Slovan zamieril do Rakúska, De Marco na odchode do Kataru

Program ŠK Slovan Bratislava na sústredení vo Windischgarstene (Rak.):



24. júna: ŠK Slovan Bratislava - FC Universitatea Kluž (Rum.)



27. júna: ŠK Slovan Bratislava - NK Olimpija Ľubľana (Slovin.)



Bratislava 19. júna (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa po krátkom tréningovom kempe v Šamoríne presunuli na sústredenie do rakúskeho Windischgarstenu. Slovenský majster sa v Rakúsku stretne v príprave so slovinským klubom Olimpija Ľubľana a rumunským FC Universitatea Kluž. S tímom sa postupne zžíva rakúsky obranca Kevin Wimmer, ktorý má nahradiť odchádzajúceho Vernona De Marca. Asistent trénera Boris Kitka vyzdvihol prínos naturalizovaného Slováka počas štvorročného pôsobenia a očakáva, že Wimmer bude vhodnou náhradou na ľavý kraj defenzívy.majú za sebou prvé tréningy, ktoré absolvovali v Šamoríne.uviedol pred odchodom asistent trénera Boris Kitka, ktorý už nemôže počítať so službami Vernona De Marca. Podľa slov Kitku dostal ľavý obranca ponuku z Kataru. Päťdesiatdvaročný kouč však vyzdvihol De Marcov prístup počas štvorročného pôsobenia na Tehelnom poli:Slovan reagoval na odchod naturalizovaného Slováka angažovaním Rakúšana Kevina Wimmera, ktorý počas kariéry pôsobil aj v anglickej Premier League. Tridsaťročný Rakúšan absolvoval s tímom sústredenie v Šamoríne a po príchode pociťuje v kabíne pozitívnu náladu:Práve Wimmer má byť na ľavom kraji obrany náhradou za De Marca, ktorý má na konte aj šesť štartov v slovenskej reprezentácii.poznamenal Kitka.Na konci mája informoval generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. o tom, že v klube končí brankár Adrián Chovan, ktorý však s tímom vycestoval do Rakúska. S prestupom do Bratislavy sa spája meno tridsaťpäťročného brankára Milana Borjana. Kapitán kanadskej reprezentácie sa predstavil v uplynulom roku aj na svetovom šampionáte v Katare. Záujem o hráča Crvenej Zvezdy Belehrad potvrdil aj Kitka, no nevylúčil aj inú alternatívu:Slovan bude opäť reprezentovať Slovensko aj v kvalifikácii Ligy majstrov. Žreb prvého predkola je na programe v utorok 20. júna apred ním figurujú medzi nasadenými tímami.uzavrel asistent trénera.