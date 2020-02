Futbal FL: Zápas Spartak Trnava a Slovan Bratislava skončil remízou

Spartak Trnava - Slovan Bratislava 0:0



ŽK: Yao, Grendel - de Kamps, De Marco, rozhodovali: Glova - Benko, D. Hrčka, 11.128 divákov.



Trnava: Rusov – Izuchukwu, Mitrea, Moenza – Pereira, Tzandaris, Grendel, Tešija, Yao (61. Tavares) – Sobczyk (80. Vukojevič), Orlandič



Slovan: Greif - Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - de Kamps, Nono - Holman (85. Dražič) - Daniel (75. Ratao), Henty, Moha

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Senica 0:0



Rozhodovali: Pavlík – Hancko, Žákech, ŽK: Kružliak, Šimič, Schäfer - Meliš, Yenne, Didiba, Totka, Baumgartner, 7056 divákov.



Dunajská Streda: Száraz - Kružliak, Šimič, Beskorovanyj, Davis - M. Vida - Kalmár, Fábry - Divkovič, Phillips (56. Schäfer), K. Vida (82. Ramirez)



Senica: Vorel – Addo, Didiba, Mihal – Cascardo, Totka, Baumgartner, Yenne – Eneji – Meliš (90. Buchel), Akinyoola.



Trnava 16. februára (TASR) - V nedeľnom 155. ligovom derby Spartak Trnava - Slovan Bratislava sa v rámci 19. kola futbalovej Fortuna ligy zrodila bezgólová remíza. Obhajca titulu z Bratislavy tak má po prvom jarnom kole na poste lídra náskok pred druhou Žilinou osem bodov. Zverenci hosťujúceho trénera Jána Kozáka ml. v tejto sezóne v lige prehrali len raz, ešte 1. septembra v 7. kole v Dunajskej Strede (2:5).Krátko pred zápasom organizátori zagratulovali domácim legendám Jozefovi Štibrányimu k 80-ke, resp. Igorovi Bališovi k 50-ke. Potom sa vo výbornej kulise mohlo ísť hrať. Na úplne novom trávnatom koberci na ŠAM sa už po pár sekundách objavil pred Greifom s loptou na nohe domáci útočník Orlandič, ale zakončil viac ako chabo. Obaja aktéri začali opatrne, hralo sa najmä medzi šestnástkami a domáci vyzerali ostrejší v osobných súbojoch. V prvej dvadsaťminútovke absentovali zaujímavé situácie, chýbala streľba či aspoň náznak finálnej prihrávky. V 24. minúte domáci Moenza odcentroval z bránkovej čiary a našiel Yaoa, ten bol sám v pozícii, ale spracoval slabšie a ešte horšie z otočky a záklonu vystrelil ľavačkou nad. Solídne tempo hry ani v ďalšom priebehu neprinieslo čisté šance. Trnava, ktorej cez zimu odišlo 11 hráčov a 9 prišlo, vyzerala celkom zohrane a vyrovnala sa kvalite súpera aj v držaní lopty. V úplnom závere prvého dejstva si Moha naviedol na ľavej strane loptu do pozície, jeho technický a zarotovaný pokus ale išiel nad.Hneď na začiatku druhého polčasu dostali domáci príležitosť kopať penaltu, keď podľa názoru hlavného rozhodcu Glovu stiahol stopér Abena v šestnástke hostí protihráča. Zodpovednosť zobral na seba Mitrea, jedenástku však kopol lajdácky a hrdinom bol brankár "belasých" Greif, ktorý mu ju zlikvidoval. V 55. minúte hlavný rozhodca duel na chvíľu prerušil, keďže hraciu plochu zahmlil dym zo svetlíc z trnavského kotla. Hralo sa intenzívne a pre derby s typickým nasadením, stále ale platilo, že chýbalo viac väčších šancí. No v 72. minúte si vybrala slabšiu chvíľu obrana Slovana, do šance sa dostal striedajúci Tavares, ktorý si obhodil vo vzduchu vybiehajúceho Greifa, ale už nedokázal presne namieriť do priestoru brány. Následne sa v domácom pokutovom území nedohodli Rusov a Mitrea, ale Slovan zmätky súpera nedokázal využiť. Hostia neskórovali ani po bombe Nona z priameho kopu v 80. minúte a ani z následnej šance Hentyho o pár okamihov neskôr. Rozhodnúť mohol v 84. minúte domáci Tešija, ktorý tvrdo a presne vystrelil k pravej tyčke, ale extrazákrokom zachránil spoluhráčov Greif a vyrazil na roh. "Andeli" Slovan v závere trochu pritlačili, Orlandič sa ale v zakončení nepresadil a tak sa body napokon delili.Obe mužstvá prešli počas zimnej prestávky výraznou zmenou. Hostia prišli do Dunajskej Stredy s mladým mužstvom, v prvom polčase však prekvapili. Prvý strelecký pokus prišiel zo strany Senice, v 4. minúte Baumgartner mieril vedľa. V 9. minúte sa DAC dostali k nebezpečnému priamemu kopu, Davisova strela z 23 m však skončila v rukách Vorela. V 18. minúte sa dostal do šance Moses Eneji, ktorý sa medzi dvoma obrancami dostal k zakončeniu, Száraz však bravúrne chytil. V 25. minúte TO skúšal domáci Fábry strelu z hranice pokutového územia, ale Vorel bol na mieste. V 26. minúte boli Seničania blízko ku gólu, keď Baumgartnerovu strelu musel Száraz poslať na roh. O 3 minúty neskôr Totka minul tesne bránu DAC-u. V 39. minúte Olanrewaju prešiel po ľavej strane, center však Meliš poslal len do rúk Száraza. V 41. minúte Olanrewaju spravil sólový koncert, keď prešiel až okolo troch hráčov domácich. Jeho strelecký pokus však letel nad. V 44. minúte Meliš poslal strelu z 25 metrov, ale aj táto lopta letela nad.Druhý polčas začali lepšie DAC, už od úvodných minút zatlačili Senicu do pokutového územia. V 51. minúte Fábry nastrelil pravú žrď, na druhej strane Totkova strela skončila na ľavej žrdi. Obrovskú šancu spálil v 63. minúte Moses Eneji. Po rýchlej kontre mohol postupovať sám na bránu, ale popri vybiehajúcom Szárazovi ju netrafil. V 74. minúte po centri Davisa zakončil hlavou Šimič, loptu však poslal priamo na Vorela. O minútu neskôr Olanrewaju prešiel po ľavej strane a jeho strelu zblízka Száraz bravúrne chytil. V 79. minúte Baumgartner poslal strelu vedľa ľavej žrde. V 80. minúte Divković prešiel po pravej strane, po jeho spätnej prihrávke z prvej vystrelil Fábry, ale Vorel opäť bravúrne chytil. V 87. minúte centroval do pokutového územia Davis a loptu Fábry hlavičkoval nad. V nadstavenom čase po Fábryho rohovom kope ešte Šimič poslal loptu nad.