. Zápas sa potom rozhodol v priebehu štyroch minút. Žilinčania udreli v 60. minúte. Po rohu sa dostal k lopte na zadnej žrdi Ďuriš po Slukovom nevydarenom zakončení a prestrelil brankára Fryštáka. O štyri minúty sa dostal do brejkovej situácii kapitán Paur a netradične špicou prekonal domáceho brankára. Seničania potom úplne odišli z ihriska a nedokázali zdramatizovať stretnutie. Naopak, Žilinčanom vychádzalo všetko a výsledok prikrášlil striedajúci Bičachčjan najskôr v 79. minúte a potom po rýchlom protiútoku v 83. minúte, keď zakončil akciu gólovou hlavičkou.V 7. minúte zahrávali hostia skraja ružomberského veľkého vápna priamy kop, Mahdioui poslal vysoký center "do ohňa", na ktorý si naskočil Ikoba a hlavou nezadržateľne skóroval – 0:1. Už o minútu sa na druhej strane v sľubnej streleckej pozícii ocitol Gerec, Bergsen loptu vyrazil. V 32. minúte po Regáliho prihrávke loptu do trenčianskej siete zasunul Kostadinov, ale gól pre ofsajd neplatil, čo pod Čebraťom vyvolalo búrku nevôle. Vzápätí sa v ružomberskej šestnástke pohral s loptou Ghali, našiel pred bránkou osamoteného Ikobu a bolo 0:2. V 36. minúte si Regáli obhodil Križana, ale tutovka ružomberského útočníka nepriniesla vyrovnanie. V závere úvodného dejstva Macík reflexívne vychytal Ikobua, ktorému zabránil v dosiahnutí čistého hetriku.Po zmene strán sa Liptáci zahryzli do svojho súpera, no z ich tlaku rezultovali len štandardné situácie, ktoré im nevychádzali podľa predstáv. V 58. minúte Regáli síce rozvlnil sieť, ale "Ruži" opäť prekazila radosť zdvihnutá zástavka asistenta rozhodcu. V 61. minúte Ďungel zvnútra pokutového územia mieril vysoko nad. O štyri minúty neskôr prišiel rýchly brejk Trenčanov a Macík pri koncovke striedajúceho Kadáka musel vytiahnuť dôležitý zákrok. V 67. minúte prišli hostia o vylúčeného Kapuadiho, ktorý putoval pod sprchy po druhej žltej karte. V 78. minúte Trenčania vymysleli rýchlu kolmú kontru do otvoreného priestoru, ale Kadáka v stopercentnej príležitosti vychytal Macík. V 85. minúte Bukari vo vlastnej šestnástke fauloval Kružliaka a kapitán Maslo bezpečne premenil nariadenú jedenástku - 1:2. Napokon sa v nadstavení po prihrávke Mojžiša presadil Brenkus a v rušnom zápase zariadil deľbu bodov - 2:2.Od úvodu to boli hráči ViOn-u, ktorí diktovali tempo stretnutia. Už v 2. minúte sa po centri Hrnčára ocitol v gólovej šanci Kovaľ, ktorého strelu jeden z obrancov hostí odvrátil na roh. Skóre sa zmenilo v 19. minúte, aktívny Hrnčár poslal prudký center do malého vápna, Repiský len vyrazil loptu pred seba a nabiehajúci Ďubek prudko pod brvno skóroval. Už o dve minúty prišla akcia ViOn-u, Ďubek posunul na Hrnčára a ten parádne neservíroval nabiehajúcemu Kovaľovi, ktorý šancu bezpečne premenil. V týchto fázach ViOn predvádzal oku lahodiaci futbal. V 25. minúte po rohu Ďubeka z ôsmich metrov hlavičkoval Balaj, Repiský na dvakrát jeho pokus skrotil. V 34. minúte Ďubek priťukol Kovaľovi, ten tiesnený Pavlíkom mieril tesne mimo.Domáci začali aktívne aj po zmene strán. V 49. minúte opäť pekná akcia po osi Ďubek - Hrnčár, tentokrát Kovaľ mieril vedľa. V 55. minúte po úplne zbytočnom zákroku Orávika na Pavlíka dostali hostia výhodu jedenástky a Orávik sa po druhej žltej karte porúčal z hracej plochy. Loptu si na biely bod postavil Mazan, ale Chovan jeho strelu do ľavého rohu vyrazil. Hostia sa v presilovke čoraz viac tlačili pred pokutové územie ViOn-u. V 78. minúte Weir šikovne rozohral štandardku, Mazanovu strelu pod brvno zneškodnil Chovan. V záverečnej štvrťhodine videli diváci poriadny "kartový mariáš". V 85. minúte sa gólovo presadil Fadera, ktorý aj s pomocu jedného z domácich hráčov vrátil hostí do hry. V 89. minúte sa vyznamenal Chovan, ktorý vytesnil prudkú strelu Blahúta. Vyrovnanie priniesla 95. minúta, keď sa z priameho kopu presadil Weir.Domáci vstúpili do zápasu impozantne a za trinásť minút tromi gólmi prakticky rozhodli o svojom víťazstve. Prvá šanca prišla po centri Blackmana, Kalmár poslal hlavičkou loptu nad. Už v 8. minúte sa však skóre už menilo, keď po asistencii Kalmára hlavou poslal DAC do vedenia Ramirez. O štyri minúty neskôr to bolo o dva góly - lopta sa dostala k Baličovi, ten si ju najprv pravačkou prebral a ľavačkou zakončil. Hneď po rozohrávke domáci získali loptu, Davis poslal dlhý center do pokutového územia a pri vybiehajúcom brankárovi dal Divkovič na 3:0. Domáci naďalej dominovali a až v 24. minúte pohrozila Sereď, keď najprv Mészárosovu strelu musel brankár kryť a následne hlavičku Jaroviča Kružliak odvrátil z bránkovej čiary. V 35. minúte bol blízko ku gólu Iván, po prihrávke od Tatranského poslal loptu nad. Päť minút pred prestávkou sa Dunajská Streda dostala do prečíslenia, v pokutovom území Divkovič prenechal loptu Kalmárovi, ale jeho strelu Morong zblokoval. V závere polčasu ešte Divkovič strelou vyskúšal pozornosť Kanuriča, no brankár bol na mieste.Sereď začala druhý polčas s trojitým striedaním a DAC so šancou. V 47. minúte zahrával Kalmár priamy kop z ľavej strany, loptu však Kanurič bezpečne chytil. Azda najväčšiu šancu mali hostia na skórovanie v 51. minúte, keď sa na bránku rútil Iván, no nedokázal skórovať. V 60. minúte DAC pridal štvrtý gól, peknú kombinačnú akciu zakončil Davis. O tri minúty pridal ďalší gól do siete Serede po Ramirezovej prihrávke osamotený Kalmár– 5:0. V 73. minúte mohli znížiť hostia, odrazená lopta sa dostala k Duranskimu, jeho strelu však Jedlička bravúrne chytil. V 88. minúte Sharani obišiel troch hráčov Serede, ale zoči-voči brankárovi neuspel. V nadstavenom čase po prihrávke Blackmana z ľavej strany Balič spečatil na 6:0.