FORTUNA LIGA: Slovan podpísal s Mustafičom štvorročný kontrakt

Bratislava 31. júla (TASR) - Úradujúci slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava získal Alena Mustafiča na trvalý prestup. Vedenie klubu podpísalo s perspektívnym stredopoliarom štvorročný kontrakt. Mustafič prišiel do Slovana počas zimy na polročné hosťovanie s opciou z FK Sarajevo.



"Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant Bosny a Hercegoviny preukázal potenciál smerom do budúcna. Sám prejavil túžbu pokračovať v kariére na Slovensku. Vedenie nášho klubu rozbehlo rokovania o prestupe a všetky zainteresované strany úspešne dospeli k finálnej dohode. Je zaujímavé, že Alen v posledných sezónach zbiera trofeje ako na bežiacom páse. S bývalým klubom FK Sarajevo získal v sezóne 2017/18 dorastenecký titul a o rok neskôr seniorské double. V nedávnom skončenom ročníku zase prispel k belasému double. Na jar si pripísal štyri súťažné štarty, v ktorých zaznamenal dve gólové asistencie. Keďže náš stredopoliar potrebuje v mladom veku predovšetkým pravidelnú hernú prax, strávi najbližšiu sezónu na hosťovaní. Belasí sa dohodli na podmienkach ročného hosťovania v FC Nitra," informoval web Slovana.



"Veľmi sa teším, že som podpísal kontrakt v Slovane Bratislava. Vnímam to ako zatiaľ najvýznamnejší krok v doterajšej kariére. Je až neuveriteľné, keď si uvedomím, že som sa stal súčasťou najúspešnejšieho slovenského klubu, ktorý hral v minulej sezóne skupinu Európskej ligy. Chcel som zostať na Slovensku a rozvíjať svoj potenciál. Na hosťovaní sa budem snažiť získať čo najviac skúseností a hernú prax, aby som v budúcnosti zabojoval o miesto v zostave Slovana. Stretol som tu veľa úžasných ľudí, či už spoluhráčov alebo ľudí v klube," povedal Alen Mustafič.