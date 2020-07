Slovan sa na Žitnom ostrove revanšoval za jedinú prehru v sezóne

Dunajská Streda 2. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si pripísali dvadsiate víťazstvo vo Fortuna lige 2019/2020. V stredajšej dohrávke 3. kola nadstavbovej skupiny o titul zvíťazili na štadióne FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1, vďaka čomu sa revanšovali svojmu jedinému tohtosezónnemu premožiteľovi.Zverenci Jána Kozáka prehrali v najvyššej slovenskej súťaži ešte 1. septembra 2019, keď v 7. kole základnej časti podľahli práve v MOL Aréne 2:5. Na konte majú štyri remízy a ináč len víťazstvá. Naplno zabodovali aj po tom, ako si obhajobu majstrovského titulu zabezpečili už v predchádzajúcom kole. "," povedal Dominik Greif.Brankár Slovana predovšetkým v druhom polčase viackrát podržal spoluhráčov pri veľkých príležitostiach súpera, no ocenil tiež svojho náprotivka Martina Jedličku, ktorý takisto chytil viacero tutoviek: "." Jedlička z mikrosúboja dvoch mladých brankárov vzišiel ako zdolaný, v závere ho dvakrát prekonal Moha: "Po uvoľnení opatrení na športových podujatiach smú byť od 1. júla fortunaligové štadióny zaplnené do polovice svojej kapacity. Do Dunajskej Stredy zavítalo uprostred pracovného týždňa na dohrávaný šláger 6120 divákov. "" dodal Jedlička.Z účasti fanúšikov mal radosť aj hosťujúci tréner Kozák. Jeho zverenci si domáce publikum užijú v sobotu v predposlednom kole FL proti MFK Zemplín Michalovce a aj v stredu 8. júla, keď Tehelné pole hostí finále Slovenského pohára. Slovan sa v ňom stretne s MFK Ružomberok: "."