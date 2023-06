Soares predĺžil zmluvu s Trenčínom

Trenčín 30. júna (TASR) - Ďalším hráčom, ktorý spojil svoju budúcnosť s fortunaligovým futbalovým klubom AS Trenčín, sa stal Eynel Soares. Služby kapverdského krídelníka si Trenčania poistili do konca roku 2026.



"Je pre mňa cťou, že môžem pokračovať v AS Trenčín. Chcem klubu pomôcť a spolu s ním rásť ako hráč. Som vďačný za príležitosť, ktorú som dostal," povedal Soares pre ASTV.



Dvadsaťštyriročný ofenzívny hráč pôsobí pod Čákovým hradom od jari 2022. V bielo-červených farbách nastúpil doposiaľ v 42 ligových zápasoch, v ktorých si pripísal štyri góly a sedem asistencií. Ďalšie štarty pridal v Slovnaft Cupe.



"Eynel začína ukazovať svoj potenciál, s ktorým sme ho do Trenčína brali. Vedeli sme, že bude potrebovať čas na aklimatizáciu. Sme však presvedčení o jeho kvalitách. Patrí medzi najlepších hráčov ligy a v tejto sezóne to má šancu potvrdiť. Zžil sa s mužstvom a mestom, čo mu dáva všetky predpoklady, byť ešte užitočnejším pre náš klub," povedal technický riaditeľ klubu Andrej Žáčik.