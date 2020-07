Slovan sa nestotožňuje s transparentom v zápase s Michalovcami

Bratislava 6. júla (TASR) - Vedenie futbalového ŠK Slovan Bratislava sa nestotožňuje s transparentom so sloganom "White Lives Matter", ktorý jeho fanúšikovia vyvesili v sobotňajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy proti MFK Zemplín Michalovce. Klub to uviedol v oficiálnom stanovisku, ktoré v pondelok uverejnil na svojej webstránke.



TASR uverejňuje stanovisko ŠK Slovan Bratislava v plnom znení a bez redakčných úprav:



"Oficiálne stanovisko ŠK Slovan k transparentu na zápase s Michalovcami:



ŠK Slovan Bratislava jednoznačne odsudzuje akékoľvek prejavy rasizmu a intolerancie. Vystupujeme a naďalej budeme jasne vystupovať proti rasizmu v akejkoľvek forme a pripravujeme ďalšie aktivity na to, aby sme ukázali, že rasizmus nemá v dnešnej spoločnosti miesto.



Odmietame vnášanie politických prejavov do športu a nestotožňujeme sa s takýmto transparentom. Považujeme za nemiestne kaziť futbalové zápasy nevhodnými a zbytočne iritujúcimi prejavmi.



Ako klub sa k tejto situácii staviame čelom, naše možnosti sú však zmysle v platnej legislatívy obmedzené. Nemôžeme udeliť zákaz návštevníkom verejných športových podujatí ako je to možné napríklad v Anglicku, pokiaľ tieto osoby neboli právoplatne odsúdené. Sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Ak tieto orgány zistia, že transparent bol protizákonný a naplnil skutkovú podstatu trestného činu, budeme môcť týmto osobám udeliť zákaz účasti na domácich zápasoch ŠK Slovan, čo v takomto prípade určite aj urobíme. V minulosti sme chceli udeliť doživotný zákaz jednotlivcom za incident počas zápasu s Trnavou, avšak nenašli sme oporu v zákone, ktorý by nám tak umožňoval konať.



Chceme zdôrazniť, že ŠK Slovan je otvorený voči všetkým bez ohľadu na národnosť, rasu či vierovyznanie. Toto konštatovanie potvrdzuje aj zloženie hráčskeho kádra a realizačnému tímu A-mužstva. V súčasnom mužstve sú hráči 13 rôznych národností a rôznych farieb pleti či vierovyznania. Viackrát sme boli časťou športovej verejnosti a médií kritizovaní za multi-národné zloženie nášho mužstva. Vždy sme však verejne zdôrazňovali, že pri angažovaní hráča nikdy nebude rozhodovať jeho národnosť či farba pleti, ale len ľudské a futbalové kvality."