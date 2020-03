Spartak Trnava rokuje s hráčmi o znížení platov

Trnava 30. marca (TASR) - Futbalový klub FC Spartak Trnava vstúpil s hráčmi do rokovaní o znížení platov. Vedenie fortunaligistu týmto krokom reaguje na ekonomickú situáciu, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu. Informáciu priniesol portál trnavskyhlas.sk.



"Môžem potvrdiť, že hovoríme s hráčmi na túto tému. S klubom majú zamestnanecký vzťah a dostali od nás určitý návrh spolupráce počas krízového obdobia," uviedol pre trnavskyhlas.sk generálny manažér Spartaka Marián Černý. Ako ďalej uviedol, je v pravidelnom kontakte so zástupcami Únie ligových klubov (ÚLK), s ktorými diskutujú o futbalovej budúcnosti.



"UEFA má eminentný záujem, aby sa súťaže dohrali. Rieši sa viacero scenárov. Najhoršie je, že nikto nevie, ako dlho bude táto situácia trvať," pokračoval funkcionár Spartaka. "Ak to inak nepôjde, osobne si viem predstaviť, že by sa dohrávala liga aj bez divákov a ľudia by mali možnosť sledovať súťaž aspoň cez televíznu obrazovku. Straty na vstupnom by sa čiastočne dali vykryť z reklamných práv. Čo by dnes futbalový fanúšik dal za to, aby si pozrel aspoň nejaký priamy prenos z futbalu? Futbal je spoločenský fenomén a myslím si, že na jeho udržanie na mape verejného života treba myslieť aj v čase krízy. Verím, že sa takto k tomu postaví aj štát a pomôže hnutiu prekonať ťažké časy," dodal Černý.



Ekonomické problémy už teraz pociťujú viaceré kluby. Sedemnásobný slovenský šampión MŠK Žilina v priebehu pondelka informoval, že od 1. apríla bude v likvidácii a 17 hráčov prvého mužstva dostalo výpovede.